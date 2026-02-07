"Trai tài gái sắc" đẹp như mơ của tuyển Anh, hứa hẹn gây sốt Olympic mùa đông

Olympic mùa đông Milan-Cortina 2026 khởi tranh từ 6-22/2, tuyển Anh (Team GB) mang đến tham vọng thành tích, và trình làng thế hệ vận động viên hội tụ cả tài năng, cá tính và sức hút rất riêng. Trong số 53 đại diện tranh tài, nhiều gương mặt được xem là “thỏi nam châm truyền thông”, những nhân vật hứa hẹn khiến khán đài và mạng xã hội cùng lúc nóng lên.

Zoe Atkin trở lại khoác áo Team GB, tranh tài ở nội dung trượt tuyết halfpipe

Những gương mặt định hình sức hút của Team GB (Vương quốc Anh)

Ở nội dung trượt tuyết halfpipe, Zoe Atkin là niềm hy vọng lớn nhất. Sinh năm 2002, cô từng giành đồng thế giới 2021, bạc 2023 và lên ngôi vô địch năm 2025. Sau lần ra mắt Olympic chưa trọn vẹn ở Bắc Kinh, Atkin trở lại Milan với phong độ cao sau chức vô địch Winter X Games, cùng hình ảnh một VĐV hiện đại, mạnh mẽ trên tuyết, tự tin ngoài đời.

Ellia Smeding từng lập thành tích tốt nhất lịch sử cho Team GB ở môn trượt băng tốc độ cách đây bốn năm

Trên đường đua tốc độ, Ellia Smeding là biểu tượng của sự bền bỉ. Từng làm nên lịch sử khi đạt kết quả tốt nhất cho trượt băng tốc độ nữ Anh tại Olympic Bắc Kinh, Smeding bước vào kỳ Thế vận hội thứ hai với khát vọng trở thành VĐV Anh đầu tiên giành huy chương ở môn này. Việc chuyển sang tập huấn tại Canada được xem là bước ngoặt giúp cô vượt qua chấn thương và làm mới bản thân.

Ở các môn tốc độ cao, tuyển Anh sở hữu những nhân vật đặc biệt. Taylor Lawrence, cựu lính thủy đánh bộ Hoàng gia Anh, mang theo kỷ luật quân đội và thể hình lý tưởng vào đội bobsleigh. Anh từng vô địch châu Âu cùng đội bốn người và được đánh giá là “động cơ thầm lặng” của tuyển Anh trên đường băng băng giá.

Cựu lính thủy đánh bộ Taylor Lawrence đang hướng tới vinh quang Olympic

Cùng đội bobsleigh còn có Adele Nicoll, người chuyển từ đẩy tạ điền kinh sang đường trượt mùa đông. Ba chức vô địch quốc gia Anh trong bốn năm ở môn đẩy tạ cho thấy nền tảng thể lực đáng nể của Nicoll, giúp cô nhanh chóng thích nghi và lần đầu góp mặt tại Olympic mùa đông.

Ngôi sao đa sắc và thế hệ trẻ đầy cá tính

Một trong những nhân vật được chú ý nhiều nhất là Gus Kenworthy. Nhà vô địch Olympic, diễn viên và biểu tượng của cộng đồng LGBT (cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới) từng tuyên bố giải nghệ năm 2022, nhưng bất ngờ trở lại để chinh phục Milan-Cortina. Ở tuổi 34, Kenworthy mang đến câu chuyện về bản lĩnh, sự dấn thân và sức hút vượt ra ngoài phạm vi thể thao.

Gus Kenworthy sở hữu nền tảng tài năng toàn diện để chinh phục đấu trường Olympic

Thế hệ trẻ của Team GB cũng không kém phần nổi bật. Kirsty Muir, từng là VĐV trẻ nhất đoàn Anh tại Bắc Kinh, bước vào Olympic thứ hai với bảng thành tích ấn tượng ở Winter X Games. Trong khi đó, Tabitha Stoecker, cựu vô địch thể dục dụng cụ học đường, đã vươn mình thành một trong những tay trượt skeleton hàng đầu châu Âu, giành nhiều huy chương thế giới và World Cup.

Adele Nicoll lần đầu dự Olympic mùa đông trong màu áo Team GB, sau khi chỉ là VĐV dự bị tại Bắc Kinh cách đây bốn năm

Ở môn trượt băng nghệ thuật, Phebe Bekker là đại diện cho nét duyên dáng cổ điển của Olympic mùa đông. Cùng bạn nhảy James Hernandez, cô từng làm nên lịch sử cho trượt băng nghệ thuật Anh ở đấu trường trẻ, và nay sẵn sàng thử thách bản thân trên sân khấu lớn nhất.

Kirsty Muir, VĐV người Scotland, từng là thành viên trẻ nhất của Team GB tại Olympic Bắc Kinh. Cô bắt đầu trượt tuyết từ năm 3 tuổi và giành HCB tại Winter X Games năm nay

Điểm chung của các gương mặt Team GB không nằm ở vẻ ngoài, mà ở câu chuyện phía sau mỗi con người, quân nhân rẽ sang thể thao, VĐV điền kinh đổi môn, tài năng trẻ lớn lên cùng tuyết và băng, hay ngôi sao toàn cầu chọn trở lại vì đam mê.

Olympic mùa đông luôn là nơi giao thoa giữa thể thao, nghệ thuật và cảm xúc. Và tại Milan-Cortina 2026, tuyển Anh mang đến một tập thể “trai tài gái sắc” đúng nghĩa.

Tabitha Stoecker đến từ Highgate, Bắc London, từng là nhà vô địch thể dục dụng cụ và hiện sở hữu hai HCB tại các giải vô địch thế giới

Leon Greenwood từng là một VĐV chạy nước rút đầy triển vọng, trước khi chấn thương mắt cá khiến anh chuyển hướng sang bobsleigh. Ngoài thi đấu, Greenwood còn là huấn luyện viên giảm cân trên mạng xã hội

“Nữ hoàng băng giá” Phebe Bekker sẽ có màn ra mắt Olympic tại Milan. VĐV 20 tuổi bắt đầu làm quen với trượt băng từ năm lên 8