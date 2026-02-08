Sững sờ danh sách VĐV công khai làm "chuyện ấy" ở Olympic mùa đông 2026

Milan - Cortina 2026 là Thế vận hội của tốc độ, sức mạnh và những tấm huy chương. Ẩn sau các đường trượt băng giá và khán đài rực sáng, Olympic mùa đông năm nay còn là “sân khấu hậu trường” của tình yêu, nơi rất nhiều VĐV bước vào cuộc tranh tài không chỉ với đối thủ, mà còn với… chính người họ yêu thương.

Madison Chock và Evan Bates của đội tuyển Mỹ

Làng Olympic , nơi cảm xúc luôn ở nhiệt độ cao

Giới thể thao quốc tế từ lâu đã ngầm thừa nhận, làng Olympic là một không gian rất đặc biệt. Hàng nghìn con người trẻ tuổi, khỏe mạnh, sống chung trong nhiều tuần lễ, cùng chia sẻ áp lực thi đấu, sự cô lập với thế giới bên ngoài và bầu không khí căng thẳng tột độ. Adrenaline (hormone “phản xạ sinh tồn”) dâng cao, cảm xúc bị nén chặt, tất cả tạo nên một “hệ sinh thái” nơi tình cảm cá nhân rất khó đứng ngoài cuộc.

Mùa đông không làm điều đó biến mất. Ngược lại, cái lạnh, sự gần gũi trong không gian kín và lịch thi đấu dày đặc càng khiến những mối quan hệ sẵn có trở nên nồng nhiệt, còn các cặp đôi VĐV thì gần như chắc chắn sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện riêng của mình tại Italy.

Khi đối thủ trên đường băng lại là người chung chăn gối

Một trong những nét độc đáo nhất của Olympic 2026 là số lượng các cặp đôi “đối đầu” trực tiếp tăng rõ rệt. Nicole Silveira (Brazil) và Kim Meylemans (Bỉ), cặp đôi kết hôn từ đầu năm 2025 sẽ tranh huy chương skeleton trong cùng một nội dung. Trên đường trượt, họ là đối thủ không khoan nhượng; ngoài đời, họ chia sẻ cùng một mái nhà.

Hai VĐV Olympic mùa đông 2026 Nicole Silveira (bên trái) và Kim Meylemans là cặp đôi, nhưng đồng thời là đối thủ ở nội dung skeleton nữ

Tình huống tương tự xuất hiện ở khúc côn cầu nữ, nơi Ronja Savolainen (Phần Lan) và Anna Kjellbin (Thụy Điển), cặp đôi đã đính hôn khoác áo hai đội tuyển vốn là kỳ phùng địch thủ Bắc Âu. Olympic, trong trường hợp này, trở thành phép thử vừa chuyên môn, vừa cảm xúc.

Ronja Savolainen và Anna Kjellbin đại diện cho hai quốc gia khác nhau

Khi yêu và thi đấu là hai đường song song

Không phải cặp đôi nào cũng “đụng độ” nhau. Nhiều người lại chọn cách biến tình yêu thành lợi thế tinh thần. Madison Chock và Evan Bates, cặp đôi trượt băng nghệ thuật Mỹ là minh chứng điển hình. Họ đã thi đấu cùng nhau từ năm 2011, yêu nhau từ 2017 và kết hôn năm 2024. Milan - Cortina 2026 là Olympic thứ tư họ sát cánh, với sự ăn ý được trui rèn không chỉ bằng tập luyện, mà bằng đời sống hôn nhân thực sự.

Tương tự là Magnus Nedregotten và Kristin Skaslien của Na Uy (curling), cặp đôi đã bên nhau hơn một thập kỷ, giành huy chương Olympic cùng nhau và bước vào Italy với hình ảnh “đội đôi hoàn hảo” cả trên băng lẫn ngoài đời.

Magnus Nedregotten và Kristin Skaslien của Na Uy (curling)

Tình yêu trẻ và năng lượng Olympic

Ở chiều ngược lại, Olympic 2026 cũng chứng kiến những mối quan hệ bắt đầu từ rất sớm, lớn lên cùng sự nghiệp. Red Gerard và Hailey Langland (snowboard, Mỹ) quen nhau khi mới 17 tuổi tại PyeongChang 2018. Tám năm sau, họ vẫn song hành tại Thế vận hội, như một biểu tượng của thế hệ VĐV trưởng thành cùng ánh đèn Olympic.

Red Gerard và Hailey Langland (snowboard, Mỹ)

Ashley Caldwell và Justin Schoenefeld (freeski) lại đại diện cho kiểu tình yêu “nảy nở sau vinh quang”, gặp nhau sau Olympic 2018, cùng giành vàng, rồi kết hôn trên đỉnh núi phủ tuyết, đúng chất lãng mạn của thể thao mùa đông.

Chuyện “xưa như Olympic” nhưng chưa bao giờ cũ

Từ Rio 2016 với hàng trăm nghìn bao cao su, đến Paris 2024 với những chiếc “giường chống sex” gây tranh cãi, đời sống tình cảm của VĐV luôn là chủ đề được nhắc đến một cách nửa kín nửa hở. Milan - Cortina 2026 không ngoại lệ, nhất là khi số cặp đôi thật sự thi đấu cùng nhau nhiều hơn hẳn các kỳ trước.

Điểm khác biệt năm nay nằm ở chỗ: thay vì những lời đồn đoán mơ hồ, nhiều mối quan hệ đã được công khai, hợp pháp và thậm chí là… đối đầu trực diện trên sân đấu. Điều đó khiến câu chuyện hậu trường Olympic không còn chỉ là tò mò, mà trở thành một lát cắt chân thực về đời sống của các siêu VĐV.

Hai VĐV freeski Ashley Caldwell và Justin Schoenefeld là một cặp đôi quyền lực

Olympic, nơi con người vẫn là con người

Giữa biểu tình, la ó, scandal và áp lực thành tích, Olympic mùa đông 2026 nhắc nhở thế giới rằng. VĐV không chỉ là những cỗ máy tranh huy chương. Họ yêu, họ ghen, họ cần sự gần gũi và sẻ chia, ngay cả khi đang đứng trên sân khấu thể thao lớn nhất hành tinh.

Và vì thế, nếu có điều gì “gần như chắc chắn” sẽ xảy ra ở Milan - Cortina năm nay, thì đó không chỉ là những cú lao xuống đường băng ở tốc độ 130 km/h, mà còn là những khoảnh khắc rất đời, rất người, diễn ra lặng lẽ phía sau cánh cửa Làng Olympic.