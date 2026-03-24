Lý Hoàng Nam được vinh danh, hot girl Sophia Phương Anh lập hat-trick giải danh giá

🎉 Lý Hoàng Nam được vinh danh sau một năm thăng hoa

Tối ngày 23/3 tại TP.HCM, gala trao giải của Vietnam Pickleball Awards (VPA) 2025 đã chính thức diễn ra. VPA 2025 đánh dấu lần đầu tiên tại Việt Nam có một giải thưởng chính thức nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể và tổ chức có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của Pickleball Việt Nam trong một năm.

Ở hạng mục quan trọng nhất là “Nam vận động viên (VĐV) xuất sắc nhất năm”, tay vợt lừng danh Lý Hoàng Nam đã giành chiến thắng. Với số điểm là 89,55 điểm, Hoàng Nam đã vượt qua nhiều ứng viên nặng ký khác để về nhất.

Đây là vinh danh xứng đáng sau một năm thành công vang dội của Hoàng Nam ở khắp các đấu trường trong nước và quốc tế. Trong đó, tay vợt quê Tây Ninh đã giành chức vô địch PPA Tour Asia danh giá của thế giới tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc) khi thắng tay vợt số 1 châu Á Jack Wong ở chung kết với tỉ số 2-0. Trước đó ở bán kết, Hoàng Nam vượt qua Federico Staksrud (top 2 thế giới).

Song song đó, Hoàng Nam còn đạt hạng 3 tại PPA Malaysia Cup để lọt top 3 châu Á, giành ngôi Á quân PPA Asia Vietnam Open 2025, lọt top 20 thế giới chỉ sau 1 năm chuyển sang thi đấu pickleball sau khi đã có sự nghiệp quần vợt xuất sắc nhất lịch sử nước nhà.

Ngoài ra, Hoàng Nam còn giành rất nhiều danh hiệu ở các giải đấu phong trào lớn trong nước, là gương mặt truyền cảm hứng bậc nhất trong cộng đồng Pickleball. Xếp sau Hoàng Nam ở hạng mục “Nam VĐV xuất sắc nhất năm” là Trần Ngọc Triệu (77,40 điểm) và Đỗ Minh Quân (49,03 điểm).

🌟 Sophia Phương Anh lập hat-trick danh hiệu

Ở nội dung được quan tâm không kém là “Nữ VĐV xuất sắc nhất năm”, tay vợt Sophia Phương Anh (88,20 điểm) đã được vinh danh. Xếp sau là Trúc Panda (70,89 điểm) và Bình Rafa (46,19 điểm). Trong năm 2025, Sophia Phương Anh đã vô địch Pickleball World Championships 2025, vô địch đôi nữ VPO Hanoi 2025 (hạng 3 đơn nữ và hạng 3 đôi nam nữ cũng ở giải đấu này), vô địch VTV Cup Pickleball 2025 lẫn giành giải Hoa khôi…

Đáng nói, Sophia Phương Anh còn giành chiến thắng ở 2 hạng mục “đôi VĐV nữ xuất sắc nhất năm” cùng với Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi (về nhì là đôi Trúc Panda/Jolie Lam) và hạng mục “đôi nam – nữ VĐV xuất sắc nhất năm” cùng với Lê Xuân Đức (vượt qua đôi Vinh Hiển - Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi). Tay vợt trẻ tài năng Lê Xuân Đức cũng có cú đúp danh hiệu khi giành thêm chiến thắng ở hạng mục VĐV trẻ (U18) triển vọng của năm.

🔥 Nhiều giải thưởng gây “sốt” được trao

Với thông điệp ý nghĩa “một năm cống hiến – một lần vinh danh”, đêm gala của Vietnam Pickleball Awards 2025 đã vinh danh rất nhiều hạng mục để ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của cộng đồng Pickleball Việt Nam trong suốt hành trình phát triển suốt một năm. Trước đó, ban tổ chức đã nhận hơn 1400 đề cử cùng 50.000 lượt bình chọn từ cộng đồng. VPA 2025 được tính điểm theo tiêu chí 50% từ bình chọn của người hâm mộ và 50% điểm số từ ban giám khảo cùng hội đồng chuyên môn.

Ca sĩ Tuấn Hưng nhận giải "Nam nghệ sĩ hoạt động pickleball nổi bật của năm"

Đỗ Minh Quân và Trương Vinh Hiển là đôi nam VĐV xuất sắc nhất năm

Sự kiện do PWC Pickleball tổ chức, phối hợp cùng Vinama JSC, với sự tham dự của Hội đồng Ban Giám Khảo, đại diện các Liên đoàn hiệp hội, các câu lạc bộ, huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu, cùng đông đảo đối tác, nhà tài trợ, các nhãn hàng, các cơ quan báo chí, truyền thông, nhiều nghệ sĩ – KOLs nổi tiếng cùng những người yêu bộ môn pickleball tại Việt Nam.