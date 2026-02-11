Nội bộ Barcelona nóng vì bầu cử Chủ tịch, Messi thành "lá bài" quyền lực

Lionel Messi vừa bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải cùng Inter Miami. Dù vậy, siêu sao người Argentina vẫn dõi theo tình hình của Barcelona, đặc biệt trong bối cảnh đội chủ sân Nou Camp chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử Chủ tịch mới.

Ở kỳ bầu cử trước vào năm 2021, Messi từng tham gia bỏ phiếu với tư cách hội viên. Thời điểm đó, anh không thể ngờ rằng kết quả bầu cử lại khép lại sự nghiệp thi đấu của mình tại Barcelona. Joan Laporta đắc cử và quyết định không gia hạn hợp đồng với Messi, trái với những cam kết trước đó.

Vậy trong cuộc bầu cử sắp tới, Messi sẽ đóng vai trò gì? Theo tìm hiểu của tờ SPORT, siêu sao người Argentina đã có những quyết định rõ ràng như sau:

Victor Font và Joan Laporta đang chạy đua quyết liệt cho ghế Chủ tịch Barcelona

Không gặp gỡ bất kỳ ứng viên nào

Tính đến thời điểm hiện tại, Messi chưa gặp bất kỳ ứng viên nào tranh cử Chủ tịch Barca, bao gồm Victor Font, Jordi Ciria, Toni Vilajoana hay Joan Laporta - người vừa tuyên bố từ chức. Dù Laporta nhiều lần để ngỏ khả năng gặp gỡ nhằm “hàn gắn” mối quan hệ, điều đó vẫn chưa xảy ra. Messi hiện sống tại Miami và cả anh lẫn người thân đều không sắp xếp gặp mặt trực tiếp với các ứng viên.

Messi cũng không có ý định bày tỏ quan điểm hay ủng hộ ứng viên nào trên mạng xã hội. Anh chọn cách giữ thái độ thận trọng, ít phát ngôn. Tuy nhiên, khả năng Messi thay đổi quan điểm khi cuộc đua bước vào giai đoạn cuối vẫn để ngỏ.

Việc không tiếp xúc với ai cho thấy Messi không muốn can dự trực tiếp vào cuộc bầu cử lần này. Trong những tháng tới, anh tập trung cho Inter Miami, các trận đấu quốc tế và World Cup, nên không có kế hoạch tiếp xúc với bất kỳ ứng viên nào. Messi vẫn theo dõi cuộc bầu cử, nhưng từ xa.

Không còn mối quan hệ với Joan Laporta

Mối quan hệ giữa Messi và Laporta được cho là đã rạn nứt từ ngày anh buộc phải rời Barcelona. Những lời hứa gia hạn hợp đồng không được thực hiện đã để lại tổn thương lớn. Kể từ đó, Messi chưa có trận đấu tri ân, chưa có lễ chia tay chính thức với người hâm mộ.

Những cam kết như dựng tượng Messi hay việc đặt tên sân Camp Nou theo tên anh đều không thành hiện thực. Hai bên hầu như không còn liên hệ, và khả năng Messi ủng hộ Laporta trong cuộc bầu cử là rất thấp. Dù vậy, tình yêu của Messi dành cho Barcelona – nơi anh vẫn là hội viên – chưa bao giờ thay đổi.

Không thể tham gia bỏ phiếu

Khác với kỳ bầu cử trước, lần này Messi không thể đi bỏ phiếu do trùng lịch thi đấu MLS. Ngày 14/3, anh phải cùng Inter Miami đá trận gặp Charlotte và sẽ ở Mỹ. Do không có hình thức bỏ phiếu qua thư, Messi không thể tham gia.

Ở cuộc bầu cử lần này, Messi không tham gia do đang sinh sống và thi đấu tại Mỹ, với hợp đồng còn hiệu lực ba năm. Tuy nhiên, ở kỳ bầu cử tiếp theo, dự kiến sau 5 năm, khi hoàn cảnh thay đổi, Messi có thể tham gia sâu hơn, thậm chí gắn bó với một ứng viên cụ thể.

Messi có thể bị các ứng viên "dựa hơi" để giành lợi thế trong cuộc bầu cử

Chấp nhận việc tên mình bị đưa vào tranh luận

Tên tuổi Messi chắc chắn sẽ tiếp tục được nhắc đến như một “lá bài” tranh cử, bởi anh không chỉ là biểu tượng sống của Barcelona, mà còn được xem là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử CLB và của bóng đá thế giới.

Messi hiểu rằng tên tuổi của mình sẽ xuất hiện xuyên suốt quá trình tranh cử. Anh không có ý định phản đối việc các ứng viên nói muốn nhận được sự ủng hộ của mình hay hứa sẽ liên hệ với anh nếu đắc cử. Với vị thế và tầm ảnh hưởng của mình, việc Messi trở thành một phần của câu chuyện bầu cử là điều khó tránh khỏi.

Chắc chắn sẽ trở lại Barcelona

Theo chia sẻ với SPORT, Messi dự định trở lại Barcelona sau khi kết thúc hợp đồng với Inter Miami. Gia đình anh thống nhất sẽ quay về sinh sống tại đây, nơi vẫn còn ngôi nhà cũ. Khi đó, Messi có thể cân nhắc tham gia sâu hơn vào các hoạt động của CLB, đặc biệt là trong lĩnh vực thể thao, nếu có một Chủ tịch mà anh tin tưởng.

Hiện tại, Messi vẫn tập trung thi đấu cho Inter Miami. Từ Mỹ, Messi sẽ dõi theo những diễn biến tại Barcelona, nơi cuộc bầu cử sắp tới sẽ quyết định tương lai của đội bóng.