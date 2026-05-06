Hoa hậu làng gym Huyền Dior khoe vóc dáng nóng bỏng, tiết lộ lý do "nghiện" pickleball

Trên trang cá nhân của mình, Huyền Dior gây chú ý khi đăng chùm ảnh chơi pickleball. Trong ảnh, nữ gymer và HLV Fitness nổi tiếng mặc áo hai dây khoe vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn cùng váy trắng năng động.

Huyền Dior với nét đẹp khỏe khoắc khi chơi pickleball

Nhờ nhiều năm gắn bó với gym cùng chiều cao 1m68, mỹ nhân đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội được khen ngợi với vóc dáng chuẩn mực, nóng bỏng và đầy năng lượng. Huyền Dior chia sẻ bản thân ban đầu đến với pickleball chỉ để cho vui, chơi cùng bạn bè nhưng không ngờ bản thân cảm thấy “nghiện”.

“Trước đây tôi chỉ chơi từ 1-2 buổi trong tuần nhưng giờ đã tăng lên ít nhất 4 buổi. Pickleball mang đến cho tôi cảm giác hưng phấn, rất nhiều sự vui vẻ, tính kết nối cao và cũng rất cạnh tranh nữa. Với một người có rất nhiều hoạt động thường ngày như tôi, pickleball giúp giải tỏa năng lượng tốt, mang đến sự tích cực và một tâm trạng thoải mái cho bản thân sau mỗi buổi chơi”, người đẹp nhận xét.

Nữ HLV Fitness chia sẻ việc "nghiện" pickleball sau vài tháng tiếp xúc

Mặc dù chỉ đến với pickleball khoảng vài tháng, Huyền Dior cho biết cô đã chơi ở mức ổn, cảm giác bóng tương đối tốt. Người đẹp cho biết sẽ rèn luyện thêm để thử sức ở một số giải đấu sắp tới.

“Hiện tại ngoài công việc điều hành một hệ thống phòng tập cá nhân, tôi vẫn đang tập luyện song song giữa gym và pickleball. Tôi thấy sự kết hợp giữa 2 bộ môn này rất thú vị và bổ trợ cho nhau. Gym mang đến sức mạnh, sự vững chắc, thể lực còn pickleball mạnh hơn về sự linh hoạt, phản xạ và tính giải trí”, nữ gymer nhận xét.

Vóc dáng "vạn người mê" của Huyền Dior

Huyền Dior (tên thật là Bùi Khánh Huyền) là một gymer và HLV Fitness nổi tiếng với hơn 600 nghìn lượt người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ gây ấn tượng với thân hình nóng bỏng, khỏe khoắn, cô còn từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam 2025.