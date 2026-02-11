Đội Ngoại hạng Anh tính tìm HLV thứ 4, Tottenham chờ tái hợp Pochettino

Nottingham Forest gây sốc, tính bổ nhiệm HLV thứ 4

Theo nguồn tin từ The Telegraph, Nottingham Forest đang cân nhắc tương lai của HLV Sean Dyche trong phần còn lại của mùa giải nếu thành tích của đội bóng không được cải thiện.

Sean Dyche có thể tiếp bước Nuno Santo, Postecoglou rời Nottingham Forest

Kể từ khi thay thế Ange Postecoglou hồi tháng 10/2025, Sean Dyche mới giúp Nottingham Forest giành 6 chiến thắng sau 17 trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Hệ quả tất yếu, đội bóng đứng ngay trên nhóm xuống hạng, hơn đội xếp thứ 18 West Ham 3 điểm. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 13 vòng đấu, áp lực dành cho Sean Dyche ngày càng lớn.

Thậm chí, ông chủ Evangelos Marinakis có thể “trảm tướng” nếu Forest không đánh bại Wolves – đội cuối bảng và mới thắng 1 trận từ đầu mùa - vào đêm nay. Trước đó, Marinakis lần lượt sa thải Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou và trường hợp tiếp tục "trảm" Sean Dyche, Nottingham Forest sẽ phải tìm kiếm HLV thứ 4 trong mùa giải này.

Tottenham chốt xong phương án HLV nếu "trảm" Thomas Frank

Một đội Ngoại hạng Anh khác cũng đứng trước nguy cơ thay HLV là Tottenham. Thất bại 1-2 trước Newcastle trở thành “giọt nước tràn ly”, khiến giới chủ đội bóng thành London không còn giữ được kiên nhẫn. Hiện Thomas Frank đạt tỷ lệ thắng 34,21% sau 38 trận cầm quân (13 chiến thắng). Các nhà cái cũng đưa ông lên vị trí ứng viên hàng đầu trong danh sách HLV tiếp theo bị sa thải ở Ngoại hạng Anh.

Tottenham sẽ bổ nhiệm HLV tạm quyền thay Thomas Frank, trước khi tái hợp Pochettino vào mùa hè?

Theo nguồn tin từ TEAMtalk, nếu Frank rời ghế, Tottenham sẽ bổ nhiệm HLV tạm quyền đến hết mùa. Trong đó Johnny Heitinga – thành viên ban huấn luyện hiện tại – trở thành ứng viên sáng giá. Một cái tên khác là Ryan Mason - cựu HLV đội trẻ và từng nhiều lần đảm nhận vai trò tạm quyền ở Tottenham - cũng được cân nhắc.

Về lâu dài, Tottenham được cho là nhắm tới cuộc tái hợp với Mauricio Pochettino. Nhà cầm quân người Argentina hiện đang dẫn dắt đội tuyển Mỹ chuẩn bị cho World Cup 2026. Dù vậy, ông được cho là sẵn sàng trở lại Bắc London sau khi hoàn thành nhiệm vụ với đội tuyển "Xứ sở cờ hoa".

Trả lời truyền thông sau trận thua Newcastle, HLV Thomas Frank vẫn tự tin vào khả năng tiếp tục trụ lại Tottenham: “Tôi chắc chắn 1000% rằng tôi vẫn là người phù hợp.

Tôi cũng chắc chắn 1000% rằng tôi chưa bao giờ nghĩ đội bóng lại rơi vào tình cảnh như thế này với 11 hoặc 12 cầu thủ chấn thương cùng lúc và những gì chúng tôi đang phải đối mặt. Nhưng khi bạn xây dựng một tập thể và phải vượt qua khó khăn, bạn cần thể hiện sự kiên cường phi thường".