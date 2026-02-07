Những hình ảnh nổi bật của lễ khai mạc Olympic mùa đông 2026

Hai trong số những vận động viên trượt tuyết vĩ đại nhất mọi thời đại của Ý, Alberto Tomba và Deborah Compagnoni, cùng nhau thắp sáng ngọn lửa Olympic tại Arco della Pace ở Milan, Ý, vào thứ Sáu, ngày 6 tháng 2.

Thế vận hội mùa đông đã trở lại, và lễ hội đã bắt đầu vào thứ Sáu với lễ khai mạc hoành tráng quy tụ nhiều ngôi sao, trong đó có Andrea Bocelli và Mariah Carey. Lễ khai mạc chính được tổ chức tại sân vận động San Siro nổi tiếng ở Milan, nhưng cũng có các sự kiện vệ tinh ở các thành phố khác vì đây là kỳ thế vận hội được tổ chức trải rộng nhất trong lịch sử.

Lễ khai mạc luôn là màn trình diễn hoành tráng về di sản văn hóa của nước chủ nhà và là khoảnh khắc mang tính biểu tượng đối với các vận động viên đến từ khắp thế giới tham gia Lễ diễu hành các quốc gia. Buổi lễ kết thúc bằng việc trao ngọn đuốc Olympic và thắp sáng đài lửa. Lần đầu tiên trong lịch sử, có hai đài lửa được thắp sáng để đại diện cho hai thành phố chủ nhà: một ở Milan và một ở Cortina d’Ampezzo.

Pháo hoa rực sáng bầu trời phía trên Khải Hoàn Môn Arco della Pace sau khi ngọn lửa Olympic được thắp sáng ở Milan vào cuối lễ khai mạc.

Vận động viên trượt tuyết người Ý Sofia Goggia thắp sáng ngọn lửa Olympic tại Cortina d'Ampezzo. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có hai ngọn lửa Olympic cùng thắp sáng Thế vận hội.

Lá cờ Olympic được rước vào sân vận động San Siro gần cuối buổi lễ.

Một vũ công biểu diễn trong lễ khai mạc ở Milan.

Nữ diễn viên Charlize Theron truyền tải thông điệp hòa bình, trích dẫn những lời nói của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.

Nữ phi hành gia người Ý Samantha Cristoforetti giới thiệu hệ mặt trời cho một bé gái biểu diễn tại lễ khai mạc. Buổi lễ chính diễn ra tại sân vận động San Siro ở Milan.

Pháo hoa nổ rực rỡ xung quanh các vòng tròn Olympic.

Giọng nam cao huyền thoại người Ý, Andrea Bocelli, trình diễn bài hát “Nessun dorma” tại buổi lễ.

Giovanni Malago, người đứng đầu ủy ban tổ chức Thế vận hội năm nay, chào mừng toàn thế giới đến với Thế vận hội.

Các vận động viên đến từ nhiều quốc gia cùng nhau theo dõi buổi lễ tại Milan.

Rapper người Ý Ghali biểu diễn cùng các vũ công.

Nữ diễn viên người Ý Sabrina Impacciatore (ở giữa), đóng vai chính trong một tiết mục âm nhạc kỷ niệm lịch sử Thế vận hội Mùa đông.

Phần mở đầu màn trình diễn của Impacciatore nhằm tôn vinh Thế vận hội Mùa đông đầu tiên diễn ra vào năm 1924.

Trong tiết mục âm nhạc, Impacciatore được nâng lên không trung, với các chủ đề lấy cảm hứng từ nhiều thời đại khác nhau.