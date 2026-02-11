Mỹ nhân 22 tuổi, kiếm 23 triệu USD: VĐV tài sắc số 1 Olympic mùa đông là ai?

Olympic mùa đông 2026 tại Milan - Cortina đang khởi tranh, cuộc đua huy chương còn chưa nóng lên thì một cuộc đua khác đã sớm ngã ngũ, đó là về tiền bạc và sức ảnh hưởng. Và người chiến thắng tuyệt đối là một cái tên quen thuộc, Eileen Gu.

Eileen Gu là ngôi sao xinh đẹp, có sức hấp dẫn nhất tại Olympic mùa đông 2026

Ở tuổi 22, nữ VĐV trượt tuyết sinh ra tại Mỹ nhưng thi đấu cho Trung Quốc đang là VĐV giàu nhất Olympic mùa đông, với khoản thu nhập lên tới 23 triệu USD chỉ riêng trong năm 2025, theo thống kê của Forbes. Con số này vượt xa tiền thưởng thể thao thông thường, biến Gu thành biểu tượng hiếm hoi nơi tài năng, nhan sắc và thương hiệu cá nhân hội tụ.

Gương mặt triệu USD của Olympic mùa đông

Eileen Gu từ lâu đã được xem là gương mặt đại diện toàn cầu của Olympic mùa đông. Sinh ra tại San Francisco, mang hai dòng văn hóa Đông - Tây, Gu trở thành cầu nối hoàn hảo giữa các thị trường lớn nhất thế giới.

Nguồn thu khổng lồ của cô không đến từ tiền thưởng thi đấu, mà chủ yếu đến từ các hợp đồng quảng cáo cao cấp. Danh sách đối tác của Gu trải dài từ các thương hiệu cho tới những tập đoàn công nghệ lớn. Mỗi thương hiệu đều chọn Gu không chỉ vì thành tích trên tuyết, mà vì hình ảnh một VĐV trẻ trung, trí tuệ, thời trang và có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Ngay trước thềm Olympic 2026, Gu tiếp tục mở rộng “đế chế thương mại” khi ký hợp đồng với nhãn hàng công nghệ lớn, thương vụ được xem là cú bắt tay chiến lược nhằm tận dụng sức nóng của Thế vận hội.

Tài năng trên tuyết, sức hút ngoài đời

Khác với nhiều ngôi sao thể thao nổi lên nhờ mạng xã hội, Eileen Gu xây dựng giá trị thương hiệu dựa trên nền tảng thành tích đỉnh cao. Cô liên tục thống trị các nội dung trượt tuyết tự do, trở thành một trong những VĐV ổn định và bùng nổ nhất thế giới trong nhiều mùa giải liên tiếp.

Eileen Gu kiếm được 23 triệu USD chỉ riêng trong năm 2025

Chính sự kết hợp giữa đẳng cấp chuyên môn và hình ảnh hoàn hảo trước công chúng đã giúp Gu sở hữu danh mục tài trợ kỷ lục trong làng thể thao mùa đông, điều mà rất ít VĐV nam lẫn nữ có thể làm được.

Olympic vẫn mang tinh thần “nghiệp dư”, nhưng với Eileen Gu, Thế vận hội đã trở thành sân khấu toàn cầu cho một siêu thương hiệu cá nhân. Ở tuổi 22, cô không chỉ tranh huy chương mà còn định hình lại cách một VĐV Olympic có thể tạo ra giá trị ngoài sân đấu.

Trong bối cảnh Milan- Cortina 2026 còn kéo dài, Eileen Gu vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất, bởi ngoài những cú nhảy trên tuyết, cô còn mang tới sự kiện một tinh thần, giá trị hoàn toàn khác.

Nếu phải trả lời câu hỏi về “mỹ nhân tài sắc số 1 Olympic mùa đông là ai?” Nhiều người sẽ không ngần ngại nói về Eileen Gu.