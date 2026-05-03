Kết quả bóng đá Arsenal - Fulham: Gyokeres chói sáng, 3 bàn tưng bừng (Ngoại hạng Anh)

Arsenal quyết tâm dồn ép Fulham và bàn thắng sớm đến với "Pháo thủ". Phút thứ 9, Saka đột phá hay ở cánh phải, sau đó căng ngang thuận lợi để Gyokeres đệm bóng tung lưới Fulham.

Arsenal có màn trình diễn xuất sắc

Bàn thắng ấy như tiếp thêm động lực thi đấu cho Arsenal. Phút 29, họ còn có lần thứ 2 chọc thủng lưới đối phương, nhưng Calafiori bị từ chối bàn thắng bởi lỗi việt vị.

Dẫu vậy, Arsenal không phải tiếc nuối quá nhiều. Phút 40, Gyokeres đáp lễ Saka bằng tình huống làm tường và chuyền bóng tinh tế, giúp Saka ghi bàn.

Trước khi hiệp một khép lại, Arsenal còn ghi bàn thứ 3. Gyokeres hoàn tất cú đúp với pha đánh đầu chuẩn xác vào phút 45+4.

Bước sang hiệp hai, Arsenal không còn duy trì nhịp độ tấn công dồn dập giống như ở hiệp một. Điều đó giúp Fulham có nhiều thời cơ tấn công hơn. Nhưng các ngôi sao tấn công của Fulham tỏ ra quá kém cỏi trước khung thành Arsenal.

Arsenal có một vài cơ hội trong hiệp hai nhưng "Pháo thủ" không tận dụng được. Nhưng điều đó không quan trọng bởi đoàn quân HLV Arteta vẫn thắng chung cuộc 3-0 trước Fulham để xây chắc ngôi đầu Ngoại hạng Anh.

Tỷ số chung cuộc: Arsenal 3-0 Fulham (H1: 3-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

Arsenal: Gyokeres 9' (Saka), 45+4' (Trossard), Saka 40' (Gyokeres)

Đội hình xuất phát:

Arsenal: Raya, Calafiori, Gabriel, Saliba, White, Lewis-Skelly, Rice, Eze, Trossard, Saka, Gyokeres

Fulham: Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, Reed, Lukic, Wilson, Smith Rowe, Chukwueze, Jimenez