Huy chương Olympic mùa đông 2026 liên tục sứt mẻ, thậm chí vỡ làm đôi ngay khi được trao

"Khi tôi nhảy lên trong niềm vui sướng, tấm huy chương đột nhiên rơi xuống", nhà vô địch nội dung trượt tuyết đổ dốc Breezy Johnson nói, đồng thời giơ lên tấm huy chương bị nứt toác và mẻ một miếng lớn, trong khi dải dây đeo vẫn còn trên cổ.

Điều đáng nói là không chỉ huy chương của Johnson có vấn đề. Vận động viên trượt tuyết băng đồng người Thụy Điển Ebba Andersson cho biết huy chương của cô "bị rơi xuống tuyết và vỡ làm đôi", sau đó hy vọng "Ban tổ chức sẽ gửi đến một tấm khác để thay thế".

Vận động viên trượt tuyết hai môn phối hợp người Đức Justus Strelow thì nói rằng tấm huy chương Đồng của anh bị nứt và tuột khỏi dây, rơi xuống sàn trong lúc ăn mừng, trong khi vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ Alysa Liu đăng trên Instagram hình ảnh huy chương Vàng rời khỏi dây.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, Giám đốc điều hành của Milano Cortina 2026, Andrea Francisi, cho biết: “Ban tổ chức nắm bắt đầy đủ tình hình và đang xem xét nguyên nhân chính xác là gì". “Vì huy chương rất quan trọng với các vận động viên, chúng tôi sẽ dành sự quan tâm tối đa cho vấn đề này để chắc chắn mọi thứ thực sự hoàn hảo", ông nhấn mạnh, sau đó giải thích nguyên nhân có thể bắt nguồn từ sợi dây đeo huy chương, vốn được trang bị cơ chế tự bung nếu bị kéo mạnh, ngăn ngừa người đeo bị nghẹt thở.

Cách đây 2 năm tại Olympic Paris 2024, những tấm huy chương cũng bị phàn nàn về chất lượng kém và nhanh rỉ sét. Ban tổ chức Thế vận hội đã nhận lại hơn 200 yêu cầu thay thế, chiếm khoảng 4% tổng số huy chương được trao.