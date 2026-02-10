Thanh Thúy, Nguyễn Thị Phương đọ sắc, dàn hot girl bóng chuyền lung linh cận Tết

Sau những ngày thi đấu ở cấp độ đội tuyển cũng như CLB, các VĐV bóng chuyền Việt Nam đang có thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị đón Tết cùng gia đình. Trong dịp này, các người đẹp làng bóng chuyền thi nhau khoe những bộ ảnh ấn tượng của bản thân.

Bộ ảnh ấn tượng của Lê Thanh Thúy

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Lê Thanh Thúy vừa khiến bạn bè và người hâm mộ trầm trồ. Phụ công xinh đẹp sở hữu chiều cao 1m8 đã tung một bộ ảnh đầy thần thái, chụp cùng một chú ngựa để chào đón Tết Bính Ngọ 2026 thu hút về hàng nghìn lượt thích. Dưới bài đăng, hàng loạt đồng nghiệp như Đinh Thị Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, chuyền hai Yến Nhi và nhiều bạn bè đều dành lời khen cho cô.

Lê Thanh Thúy là một trong những phụ công hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam, nổi bật với lối chơi nhanh, khả năng chắn bóng hiệu quả và tư duy chiến thuật tốt. Cô góp mặt trong nhiều đợt tập trung của đội tuyển bóng chuyền nữ nước nhà, tham dự SEA Games và các giải quốc tế khu vực. Bên cạnh nhiều danh hiệu ở cấp CLB và tuyển quốc gia, Lê Thanh Thúy còn từng nhận giải Hoa khôi bóng chuyền tại giải VTV Cup 2014.

Nguyễn Thị Phương là một trong những hot girl nổi bật nhất của bóng chuyền Việt Nam hiện nay

Bên cạnh Thanh Thúy, trong những ngày qua, người hâm mộ bóng chuyền liên tục được nhìn ngắm các hoa khôi làng bóng chuyền thi nhau khoe sắc, mặc các trang phục áo dài lung linh chào đón Tết sớm.

Nữ chuyền hai cao 1m78 Vi Thị Yến Nhi là một trong số những người đẹp tung bộ ảnh Tết sớm nhất. Với chiếc áo dài màu xanh da trời cùng phong cách cổ điển, hot girl 23 tuổi như trở thành một tiểu thư đài cát thời xưa.

Libero Lưu Thị Ly Ly

Chuyền hai Yến Nhi

Trong khi đó, chủ công Nguyễn Thị Phương với nhan sắc nổi bật tiếp tục “đốn tim” các fan bằng một bộ ảnh áo dài cực kỳ ấn tượng. Người đồng đội của Nguyễn Thị Phương là libero Lưu Thị Ly Ly cũng góp mặt với màn “lột xác” thu hút. Người hâm mộ đang háo hức chờ đón thêm những màn khoe sắc của các người đẹp khác của làng bóng chuyền trong nước.