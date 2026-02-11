Chelsea đánh rơi 3 điểm vì sai lầm phòng ngự, phơi bày hai bộ mặt trái ngược

Chelsea đánh rơi 3 điểm

Chelsea đã lần đầu tiên đánh rơi điểm tại Premier League dưới thời HLV Liam Rosenior, khi để tuột lợi thế dẫn hai bàn và chỉ có được trận hòa 2-2 trước Leeds United đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.

Chelsea trả giá vì sai lầm phòng ngự và pha bỏ lỡ khó tin của Cole Palmer

Các bàn thắng của Joao Pedro và Cole Palmer, đến ở hai thời điểm trước và sau giờ nghỉ, giúp Chelsea vươn lên dẫn 2-0 và tưởng như đã nắm chắc chiến thắng. “The Blues” trình diễn một trong những màn thể hiện thuyết phục nhất của họ ở mùa giải này.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến từ tình huống phạm lỗi thiếu cần thiết của Moises Caicedo trong vòng cấm, tạo điều kiện để Lukas Nmecha rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền, qua đó thổi bùng tinh thần của Leeds United.

Không lâu sau, Noah Okafor gỡ hòa 2-2 sau pha phòng ngự hỗn loạn của Chelsea. Đội bóng thành London phải trả giá vì những sai lầm nơi hàng thủ, đồng thời tiếc nuối với các cơ hội bị bỏ lỡ ở những phút cuối, khi bị Leeds United cầm hòa ngay tại Stamford Bridge.

Hiệp một rực lửa

Ngay cả khi không có sự phục vụ của Reece James vì vấn đề sức khỏe, đội hình mà HLV Rosenior tung ra sân vẫn đủ khiến các CĐV Chelsea phấn khích. Thực tế, bộ tứ tấn công gồm Joao Pedro, Estevao, Cole Palmer và Enzo Fernandez được kỳ vọng sẽ đặt ra vô vàn bài toán khó cho Leeds United, đội mới chỉ có đúng 1 chiến thắng sân khách tại Premier League mùa này.

Chelsea đã có 45 phút đầu tiên hay nhất kể từ khi HLV Rosenior lên nắm quyền

Estevao xuất phát bên hành lang phải, trong khi Enzo Fernandez và Palmer luân phiên hoán đổi giữa vai trò “số 10” và khoảng trống lệch trái. Sự di chuyển không bóng thông minh cùng những pha phối hợp nhanh, gọn của họ đã khiến hàng thủ Leeds United hoàn toàn rối loạn.

Bàn mở tỷ số của Chelsea đến từ pha tấn công mẫu mực. Palmer chọc khe tinh tế cho Joao Pedro, trước khi tiền đạo người Brazil dứt điểm bằng cú bấm bóng đầy tự tin qua đầu thủ môn Darlow, đưa “The Blues” vươn lên dẫn trước.

Ngay sau đó, Joao Pedro và Estevao còn tạo ra pha bật nhả đẹp mắt giữa hai cầu thủ Brazil, suýt chút nữa giúp Chelsea nhân đôi cách biệt.

“The Blues” chơi thứ bóng đá giàu sáng tạo, với những đường chuyền sắc nét và tốc độ cao, nhưng khi bước vào giờ nghỉ họ chỉ có được lợi thế mong manh 1 bàn. Quả phạt đền của Palmer sau giờ nghỉ nâng tỷ số lên 2-0, song ngay cả khoảng cách hai bàn ấy cuối cùng vẫn không đủ để đội chủ sân Stamford Bridge bảo toàn chiến thắng.

Chelsea tự đánh rơi lợi thế

Nếu thứ bóng đá thăng hoa giúp Chelsea dẫn trước 2-0 sau 66 phút là điều đáng ngợi khen, thì việc họ không thể “kết liễu” trận đấu và giành trọn 3 điểm sau đó lại khó có thể lý giải.

Chelsea tạo điều kiện cho Leeds vùng lên mạnh mẽ

Thay vào đó, “The Blues” tiếp tục đánh rơi điểm số ngay tại Stamford Bridge khi đang nắm lợi thế, dù đây mới là lần đầu tiên điều đó xảy ra dưới triều đại của HLV Rosenior.

Tình huống Caicedo phạm lỗi dẫn tới quả phạt đền là quá vụng về, tạo điều kiện để Nmecha rút ngắn tỷ số cho Leeds United. Không lâu sau, Chelsea phải trả giá bằng bàn thua thứ hai mang tính “tự sát”, khi pha phối hợp phòng ngự thảm họa giữa Acheampong, Gusto và thủ môn Sanchez giúp Noah Okafor dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Sau bàn thắng trên chấm phạt đền của Nmecha, Chelsea tỏ ra lúng túng rõ rệt trước lối chơi giàu thể lực của Leeds United. Chính sự sa sút này được xem là nguyên nhân lớn nhất khiến Leeds United có thể vùng lên mạnh mẽ và hoàn tất màn lật ngược tình thế để giật lại 1 điểm.

Palmer bỏ lỡ cơ hội “vàng” định đoạt trận đấu

Chelsea đã toàn thắng cả 4 trận Premier League trước đó dưới thời HLV Rosenior, trong đó đáng nhớ nhất là màn ngược dòng trước West Ham, khi từ chỗ bị dẫn 0-2, “The Blues” thắng 3-2 nhờ bàn quyết định ở phút bù giờ của Enzo Fernandez.

Trước khi tiền vệ người Argentina ghi bàn ấn định chiến thắng ở trận đấu đó, Chelsea đã dồn ép nghẹt thở để tìm kiếm bàn thắng mang tính “kết liễu” và cảm giác “bàn thắng sẽ đến” là rất rõ ràng.

Cole Palmer bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở cuối trận

Kịch bản tương tự lặp lại ở trận này. Từ phút 85 trở đi, Chelsea gần như cắm trại bên phần sân Leeds United, liên tục gia tăng sức ép và trông như thể hoàn toàn có thể giành lại chiến thắng.

Từ quả tạt chuẩn xác của Jorrel Hato, Joao Pedro bật cao đánh đầu đưa bóng dội xà ngang. Nhưng cơ hội ngon ăn nhất, trớ trêu thay, lại thuộc về Cole Palmer. Tiền vệ người Anh băng vào cột xa đón đường căng ngang sệt đầy uy lực của Caicedo, sau pha giật gót tinh tế của Joao Pedro.

Palmer tưởng như sẽ trở thành người hùng, nhưng lại sút vọt xà từ cự ly chỉ vài mét. Đứng trong khung thành sau pha bỏ lỡ, anh gần như bật cười trong sự ngỡ ngàng.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa, còn các CĐV Leeds United thì mỉa mai vang lên trên khán đài: “Dẫn 2-0 rồi mà vẫn phá hỏng tất cả”. Một nhận định khó có thể phản bác.