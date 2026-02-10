Tennis đỉnh cao thế giới: Minaur gặp khó trước Arthur Fils, Tien hạ nhà vô địch Grand Slam?

De Minaur - Arthur Fils: 1h30, 11/2 (vòng 1 đơn nam Rotterdam Open)

Alex De Minaur bước vào vòng 1 Rotterdam Open 2026 (ATP 500) với vị thế hạt giống số 1, sau khi Alcaraz và Zverev rút lui. Tuy nhiên, lá thăm vòng mở màn lại không hề dễ chịu khi anh phải đối đầu Arthur Fils, tay vợt trẻ giàu sức tấn công bậc nhất của thế hệ mới.

De Minaur là hạt giống số 1 Rotterdam Open

Thống kê đối đầu đang cân bằng 1-1, cho thấy sự khó lường của cặp đấu này. De Minaur từng thắng Fils tại Wimbledon 2024, nhưng trước đó đã thua trắng tại Barcelona trên mặt sân cứng ngoài trời. Điểm chung của các màn chạm trán là trận đấu thường kéo dài, trung bình hơn 3 set và gần 30 game.

Về phong độ, De Minaur thắng 8/10 trận gần nhất, nhưng thất bại trước Alcaraz ở Australian Open tiếp tục đặt ra câu hỏi, liệu “Demon” đã đủ sắc bén để áp đặt thế trận trước các đối thủ đánh bóng nặng?

Ngược lại, Fils dù chỉ xếp hạng 42 do chấn thương, vẫn được đánh giá là trình độ top 20 khi đạt thể trạng tốt, đặc biệt nguy hiểm trên sân trong nhà với lối chơi tấn công trực diện, giao bóng mạnh và sẵn sàng lên lưới.

Chìa khóa trận đấu nằm ở khả năng kéo đánh bóng bền và phòng ngự phản công của De Minaur. Nếu duy trì được nhịp độ cao, hạn chế lỗi tự đánh hỏng và tránh để Fils đánh nhanh, thắng nhanh, tay vợt Australia vẫn nắm ưu thế rõ ràng về sự ổn định.

Dự đoán kết quả: Alex De Minaur thắng Arthur Fils 2-1.

Marin Cilic - Learner Tien: 1h, 11/2 (vòng 1 đơn nam Dallas Open)

Marin Cilic bước vào ATP 500 Dallas Open với vị thế của một tay vợt giàu kinh nghiệm nhưng phong độ không còn ổn định. Trong 10 trận gần nhất, tay vợt Croatia thắng 5, thua 5, con số phản ánh rõ sự phập phù ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Dù vậy, trên mặt sân cứng trong nhà, cú giao bóng uy lực và khả năng kết thúc nhanh vẫn là vũ khí giúp Cilic duy trì tính cạnh tranh.

Tien liệu có hạ được nhà cựu vô địch US Open, Cilic?

Ở bên kia lưới là Learner Tien, đại diện tiêu biểu cho lớp tay vợt trẻ của ATP. Tien đang có phong độ rất ấn tượng, thắng 8/10 trận gần nhất, sở hữu nền tảng thể lực tốt và lối đánh hiện đại, bền bỉ từ cuối sân.

Tuy nhiên, tại Dallas, trận đấu diễn ra trong nhà, tốc độ sân cao hơn, giảm lợi thế phòng ngự, yếu tố vốn giúp Tien phát huy tối đa sức trẻ. Ngược lại, đây là điều kiện giúp Cilic dễ dàng áp đặt giao bóng và những pha kết thúc nhanh tình huống.

Dự đoán kết quả: Tien thắng vất vả Cilic 2-1.