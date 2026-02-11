Đội Ngoại hạng Anh tính tìm HLV thứ 4, Tottenham chờ tái hợp Pochettino

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nottingham Forest vs Wolverhampton Wanderers
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Manchester City vs Fulham
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Burnley
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Aston Villa vs Brighton & Hove Albion
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Sunderland vs Liverpool
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Brentford vs Arsenal
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Rennes vs Paris Saint-Germain
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Borussia Dortmund vs Mainz 05
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Hull City vs Chelsea
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Pisa vs Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Nantes
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Manchester City vs Salford City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Salford City - SAL Salford City
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Đội Ngoại hạng Anh tính tìm HLV thứ 4, Tottenham chờ tái hợp Pochettino

Sự kiện: Premier League 2025-26 Nottingham Forest Tottenham

Kết quả ở vòng 26 Ngoại hạng Anh có thể dẫn tới những cuộc "thay tướng" ồ ạt của các đội bóng.

   

Nottingham Forest gây sốc, tính bổ nhiệm HLV thứ 4

Theo nguồn tin từ The Telegraph, Nottingham Forest đang cân nhắc tương lai của HLV Sean Dyche trong phần còn lại của mùa giải nếu thành tích của đội bóng không được cải thiện. 

Sean Dyche có thể tiếp bước Nuno Santo,&nbsp;Postecoglou rời Nottingham Forest

Sean Dyche có thể tiếp bước Nuno Santo, Postecoglou rời Nottingham Forest

Kể từ khi thay thế Ange Postecoglou hồi tháng 10/2025, Sean Dyche mới giúp Nottingham Forest giành 6 chiến thắng sau 17 trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Hệ quả tất yếu, đội bóng đứng ngay trên nhóm xuống hạng, hơn đội xếp thứ 18 West Ham 3 điểm. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 13 vòng đấu, áp lực dành cho Sean Dyche ngày càng lớn.

Thậm chí, ông chủ Evangelos Marinakis có thể “trảm tướng” nếu Forest không đánh bại Wolves – đội cuối bảng và mới thắng 1 trận từ đầu mùa - vào đêm nay. Trước đó, Marinakis lần lượt sa thải Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou và trường hợp tiếp tục "trảm" Sean Dyche, Nottingham Forest sẽ phải tìm kiếm HLV thứ 4 trong mùa giải này.

Tottenham chốt xong phương án HLV nếu "trảm" Thomas Frank

Một đội Ngoại hạng Anh khác cũng đứng trước nguy cơ thay HLV là Tottenham. Thất bại 1-2 trước Newcastle trở thành “giọt nước tràn ly”, khiến giới chủ đội bóng thành London không còn giữ được kiên nhẫn. Hiện Thomas Frank đạt tỷ lệ thắng 34,21% sau 38 trận cầm quân (13 chiến thắng). Các nhà cái cũng đưa ông lên vị trí ứng viên hàng đầu trong danh sách HLV tiếp theo bị sa thải ở Ngoại hạng Anh.

Tottenham sẽ bổ nhiệm HLV tạm quyền thay Thomas Frank, trước khi tái hợp Pochettino vào mùa hè?

Tottenham sẽ bổ nhiệm HLV tạm quyền thay Thomas Frank, trước khi tái hợp Pochettino vào mùa hè?

Theo nguồn tin từ TEAMtalk, nếu Frank rời ghế, Tottenham sẽ bổ nhiệm HLV tạm quyền đến hết mùa. Trong đó Johnny Heitinga – thành viên ban huấn luyện hiện tại – trở thành ứng viên sáng giá. Một cái tên khác là Ryan Mason - cựu HLV đội trẻ và từng nhiều lần đảm nhận vai trò tạm quyền ở Tottenham - cũng được cân nhắc.  

Về lâu dài, Tottenham được cho là nhắm tới cuộc tái hợp với Mauricio Pochettino. Nhà cầm quân người Argentina hiện đang dẫn dắt đội tuyển Mỹ chuẩn bị cho World Cup 2026.  Dù vậy, ông được cho là sẵn sàng trở lại Bắc London sau khi hoàn thành nhiệm vụ với đội tuyển "Xứ sở cờ hoa".

Trả lời truyền thông sau trận thua Newcastle, HLV Thomas Frank vẫn tự tin vào khả năng tiếp tục trụ lại Tottenham: “Tôi chắc chắn 1000% rằng tôi vẫn là người phù hợp.

Tôi cũng chắc chắn 1000% rằng tôi chưa bao giờ nghĩ đội bóng lại rơi vào tình cảnh như thế này với 11 hoặc 12 cầu thủ chấn thương cùng lúc và những gì chúng tôi đang phải đối mặt. Nhưng khi bạn xây dựng một tập thể và phải vượt qua khó khăn, bạn cần thể hiện sự kiên cường phi thường".

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU giữ vững top 4, Tottenham trên bờ vực nguy hiểm
Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU giữ vững top 4, Tottenham trên bờ vực nguy hiểm

Chuỗi toàn thắng của MU dưới thời Michael Carrick đã bị West Ham chặn đứng. Trong khi đó, trận thua Newcastle khiến Tottenham tụt xuống vị trí thứ 16...

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

11/02/2026 09:10 AM (GMT+7)
