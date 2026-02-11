Nội bộ Barcelona nóng vì bầu cử Chủ tịch, Messi thành "lá bài" quyền lực

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Nottingham Forest vs Wolverhampton Wanderers
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Manchester City vs Fulham
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Burnley
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Aston Villa vs Brighton & Hove Albion
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Sunderland vs Liverpool
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Brentford vs Arsenal
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Rennes vs Paris Saint-Germain
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Borussia Dortmund vs Mainz 05
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Hull City vs Chelsea
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Pisa vs Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Nantes
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Manchester City vs Salford City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Salford City - SAL Salford City
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Nội bộ Barcelona nóng vì bầu cử Chủ tịch, Messi thành "lá bài" quyền lực

Sự kiện: La liga 2025-26 Barcelona

Dù không có ý định trực tiếp tham gia hay ủng hộ bất kỳ ứng viên nào trong cuộc bầu cử Chủ tịch FC Barcelona sắp tới, Lionel Messi vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều trong quá trình tranh cử.

  

Lionel Messi vừa bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải cùng Inter Miami. Dù vậy, siêu sao người Argentina vẫn dõi theo tình hình của Barcelona, đặc biệt trong bối cảnh đội chủ sân Nou Camp chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử Chủ tịch mới.

Ở kỳ bầu cử trước vào năm 2021, Messi từng tham gia bỏ phiếu với tư cách hội viên. Thời điểm đó, anh không thể ngờ rằng kết quả bầu cử lại khép lại sự nghiệp thi đấu của mình tại Barcelona. Joan Laporta đắc cử và quyết định không gia hạn hợp đồng với Messi, trái với những cam kết trước đó. 

Vậy trong cuộc bầu cử sắp tới, Messi sẽ đóng vai trò gì? Theo tìm hiểu của tờ SPORT, siêu sao người Argentina đã có những quyết định rõ ràng như sau:

Victor Font và Joan Laporta đang chạy đua quyết liệt cho ghế Chủ tịch Barcelona

Victor Font và Joan Laporta đang chạy đua quyết liệt cho ghế Chủ tịch Barcelona

Không gặp gỡ bất kỳ ứng viên nào

Tính đến thời điểm hiện tại, Messi chưa gặp bất kỳ ứng viên nào tranh cử Chủ tịch Barca, bao gồm Victor Font, Jordi Ciria, Toni Vilajoana hay Joan Laporta - người vừa tuyên bố từ chức. Dù Laporta nhiều lần để ngỏ khả năng gặp gỡ nhằm “hàn gắn” mối quan hệ, điều đó vẫn chưa xảy ra. Messi hiện sống tại Miami và cả anh lẫn người thân đều không sắp xếp gặp mặt trực tiếp với các ứng viên.

Messi cũng không có ý định bày tỏ quan điểm hay ủng hộ ứng viên nào trên mạng xã hội. Anh chọn cách giữ thái độ thận trọng, ít phát ngôn. Tuy nhiên, khả năng Messi thay đổi quan điểm khi cuộc đua bước vào giai đoạn cuối vẫn để ngỏ.

Việc không tiếp xúc với ai cho thấy Messi không muốn can dự trực tiếp vào cuộc bầu cử lần này. Trong những tháng tới, anh tập trung cho Inter Miami, các trận đấu quốc tế và World Cup, nên không có kế hoạch tiếp xúc với bất kỳ ứng viên nào. Messi vẫn theo dõi cuộc bầu cử, nhưng từ xa.

Không còn mối quan hệ với Joan Laporta

Mối quan hệ giữa Messi và Laporta được cho là đã rạn nứt từ ngày anh buộc phải rời Barcelona. Những lời hứa gia hạn hợp đồng không được thực hiện đã để lại tổn thương lớn. Kể từ đó, Messi chưa có trận đấu tri ân, chưa có lễ chia tay chính thức với người hâm mộ.

Những cam kết như dựng tượng Messi hay việc đặt tên sân Camp Nou theo tên anh đều không thành hiện thực. Hai bên hầu như không còn liên hệ, và khả năng Messi ủng hộ Laporta trong cuộc bầu cử là rất thấp. Dù vậy, tình yêu của Messi dành cho Barcelona – nơi anh vẫn là hội viên – chưa bao giờ thay đổi.

Không thể tham gia bỏ phiếu

Khác với kỳ bầu cử trước, lần này Messi không thể đi bỏ phiếu do trùng lịch thi đấu MLS. Ngày 14/3, anh phải cùng Inter Miami đá trận gặp Charlotte và sẽ ở Mỹ. Do không có hình thức bỏ phiếu qua thư, Messi không thể tham gia.

Ở cuộc bầu cử lần này, Messi không tham gia do đang sinh sống và thi đấu tại Mỹ, với hợp đồng còn hiệu lực ba năm. Tuy nhiên, ở kỳ bầu cử tiếp theo, dự kiến sau 5 năm, khi hoàn cảnh thay đổi, Messi có thể tham gia sâu hơn, thậm chí gắn bó với một ứng viên cụ thể.

Messi có thể bị các ứng viên "dựa hơi" để giành lợi thế trong cuộc bầu cử

Messi có thể bị các ứng viên "dựa hơi" để giành lợi thế trong cuộc bầu cử

Chấp nhận việc tên mình bị đưa vào tranh luận

Tên tuổi Messi chắc chắn sẽ tiếp tục được nhắc đến như một “lá bài” tranh cử, bởi anh không chỉ là biểu tượng sống của Barcelona, mà còn được xem là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử CLB và của bóng đá thế giới.

Messi hiểu rằng tên tuổi của mình sẽ xuất hiện xuyên suốt quá trình tranh cử. Anh không có ý định phản đối việc các ứng viên nói muốn nhận được sự ủng hộ của mình hay hứa sẽ liên hệ với anh nếu đắc cử. Với vị thế và tầm ảnh hưởng của mình, việc Messi trở thành một phần của câu chuyện bầu cử là điều khó tránh khỏi.

Chắc chắn sẽ trở lại Barcelona

Theo chia sẻ với SPORT, Messi dự định trở lại Barcelona sau khi kết thúc hợp đồng với Inter Miami. Gia đình anh thống nhất sẽ quay về sinh sống tại đây, nơi vẫn còn ngôi nhà cũ. Khi đó, Messi có thể cân nhắc tham gia sâu hơn vào các hoạt động của CLB, đặc biệt là trong lĩnh vực thể thao, nếu có một Chủ tịch mà anh tin tưởng.

Hiện tại, Messi vẫn tập trung thi đấu cho Inter Miami. Từ Mỹ, Messi sẽ dõi theo những diễn biến tại Barcelona, nơi cuộc bầu cử sắp tới sẽ quyết định tương lai của đội bóng.

Barca có cửa ăn 4 như Arsenal, nhắm mốc 100 bàn trước Atletico
Barca có cửa ăn 4 như Arsenal, nhắm mốc 100 bàn trước Atletico

Barcelona sẽ gặp Atletico Madrid ở bán kết Cúp nhà Vua tuần này và một chiến thắng sẽ đưa họ nhích thêm gần tới cơ hội đoạt cú ăn 4.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/02/2026 08:39 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN