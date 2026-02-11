HLV Carrick bực mình vì MU chơi dưới sức, đặc biệt ca ngợi Sesko

MU không thể nối dài chuỗi trận toàn thắng dưới thời HLV tạm quyền Carrick lên con số 5. "Quỷ đỏ" gặp nhiều khó khăn trước West Ham khi bị đối thủ dẫn trước. Phải đến những phút cuối cùng, nửa đỏ thành Manchester mới giật về 1 điểm khi Sesko ghi bàn.

Sau trận, HLV Carrick đã tỏ ra thái độ không hài lòng với màn trình diễn của dàn sao MU: "Tôi nghĩ chúng tôi hơi thất vọng và chắc chắn là không thể hiện phong độ tốt nhất. Có những lúc như thế, bạn cần tìm cách vượt qua và tiếp tục tiến lên. Tôi hơi bực bội về điều đó.

Đây là trận đấu khó khăn và chúng tôi không có được sự sắc bén cần thiết trước khung thành đối phương. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu của cả đội vẫn tuyệt vời và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước".

HLV Carrick còn nhiều thách thức phải vượt qua

Sesko nhận được lời khen đặc biệt từ HLV Carrick: "Pha dứt điểm đó tuyệt vời. Cậu ấy lại làm được rồi. Điều này rất quan trọng. Đó là pha dứt điểm xuất sắc.

Tôi rất vui mừng cho Sesko. Cậu ấy có bàn thắng quan trọng nữa và đây là bước tiến tốt. Việc giành 1 điểm không dễ dàng và chúng ta đã tìm ra cách để làm được điều đó. Toàn đội sẽ rút ra những điều tích cực từ trận đấu này.

Phải dành lời khen cho các học trò của tôi vì đã vùng lên. Bạn không thể thắng mọi trận đấu, nhưng chúng tôi chắc chắn không muốn ra về tay trắng".

HLV Carrick còn mong muốn West Ham sẽ tiếp thêm động lực trụ hạng sau trận hòa MU: "Tôi rất muốn họ trụ hạng. West Ham là phần quan trọng trong cuộc đời tôi và tôi có rất nhiều kỷ niệm ở đây, vì vậy hy vọng họ sẽ trụ hạng. Chúng ta phải dành lời khen cho West Ham, họ phòng ngự tốt và bịt kín các khoảng trống".