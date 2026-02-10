Nữ sinh quên nộp bài tập vì bận thi đấu Thế vận hội Mùa đông 2026

Trong khi nhiều sinh viên năm cuối quay cuồng với hạn nộp bài và nỗi lo tốt nghiệp đúng hạn, Madeline Schizas quyết định gạt bỏ mối bận tâm này vì lý do đặc biệt: Thi đấu tại Thế vận hội Mùa đông 2026. Trong lúc Schizas thi đấu ở nội dung đồng đội môn trượt băng nghệ thuật hôm 6/2, bài tập môn tâm lý học của cô đã quá hạn. Nhầm lẫn về ngày nộp khiến nữ VĐV phải viết email xin giảng viên cho thêm thời gian.

Nữ VĐV trượt băng nghệ thuật 22 tuổi của Canada hiện đang là sinh viên năm cuối chương trình Cử nhân Nghệ thuật ngành Môi trường & Xã hội tại Đại học McMaster. Song song với việc học, cô đại diện tuyển Canada tranh tài tại Olympic Milano Cortina 2026.

Madeline Schizas vừa phải cân bằng cả lịch học và lịch thi đấu dày đặc. (Nguồn: Milano-Cortina 2026)

Ngày 7/2, Schizas đăng ảnh chụp email gửi giảng viên, cho biết mình buộc phải xin thêm thời gian hoàn thành bài phản hồi vì trùng lịch thi đấu.

“Em là sinh viên lớp Xã hội học 2FF3 và muốn xin gia hạn ngắn cho bài phản hồi tuần này. Hôm qua em thi đấu tại Thế vận hội Olympic và tưởng rằng hạn nộp là Chủ nhật chứ không phải thứ Sáu”, Schizas viết trong email.

Để chứng minh lý do đưa ra là chính đáng, cô đính kèm đường link thông cáo báo chí của Ủy ban Olympic Canada về phần thi của mình. Dưới bài đăng, nữ VĐV hài hước chú thích: “LOL, tôi thích việc vừa là vận động viên, vừa là sinh viên”.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, và nhiều người hồi hộp chờ xem giảng viên sẽ phản hồi ra sao. Đến Chủ nhật, Schizas nhận được tin vui.

“Thầy trả lời là: ‘Không vấn đề gì'. Thầy rất dễ thương. Thầy bảo: ‘Khi nào em nộp cũng được. Thầy từng chơi một trận hockey thiếu niên thôi mà đã thấy quá đủ rồi, nên chúc em may mắn ở Olympic và tận hưởng hết mình nhé’", cô chia sẻ với phóng viên vào tối Chủ nhật sau khi hoàn tất thi đấu nội dung đồng đội.

Schizas đăng ảnh chụp email gửi giảng viên xin thêm thời gian hoàn thành bài phản hồi vì trùng lịch thi đấu Olympic.

Cô cho biết có những ngày mình phải tập luyện ở sân băng suốt từ sáng đến tối, rồi lại phải về làm bài tập. Phần lớn giảng viên đều ủng hộ cô, và không ít lần cô phải “lấy Olympic ra làm lý do” để xin sắp xếp lại thời gian nộp bài linh hoạt hơn.

Schizas không xa lạ với sân khấu Olympic khi từng dự Thế vận hội Bắc Kinh 2022. Cô thi đấu 3 nội dung, xếp hạng 18 ở phần thi đơn nữ và góp phần giúp tuyển Canada cán đích thứ tư ở nội dung đồng đội.

Dù vẫn phải lo chuyện học hành, lịch thi đấu của Schizas lại dày đặc. Hôm thứ Sáu, cô xếp hạng 6 ở phần thi ngắn đơn nữ với bài biểu diễn lấy cảm hứng từ bộ phim kinh điển "Vua Sư Tử", đạt số điểm 64,97. Kết quả này giúp Canada giữ vị trí trong top 5 và giành vé vào chung kết nội dung đồng đội.