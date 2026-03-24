Á hậu Huyền My rướm máu vì chơi pickleball, hot girl Diệp Anh ẵm giải hoa khôi

🤕 Á hậu Huyền My rướm máu, lật cổ chân vì chơi pickleball

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Nguyễn Trần Huyền My đăng tải hình ảnh chân trái bị trầy xước, rướm máu còn chân phải đang được bạn bè chườm đá trên sân pickleball. Nàng á hậu xinh đẹp đăng kèm trạng thái: “Sái 1 chân, 1 chân què” khiến nhiều người lo lắng.

Theo Huyền My chia sẻ, cô bị lật cổ chân, ngã trong lúc tập luyện. Hiện tại, người đẹp này sẽ cần nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên, Huyền My gặp chấn thương khi chơi pickleball. Trước đó vào cuối năm ngoái, Huyền My cũng đã mất một khoảng 1 tuần dưỡng thương khi bị đau ở đầu gối, lưng và cánh tay sau một thời gian tập luyện pickleball liên tục.

Huyền My đã có 1,5 năm bén duyên với pickleball sau nhiều năm theo đuổi bộ môn golf. Nhờ nền tảng thể thao cùng với việc tập luyện nghiêm túc cùng HLV chuyên nghiệp, nàng hậu cao 1m74 có sự tiến bộ nhanh. Người hâm mộ kỳ vọng sẽ thấy Huyền My góp mặt tranh tài tại một giải đấu pickleball trong thời gian tới.

🏆 Ca sĩ Diệp Anh chuột rút cả hai chân vẫn lập cú đúp danh hiệu

Tại giải pickleball VTV Cup 2026 diễn ra cuối tuần vừa qua tại Cần Thơ, Diệp Anh gây ấn tượng mạnh mẽ với cú đúp danh hiệu.

Diệp Anh giành chức vô địch lẫn danh hiệu Hoa khôi

Cụ thể, nữ ca sĩ xinh đẹp đã cùng người đồng đội Thúy Phạm giành chức vô địch nội dung đôi nữ đầy kịch tính. Đáng chú ý, đội của cô đã bị dẫn 1-5 trước khi tạo nên màn ngược dòng nghẹt thở với tỉ số 15-14. Song song đó, Diệp Anh cũng giành luôn danh hiệu Hoa khôi của giải.

“Thật sự chức vô địch này rất khó khăn, nhiều thử thách và khó tin với tôi. Trước trận bán kết, tôi gặp vấn đề về sức khỏe, bị ép tim và phải lên xe cấp cứu, thở oxy. Sau khi được nghỉ ngơi và cảm thấy cơ thể ổn định hơn, tôi đã quyết định quay trở lại sân để tiếp tục thi đấu. Ở trận chung kết, khó khăn lại đến khi tôi liên tục bị chuột rút cả hai chân, thậm chí không thể mang giày”.

“Khi tỷ số đã là 14-14 và chỉ còn một điểm nữa là chạm tay vào chiếc cúp vô địch, tôi tự nhủ mình không thể bỏ cuộc và chúng tôi đã may mắn vô địch. Tôi nghĩ danh hiệu này không chỉ đến từ kỹ thuật, mà còn từ ý chí và sự quyết tâm vượt qua giới hạn của chính mình. Một kỷ niệm rất đáng nhớ với tôi”, Diệp Anh bộc bạch.