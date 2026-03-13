Nữ VĐV xinh đẹp và tài năng số 1 pickleball, hứa hẹn khuấy đảo giải đấu tại Hà Nội

Cộng đồng pickleball Việt Nam đang sôi sục trước thông tin ngôi sao số một thế giới Anna Leigh Waters xác nhận tham dự giải PPA Tour Asia 1000 tại Hà Nội. Sự xuất hiện của tay vợt trẻ người Mỹ được kỳ vọng sẽ tạo nên “cơn sốt” lớn tại Hà Nội vào đầu tháng 4 tới (từ 1-5/4).

Poster xác nhận Anna sẽ tới Hà Nội thi đấu

“Nữ hoàng pickleball” chuẩn bị đến Việt Nam

Theo thông báo mới nhất từ ban tổ chức, Anna Leigh Waters sẽ góp mặt tại chặng đấu quan trọng của hệ thống PPA Tour tổ chức tại Hà Nội. Đây là lần hiếm hoi tay vợt nữ số một thế giới thi đấu tại châu Á, khiến giải đấu năm nay thu hút sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ.

Ngay khi poster sự kiện với thông điệp “The Queen Is Coming” (Nữ hoàng đang đến) được công bố, mạng xã hội của cộng đồng pickleball Việt Nam đã lập tức rộn ràng. Không ít người hâm mộ xem đây là cơ hội hiếm có để tận mắt chứng kiến tay vợt đang thống trị môn thể thao đang phát triển nhanh nhất thế giới.

Hiện tượng tuổi teen thống trị pickleball

Sinh năm 2007 tại Mỹ, Anna Leigh Waters được xem là hiện tượng hiếm có của làng pickleball chuyên nghiệp. Dù tuổi đời còn rất trẻ, cô đã vươn lên vị trí số 1 thế giới ở cả ba nội dung: đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ trên hệ thống PPA Tour.

Lối chơi của Waters nổi bật nhờ tốc độ di chuyển cực nhanh, phản xạ gần như tức thì và khả năng tấn công dồn dập khiến đối thủ khó kiểm soát nhịp độ. Chính phong cách thi đấu mạnh mẽ này giúp cô gần như không có đối thủ thực sự ở nội dung đơn nữ trong nhiều năm qua.

Những con số thống kê càng cho thấy sự áp đảo của tay vợt trẻ. Waters từng giành 22 danh hiệu PPA liên tiếp ở nội dung đơn nữ, đồng thời bất bại trong các trận chung kết suốt nhiều năm. Một khi đã vào đến trận đấu cuối cùng, chiếc cúp gần như chắc chắn thuộc về cô.

Anna Leigh Waters sở hữu thành tích kỷ lục dù mới 19 tuổi

“GOAT” của pickleball với kỷ lục Triple Crown

Trong sự nghiệp còn rất trẻ của mình, Anna Leigh Waters đã giành tới 41 lần “Triple Crown” tại hệ thống PPA Tour, thành tích hiếm có trong lịch sử môn thể thao này.

Triple Crown là danh hiệu dành cho tay vợt vô địch cả ba nội dung tại cùng một giải đấu: đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Điều này đồng nghĩa với việc VĐV phải thi đấu số trận nhiều nhất và giành chiến thắng toàn bộ, đòi hỏi kỹ thuật, thể lực và sự ổn định ở mức cực cao.

Con số 41 Triple Crown khiến nhiều chuyên gia nhận định Waters đã sớm trở thành một trong những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử pickleball, dù cô mới chỉ ở tuổi teen.

Không chỉ thống trị trên sân đấu, Waters còn là một trong những VĐV có giá trị thương mại lớn nhất của môn pickleball. Chỉ trong một năm thi đấu và hợp đồng quảng cáo, cô từng kiếm hơn 3 triệu USD, trở thành tay vợt có thu nhập cao nhất của môn thể thao này.

Nguồn thu của Waters đến từ tiền thưởng các giải đấu, hợp đồng tại PPA Tour và Major League Pickleball, cùng hàng loạt thỏa thuận tài trợ lớn.

Năm 2026, ngôi sao người Mỹ tiếp tục gây chú ý khi ký hợp đồng dài hạn với thương hiệu vợt lớn, được cho là có giá trị hơn 10 triệu USD trong 5 năm. Ngoài ra, cô cũng trở thành gương mặt đại diện của Nike, lần đầu tiên hãng thể thao này ký hợp đồng với một VĐV pickleball chuyên nghiệp.

Trong vài năm gần đây, phong trào chơi pickleball tại Việt Nam bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM. Sự góp mặt của tay vợt số một thế giới được kỳ vọng sẽ đưa môn thể thao này lên một tầm cao mới.