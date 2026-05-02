Mỹ nhân bóng chuyền đẹp như người mẫu, gây rạo rực với áo xuyên thấu bikini

Trong thế giới thể thao hiện đại, không hiếm những VĐV gây chú ý bởi ngoại hình nổi bật bên cạnh tài năng chuyên môn. Trường hợp của Marisa Khoksiiamnuey (biệt danh “Nong Kanun”) là một ví dụ tiêu biểu, khi cô từ một libero triển vọng của bóng chuyền Thái Lan trở thành gương mặt gây “bão” mạng xã hội nhờ phong cách quyến rũ, tựa người mẫu.

Từ “ngọc thô” bóng chuyền đến cái tên được chú ý

Sinh năm 1999 tại Yasothon (Thái Lan), Marisa Khoksiiamnuey sớm bộc lộ năng khiếu với bóng chuyền. Thi đấu ở vị trí libero, vai trò chuyên phòng ngự, đòi hỏi phản xạ nhanh và khả năng đọc tình huống, cô nhanh chóng nổi bật trong các giải trẻ.

Trong màu áo Trường Thể thao Nakhon Nonthaburi 6, Marisa cùng đội “Kai Fa Junior” gặt hái hàng loạt danh hiệu cấp học sinh, nổi bật là chức vô địch các giải U18 toàn quốc năm 2016. Cô cũng từng góp mặt ở cấp độ đội tuyển trẻ, giành HCV tại Đại hội Thể thao các trường đại học Đông Nam Á 2018.

Không dừng lại ở đó, Marisa từng thi đấu chuyên nghiệp cho CLB 3BB Nakhon Nonthaburi, một trong những đội bóng quen mặt tại Thai League.

Rời xa sân đấu để theo đuổi con đường học vấn

Dù được đánh giá là một tài năng sáng giá, Marisa lại bất ngờ rời xa bóng chuyền chuyên nghiệp trong nhiều năm để tập trung cho việc học. Quyết định này khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối.

Sau gần 6 năm vắng bóng, cô hoàn thành chương trình đại học ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Dhurakij Pundit vào năm 2023. Lần cuối cùng cô xuất hiện trên sân là khi đại diện trường tham dự Đại hội Thể thao Sinh viên Thái Lan lần thứ 49 và giành HCB.

“Lột xác” thành hiện tượng mạng xã hội

Nếu như trước đây Marisa được biết đến với hình ảnh dễ thương, năng động trên sân bóng, thì hiện tại cô lại gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài trưởng thành và phong cách gợi cảm.

Trang cá nhân của Marisa Khoksiiamnuey thu hút hàng chục nghìn người theo dõi, thường xuyên đăng tải những bộ ảnh du lịch, thời trang và đặc biệt là các khoảnh khắc diện bikini bên bãi biển. Một số hình ảnh với trang phục xuyên thấu gần đây nhanh chóng lan truyền, khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”.

Nhiều người hâm mộ thậm chí ví cô như “thiên thần đời thực”, khi vừa sở hữu gương mặt khả ái vừa có vóc dáng cân đối, không thua kém các người mẫu chuyên nghiệp.

Bức ảnh mặc áo xuyên thấu bikini của Marisa gây sốt mạng xã hội

Ngã rẽ sang giải trí và thời trang?

Thực tế, Marisa từng sớm bộc lộ sự quan tâm đến lĩnh vực giải trí khi tham gia cuộc thi Miss Teen Thailand 2016. Điều này phần nào lý giải cho sự chuyển hướng hình ảnh hiện tại của cô.

Dù chưa chính thức tuyên bố theo đuổi con đường người mẫu hay giải trí, nhưng với sức hút hiện tại, cánh cửa này hoàn toàn rộng mở. Những bộ ảnh được đầu tư kỹ lưỡng cùng phong cách tự tin trước ống kính cho thấy cô đang dần thích nghi với vai trò mới.

Ở tuổi 26, Marisa Khoksiiamnuey vẫn còn nhiều lựa chọn phía trước. Cô có thể quay lại sân đấu, tiếp tục theo đuổi học vấn cao hơn, hoặc rẽ sang con đường giải trí, nơi cô đang có lợi thế rõ rệt.

