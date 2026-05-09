Chia tay bạn gái nổi tiếng nhất tennis, "Hoàng tử ATP" có ngay mỹ nhân mới

Trong thế giới quần vợt hiện đại, nơi mạng xã hội và đời tư đôi khi thu hút không kém những cú đánh trên sân đấu, Taylor Fritz lại một lần nữa trở thành tâm điểm. Nhưng lần này không phải vì cú thuận tay uy lực hay cuộc đua Grand Slam, mà bởi tin đồn tình ái mới chỉ ít tuần sau khi chia tay Morgan Riddle.

Tay vợt người Mỹ dường như đã bước tiếp rất nhanh sau cuộc tình kéo dài gần sáu năm với nàng influencer (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) đình đám được mệnh danh là “bạn gái nổi tiếng nhất tennis”.

Taylor Fritz từng có 6 năm hạnh phúc bên người đẹp Morgan Riddle

Cuộc chia tay gây xôn xao làng tennis

Taylor Fritz và Morgan Riddle từng được xem là cặp đôi vàng của ATP Tour. Kể từ khi công khai hẹn hò năm 2020, cả hai gần như không rời nhau ở các giải đấu lớn. Morgan không chỉ là bạn gái đồng hành cùng Fritz trên mọi nẻo đường quần vợt, mà còn trở thành “gương mặt truyền thông” giúp ATP Tour tiếp cận thế hệ fan trẻ qua TikTok, Instagram và các vlog hậu trường.

Trong nhiều năm, hình ảnh Fritz bước vào sân đấu còn Morgan xuất hiện ở khán đài VIP đã trở thành “combo thương hiệu” quen thuộc của tennis Mỹ.

Nhưng đến tháng 4/2026, mọi thứ bất ngờ đổ vỡ. Morgan Riddle khiến mạng xã hội dậy sóng khi đăng tải bức ảnh mặc chiếc áo có dòng chữ:

“World’s best ex-girlfriend” (tạm dịch: “Bạn gái cũ tuyệt vời nhất thế giới”). Dòng trạng thái ngắn ngủi nhưng đủ để fan hiểu rằng chuyện tình đình đám của tennis đã khép lại.

Fritz bị bắt gặp thân mật với Olivia Jade

Khi dư âm cuộc chia tay còn chưa lắng xuống, truyền thông Mỹ đã bắt đầu xuất hiện tin đồn mới.

Theo nguồn tin từ DeuxMoi, Taylor Fritz bị bắt gặp xuất hiện cực kỳ thân mật với Olivia Jade tại The Bird Streets Club, một địa điểm nổi tiếng dành cho giới sao Hollywood ở West Hollywood, California.

Một nhân chứng mô tả cả hai “rất tình tứ”, dù khu vực này kiểm soát nghiêm ngặt việc chụp ảnh.

Thông tin nhanh chóng lan truyền bởi Olivia Jade không phải gương mặt xa lạ trong giới giải trí Mỹ.

Olivia Jade là ai?

Olivia Jade, 26 tuổi, là YouTuber và influencer nổi tiếng về thời trang, làm đẹp với hơn 1,2 triệu người theo dõi Instagram.

Cô là con gái của nhà thiết kế Mossimo Giannulli và nữ diễn viên Lori Loughlin, hai cái tên từng rất nổi tiếng tại Hollywood.

Olivia cũng từng tham gia chương trình “Dancing with the Stars” năm 2021 và gây chú ý bởi hình ảnh tiểu thư sang chảnh pha chút nổi loạn kiểu California.

Điều khiến tin đồn với Fritz càng gây sốt là việc Olivia trước đây từng có mối quan hệ kéo dài, nhiều lần tan hợp với tài tử Jacob Elordi, ngôi sao của loạt phim “Euphoria” và “Saltburn”.

Từ bạn trai Hollywood chuyển sang ngôi sao tennis ATP, Olivia dường như vẫn giữ “gu” đàn ông cao ráo, nổi tiếng và mang hình tượng lãng tử.

Taylor Fritz: “Hoàng tử ATP” giữa giai đoạn khó khăn

Ở tuổi 28, Taylor Fritz vẫn là tay vợt hàng đầu nước Mỹ và nằm trong nhóm ngôi sao sáng giá nhất ATP Tour.

Sở hữu chiều cao 1m96, ngoại hình cuốn hút và phong cách thời trang hiện đại, Fritz từ lâu đã được xem như “gương mặt nổi bật nhất” của làng quần vợt nam.

Tuy nhiên, năm 2026 của anh lại không hề dễ dàng.

Sau Miami Open, Fritz gần như biến mất khỏi ATP Tour vì chấn thương đầu gối kéo dài. Anh phải rút lui khỏi Rome Open và đang chạy đua thời gian để kịp dự Roland Garros.

Trong một chia sẻ hồi tháng 3, Fritz thừa nhận đầu gối của anh “lúc tốt lúc xấu mà không hiểu vì sao”, khiến việc thi đấu trở nên cực kỳ khó đoán.

Giữa giai đoạn phong độ và thể trạng bất ổn, những biến động tình cảm càng khiến cái tên Taylor Fritz trở thành chủ đề nóng của hậu trường tennis.