Hot girl bóng chuyền Lan Vy khoe vai trần gợi cảm, CLB nữ Long An nhận tin “sét đánh”

✨ Hot girl bóng chuyền Lan Vy khoe nhan sắc nổi bật

Mới đây trên trang cá nhân của mình, nữ chủ công xinh đẹp Nguyễn Lan Vy đã tung bộ ảnh xuống phố gây chú ý. Sở hữu nhan sắc được ví von là “lai Tây” cực kỳ thu hút, nữ VĐV 20 tuổi đã mặc một chiếc váy hai dây, khoe vai trần gợi cảm cùng nước da trắng sáng.

Lan Vy khoe nhan sắc nổi bật

Ngay lập tức, bộ ảnh này thu hút nhiều lượt thích cùng người lời khen từ người hâm mộ. Lan Vy hiện đang thi đấu cho VTV Bình Điền Long An. Ngoài khả năng công thủ toàn diện, cô còn gây chú ý lớn trên mạng xã hội nhờ ngoại hình xinh đẹp, chiều cao 1m73, thường được gọi là “hot girl bóng chuyền Gen Z”

💥 VTV Bình Điền Long An đấu CLB của Thái Lan tranh vé dự AVC Champions League 2026

Trên trang chủ của CLB VTV Bình Điền Long An vào chiều ngày 10/2, đội bóng này đã thông báo việc Liên đoàn Bóng chuyền Đông Nam Á (SAVA) vừa gửi thông báo chính thức tới các liên đoàn thành viên về việc tổ chức vòng đấu loại nhằm lựa chọn đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á tham dự AVC Champions League 2026.

Bóng chuyền nữ Long An gặp khó từ thông báo của Liên đoàn Bóng chuyền Đông Nam Á

Theo đó, hai CLB Supreme Chonburi (Thái Lan) và VTV Bình Điền Long An (Việt Nam) sẽ tham dự vòng đấu loại mang tính quyết định này. Trận đấu sẽ diễn ra vào 15h ngày 26/2/2026 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan).

Đây được xem là quyết định khá bất ngờ từ Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) khi điều chỉnh thể thức tham dự AVC Champions League 2026, buộc các đội bóng trong khu vực phải cạnh tranh trực tiếp cho suất góp mặt ở đấu trường châu lục, thay vì được phân bổ suất như những mùa giải trước.

Như vậy, CLB VTV Bình Điền Long An sẽ chỉ có khoảng 2 tuần để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này, đặc biệt lại rơi vào thời gian nghỉ Tết Âm lịch. Điều này nhanh chóng tạo nên làn sóng trái chiều từ dư luận, đặc biệt là từ người hâm mộ Việt Nam.

Theo lãnh đạo của CLB VTV Bình Điền Long An, đội bóng hiện đang trong giai đoạn tập chay, thiếu các trận đấu cọ xát và không có nhiều cơ hội thi đấu thử nghiệm trước một trận đấu mang tính quyết định. Trong khi đó, Supreme Chonburi lại sở hữu lợi thế khi giải vô địch quốc gia Thái Lan vẫn đang diễn ra, giúp đội bóng duy trì được nhịp thi đấu ổn định và sớm đạt trạng thái thi đấu tốt nhất.

Ngoài ra, chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ chắc chắn không thi đấu khi đang ở Nhật Bản khoác áo CLB Gunma Green Wings. Điều này bắt buộc CLB Long An sẽ chỉ có thể trong chờ vào dàn nội binh hiện có.