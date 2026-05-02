Video tennis Zverev - Blockx: Hóa giải "kẻ phá bĩnh", hẹn Sinner chung kết (Madrid Open)

Alexander Blockx là một bất ngờ tại Madrid Open khi tay vợt này trước giải còn chưa từng thắng một trận nào trên mặt sân đất nện ở vòng đấu chính các giải ATP Tour. Dù vậy tay vợt số 1 của nước Bỉ vẫn khá non kinh nghiệm, và phong độ của anh gần đây dù tốt nhưng vẫn thua trước các tay vợt top 10.

Zverev thì không chỉ top 10 đơn thuần mà còn là tay vợt số 3 thế giới, và đàn anh người Đức nhanh chóng xác lập thế áp đảo trong set 1. Anh đoạt break ngay ván đầu tiên, bẻ game thêm 1 lần nữa ở ván 5 và sau đó thắng ván cầm giao để đoạt set 1 với tỷ số 6-2, dù Blockx trước đó đã rất kiên cường cứu 3 set point trong một ván đấu kéo dài.

Khác với set đầu, sang set 2 Blockx chơi cực kỳ nỗ lực và quyết không cho Zverev có một thắng lợi dễ dàng. Blockx đã cứu tới 7 break point trong set này nhờ khả năng phòng thủ khó chịu, và phải tới ván bản lề thứ 11 Zverev mới giành được điểm break quyết định để thắng set với tỷ số 7-5.

Thắng Alexander Blockx 6-2 7-5 sau 1 giờ 37 phút, Alexander Zverev sẽ gặp Jannik Sinner ở trận chung kết.