Kết quả bóng đá Arsenal - Fulham: Gyokeres chói sáng, 3 bàn tưng bừng (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Metz vs Monaco 03/05/26 - Trực tiếp
Logo Metz - MET Metz
1
Logo Monaco - ASM Monaco
1
Atalanta vs Genoa 03/05/26 - Trực tiếp
Logo Atalanta - ATA Atalanta
0
Logo Genoa - GEN Genoa
0
Osasuna vs Barcelona
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Nice vs Lens
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Hellas Verona
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Real Betis vs Real Oviedo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Freiburg vs Wolfsburg
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Espanyol vs Real Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Kết quả bóng đá Arsenal - Fulham: Gyokeres chói sáng, 3 bàn tưng bừng (Ngoại hạng Anh)

Premier League 2025-26 Arsenal

(Vòng 35 Ngoại hạng Anh) Arsenal có ngày thi đấu thuận lợi trước Fulham khi Gyokeres lập công lớn.

   

Arsenal quyết tâm dồn ép Fulham và bàn thắng sớm đến với "Pháo thủ". Phút thứ 9, Saka đột phá hay ở cánh phải, sau đó căng ngang thuận lợi để Gyokeres đệm bóng tung lưới Fulham.

Arsenal có màn trình diễn xuất sắc

Bàn thắng ấy như tiếp thêm động lực thi đấu cho Arsenal. Phút 29, họ còn có lần thứ 2 chọc thủng lưới đối phương, nhưng Calafiori bị từ chối bàn thắng bởi lỗi việt vị.

Dẫu vậy, Arsenal không phải tiếc nuối quá nhiều. Phút 40, Gyokeres đáp lễ Saka bằng tình huống làm tường và chuyền bóng tinh tế, giúp Saka ghi bàn. 

Trước khi hiệp một khép lại, Arsenal còn ghi bàn thứ 3. Gyokeres hoàn tất cú đúp với pha đánh đầu chuẩn xác vào phút 45+4. 

Bước sang hiệp hai, Arsenal không còn duy trì nhịp độ tấn công dồn dập giống như ở hiệp một. Điều đó giúp Fulham có nhiều thời cơ tấn công hơn. Nhưng các ngôi sao tấn công của Fulham tỏ ra quá kém cỏi trước khung thành Arsenal.

Arsenal có một vài cơ hội trong hiệp hai nhưng "Pháo thủ" không tận dụng được. Nhưng điều đó không quan trọng bởi đoàn quân HLV Arteta vẫn thắng chung cuộc 3-0 trước Fulham để xây chắc ngôi đầu Ngoại hạng Anh.

Tỷ số chung cuộc: Arsenal 3-0 Fulham (H1: 3-0)

Ghi bàn (kiến tạo): 

Arsenal: Gyokeres 9' (Saka), 45+4' (Trossard), Saka 40' (Gyokeres)

Đội hình xuất phát: 

Arsenal: Raya, Calafiori, Gabriel, Saliba, White, Lewis-Skelly, Rice, Eze, Trossard, Saka, Gyokeres

Fulham: Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, Reed, Lukic, Wilson, Smith Rowe, Chukwueze, Jimenez

8

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức

Nguồn:

-03/05/2026 00:37 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN