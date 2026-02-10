Serena Williams trở lại tennis ở tuổi 44, đua Grand Slam thứ 25 với Djokovic?

Làng quần vợt thế giới những ngày qua lại dậy sóng khi Serena Williams bất ngờ tiến thêm một bước quan trọng trên con đường có thể trở lại thi đấu chuyên nghiệp, dù đã rời xa sân đấu hơn ba năm. Ở tuổi 44, tay vợt nữ vĩ đại bậc nhất lịch sử đang khiến người hâm mộ đặt ra câu hỏi lớn, phải chăng Serena vẫn chưa muốn dừng lại, và Grand Slam thứ 24 vẫn còn là nỗi khát khao chưa nguôi?

Nhiều dấu hiệu cho thấy, ngôi sao quần vợt Serena trở lại tennis chuyên nghiệp

Tín hiệu rõ ràng cho một màn tái xuất gây sốc

Theo thông tin từ International Tennis Integrity Agency (ITIA), Serena Williams đã được đưa vào danh sách đủ điều kiện quay trở lại thi đấu kể từ ngày 22/2/2026, sau khi hoàn tất các yêu cầu liên quan đến chương trình kiểm tra doping bắt buộc. Động thái này xuất hiện chỉ vài giờ sau khi cô gây tranh cãi vì tham gia một quảng cáo trong khuôn khổ Super Bowl, nhưng về mặt chuyên môn, đây là bước đi mang tính quyết định nếu Serena thực sự muốn trở lại WTA Tour.

Trước đó, vào tháng 8/2025, Serena từng khiến giới chuyên môn ngỡ ngàng khi đăng ký trở lại nhóm vận động viên chịu sự giám sát doping của ITIA. Khi thông tin này bị rò rỉ, cô từng phủ nhận ý định tái xuất trên mạng xã hội, khẳng định rằng mình “không quay lại” và cho rằng dư luận đang suy đoán quá đà. Tuy nhiên, thực tế sáu tháng sau lại cho thấy câu chuyện có thể không đơn giản như vậy.

Theo quy định, một tay vợt đã rút khỏi hệ thống thi đấu muốn trở lại cần trải qua tối thiểu sáu tháng trong diện kiểm tra doping thường xuyên. Việc Serena hoàn tất giai đoạn này đồng nghĩa với việc cánh cửa trở lại sân đấu đã chính thức mở ra, ít nhất là về mặt pháp lý.

Grand Slam thứ 24, nỗi ám ảnh chưa lời giải

Serena Williams rời sân đấu chuyên nghiệp sau US Open 2022, nơi cô dừng bước ở vòng ba. Khi ấy, Serena tránh dùng từ “giải nghệ”, mà gọi đó là quá trình “tiến hóa” sang một chương mới của cuộc đời. Tuy nhiên, với 23 danh hiệu Grand Slam, cô vẫn còn dang dở một mục tiêu lớn, vượt qua kỷ lục 24 Grand Slam của Margaret Court để độc chiếm đỉnh cao lịch sử quần vợt đơn.

Nhiều người tin rằng Serena chưa bao giờ thực sự chấp nhận việc dừng lại ở con số 23. Việc cô duy trì thể trạng, tập luyện kín tiếng và giờ đây sẵn sàng quay lại hệ thống kiểm tra doping cho thấy một khả năng rất rõ ràng: Serena muốn cho bản thân thêm một cơ hội, dù nhỏ, để viết tiếp lịch sử.

Nếu trở lại, Serena sẽ bước vào sân đấu ở độ tuổi gần 45, điều gần như chưa từng có tiền lệ ở quần vợt đỉnh cao. Nhưng với một tượng đài từng nhiều lần thách thức mọi giới hạn sinh học của môn thể thao này, Serena chưa bao giờ là người tuân theo quy luật thông thường.

Djokovic đang sở hữu 24 danh hiệu lớn, và anh hướng tới Grand Slam thứ 25

Cuộc đua di sản song song với Novak Djokovic

Sự trở lại tiềm năng của Serena Williams càng trở nên hấp dẫn khi đặt cạnh một cái tên khác: Novak Djokovic. Ở tuổi 38, tay vợt người Serbia đang sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam, nhiều nhất lịch sử quần vợt nam. Chỉ cần thêm một Grand Slam nữa, Djokovic sẽ trở thành tay vợt đơn vĩ đại nhất mọi thời đại xét về số danh hiệu lớn.

Cả Serena và Djokovic, mỗi người ở một hệ quy chiếu khác nhau của quần vợt nam - nữ, nhưng lại có chung một điểm, họ đang đứng trước cột mốc lịch sử có thể định nghĩa lại sự vĩ đại tuyệt đối. Nếu Djokovic đang chạy đua với thời gian và thể lực ở những năm cuối sự nghiệp, thì Serena lại đứng trước thách thức lớn hơn, quay lại từ con số 0 sau thời gian dài rời xa thi đấu.

Chính điều đó khiến người hâm mộ không khỏi liên tưởng đến một “cuộc đua di sản” mang tính biểu tượng, nơi hai huyền thoại cùng cố gắng chạm tay vào đỉnh cao cuối cùng của sự nghiệp.

Gia đình Williams và cảm hứng từ Venus

Một chi tiết đáng chú ý khác là sự trở lại của Venus Williams. Ở tuổi 45, chị gái của Serena vừa góp mặt tại Australian Open đầu năm nay, trở thành tay vợt lớn tuổi nhất thi đấu đơn nữ tại Grand Slam này kể từ năm 1981. Venus từng công khai bày tỏ mong muốn Serena có thể trở lại sát cánh cùng mình, giống như cách hai chị em từng thống trị quần vợt nữ và giành 14 danh hiệu Grand Slam đôi nữ.

Venus 45 tuổi vẫn trở lại chơi tennis chuyên nghiệp, đây là động lực lớn cho cô em Serena

“Điều duy nhất khiến mọi thứ tuyệt vời hơn là có Serena ở đây”, Venus từng chia sẻ. Câu nói ấy càng khiến những tín hiệu từ Serena trở nên đáng suy ngẫm hơn bao giờ hết.

Tính đến lúc này, Serena chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc tái xuất. Nhưng với việc đã đủ điều kiện thi đấu, mọi ánh mắt đang đổ dồn về quyết định cuối cùng của cô.