Olympic mùa đông mới khai mạc đã ầm ĩ: Phẫn nộ vì hát nhép & chuyện thô tục của VĐV

Ngọn lửa Olympic đã bùng cháy tại sân San Siro tối 6/2, nhưng bầu không khí bao trùm lễ khai mạc Olympic mùa đông 2026 ở Milan không chỉ có những thứ hào nhoáng. Từ những tiếng la ó trên khán đài, các cuộc biểu tình trên đường phố, màn biểu diễn bị tố hát nhép cho đến scandal thô tục của vận động viên, Thế vận hội mùa đông lần thứ 25 mở màn trong một hỗn hợp kỳ lạ giữa phấn khích, giận dữ và hỗn loạn.

Đoàn thể thao Mỹ nhận nhiều tiếng la ó khi xuất hiện

Ngọn lửa thắp lên giữa phẫn nộ và biểu tình

Khi lễ khai mạc chính thức diễn ra vào tối 6/2 (giờ địa phương), Milan không chỉ là thành phố của ánh đèn sân khấu và âm nhạc. Trên nhiều tuyến phố, các nhóm biểu tình đã xuất hiện từ sớm, phản đối chi phí tổ chức Thế vận hội trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, cũng như sự hiện diện của lực lượng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) trong công tác an ninh cho phái đoàn Mỹ.

Biểu ngữ, còi nhựa, tiếng hô vang và những thông điệp gay gắt nhắm vào chính sách nhập cư của Mỹ phủ bóng lên bầu không khí trước giờ khai mạc. Với nhiều người Ý, Olympic vốn được kỳ vọng là biểu tượng của hòa bình và đoàn kết đã sớm bị chính trị hóa, bất chấp mong muốn “tách thể thao khỏi chính trị” của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC).

La ó dành cho Team USA (đội tuyển Mỹ)

Khoảnh khắc gây chú ý nhất trong phần diễu hành các đoàn thể thao đến từ hơn 90 quốc gia là khi đội tuyển Mỹ bước ra sân San Siro. Trái với tràng pháo tay dành cho nhiều đoàn khác, Team USA phải đối mặt với một làn sóng la ó rõ rệt từ khán giả trên khán đài.

Tiếng la ó càng lớn hơn khi hình ảnh Phó tổng thống Mỹ JD Vance xuất hiện trên màn hình lớn. Đây được xem là hệ quả trực tiếp từ làn sóng phẫn nộ của người dân Italy trước việc các đặc vụ ICE tham gia lực lượng an ninh cho phái đoàn Mỹ, điều mà nhiều người coi là biểu tượng của “chủ nghĩa cứng rắn” và vi phạm tinh thần Olympic.

Dù vậy, các vận động viên Mỹ và ông JD Vance vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, vẫy tay chào khán giả trong tiếng ồn ào trái chiều, tạo nên một hình ảnh tương phản mạnh mẽ giữa nghi thức lễ hội và căng thẳng chính trị.

Gus Kenworthy gửi thông điệp nhạy cảm

“Penis-gate” và hành động gây sốc của Gus Kenworthy

Nếu những tiếng la ó trên khán đài là phần nổi, thì scandal mang tên “penis-gate” (sử dụng bộ phận sinh dục như một “lợi thế kỹ thuật”) lại là chi tiết khiến mạng xã hội bùng nổ trước và trong lễ khai mạc.

Gus Kenworthy, VĐV trượt tuyết tự do thi đấu cho tuyển Anh đã đăng tải hình ảnh dòng chữ thô tục được viết trên tuyết, mà anh tuyên bố là bằng… nước tiểu. Hành động này được xem là lời phản đối trực diện nhắm vào ICE, đi kèm lời kêu gọi người dân Mỹ gây áp lực lên các thượng nghị sĩ về vấn đề nhập cư.

Thông điệp thô tục, cách thể hiện phản cảm và thời điểm nhạy cảm ngay trước thềm Olympic khiến dư luận chia rẽ dữ dội. Trong khi một bộ phận ủng hộ quyền tự do bày tỏ quan điểm, không ít ý kiến cho rằng Kenworthy đã vượt qua lằn ranh của tinh thần thể thao.

IOC sau đó xác nhận sẽ không đưa ra án phạt nào, viện dẫn quy định cho phép VĐV thể hiện quan điểm cá nhân trên mạng xã hội. Dẫu vậy, hình ảnh phản cảm trên tuyết đã trở thành biểu tượng gây tranh cãi bậc nhất của lễ khai mạc Olympic 2026.

Mariah Carey và màn biểu diễn bị tố “hát nhép”

Ồn ào không chỉ đến từ chính trị hay hành động của VĐV. Trên sân khấu lễ khai mạc, phần trình diễn của Mariah Carey, một trong những giọng ca nổi tiếng nhất thế giới cũng trở thành tâm điểm chỉ trích.

Trong bộ váy trắng dài, Mariah Carey thể hiện ca khúc kinh điển của Ý “Volare”. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi màn biểu diễn kết thúc, mạng xã hội tràn ngập những bình luận cáo buộc nữ ca sĩ “hát nhép”, với nhiều đoạn video chỉ ra sự lệch nhịp giữa khẩu hình và âm thanh phát ra.

Mariah Carey bị khán giả tố hát nhép

“Đây là một trong những màn hát nhép tệ nhất tôi từng thấy”, “Cô ấy thậm chí còn không cố che giấu”, “Tại sao Olympic ở Italy lại mời một ca sĩ Mỹ hát nhép?”, hàng loạt bình luận gay gắt xuất hiện trên X và các nền tảng khác.

Hỗn loạn quen thuộc của một kỳ Olympic

Ngoài những tranh cãi kể trên, Olympic 2026 cũng khởi đầu với hàng loạt vấn đề hậu trường quen thuộc, mất điện tại địa điểm thi đấu curling, tuyết rơi quá dày ở Cortina, thách thức di chuyển giữa Milan và dãy Dolomites, cùng những lo ngại về môi trường và chi phí tổ chức.

Nhưng như nhiều kỳ Olympic trước, giữa sự hỗn loạn ấy vẫn le lói những câu chuyện thể thao đầy cảm hứng, Lindsey Vonn trở lại đường trượt ở tuổi 41 với chấn thương đầu gối chưa lành; các VĐV trẻ lần đầu chạm tới giấc mơ Olympic; hay hy vọng huy chương của nhiều đoàn thể thao, trong đó có tuyển Anh với mục tiêu từ 4 đến 8 huy chương.

Lễ khai mạc Olympic mùa đông 2026 tại Milan cho thấy Thế vận hội ngày nay không còn là “ốc đảo” tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Chính trị, mạng xã hội, quyền tự do ngôn luận, tranh cãi đạo đức và áp lực truyền thông cùng lúc tràn vào sân khấu thể thao lớn nhất hành tinh.