Ca sĩ nóng bỏng Diệp Anh giành á quân, tiền đạo Mạc Hồng Quân vô địch pickleball

🔥 Ca sĩ Diệp Anh gây ấn tượng với vẻ đẹp nóng bỏng, giành ngôi á quân

Giải pickleball diễn ra vào ngày 15/3 mới đây tại Thành phố Thủ Đức (TP.HCM). Giải đấu quy tụ hàng trăm tay vợt phong trào, trong đó có gần 100 nghệ sĩ, hoa hậu và hot girl tham tài ở nhiều hạng mục như đôi tự do trình độ 4.2, đôi nam 5.0, đôi nghệ sĩ Series A hay đôi nghệ sĩ Series B.

Một trong những cái tên đã gây ấn tượng mạnh mẽ nhất giải chính là Diệp Anh. Nữ ca sĩ xinh đẹp mang đến giải phong cách thi đấu máu lửa, quyết liệt cùng trang phục không kém phần nóng bỏng.

Tranh tài ở nội dung đôi nam nữ, sau khi vượt qua vòng bảng, Diệp Anh cùng người đồng đội Trí Viễn có màn ngược dòng kịch tính tại bán kết trước đôi của ca sĩ Ưng Đại Vệ. Ở chung kết, khi người đồng đội của mình có cảm giác bóng không tốt, Diệp Anh thi đấu xông xáo, nhiều pha cứu thua ngoạn mục khiến người xem trầm trồ. Dù vậy, đội của cô chỉ giành ngôi á quân trước đôi Song Nguyễn và Hoài Thương có sự ăn ý vượt trội.

Liền sau đó, Diệp Anh tiếp tục thi đấu ở nội dung dành cho người nổi tiếng. Đây là nội dung đánh đôi, bốc thăm ngẫu nhiên để chọn cặp, vì vây xuất hiện những đôi là nam – nam đấu với nam – nữ. Cũng vì điều này, đôi của Diệp Anh (cùng Louis Lũy) đã dừng bước tại tứ kết khi gặp đôi nam khá mạnh.

“Mỗi nội dung mang lại cho tôi những cảm xúc và kỷ niệm ấn tượng riêng. Tôi thấy rất vui khi đã cùng đồng đội nỗ lực, chiến đấu hết mình và bọc lót tốt cho nhau trên sân. Tôi may mắn giành ngôi á quân và vào top 8 ở nội dung còn lại. Tôi sẽ cố gắng cải thiện về thể lực và sự hiểu ý với các đồng đội của mình ở các giải tiếp theo”, Diệp Anh chia sẻ.

Nữ ca sĩ xinh đẹp cho biết cô thường dành 3-4 buổi trong tuần, mỗi buổi khoảng 2-3 tiếng để tập luyện pickleball. Cô nàng có giáo án khá chặt chẽ gồm các buổi tập kỹ thuật, kiểm soát bóng, phản xạ hay có buổi dành riêng cho việc tập đánh đôi. Giải tiếp theo Diệp Anh tham gia sẽ là VTV Cup ở Cần Thơ vào ngày 21/3.

💪 Hấp dẫn các trận chung kết, tiền đạo Mạc Hồng Quân vô địch

Bên cạnh ca sĩ Diệp Anh, giải đấu còn có sự góp mặt của nhiều người đẹp nổi tiếng khác. Có thể kể đến như siêu mẫu châu Á Lê Thu An, người mẫu Mina, ca sĩ Hồ My….cùng rất nhiều các nghệ sĩ nam đình đám như ca sĩ Châu Gia Kiệt, Ưng Hoàng Phúc, Lương Gia Huy, Tronie Ngô, Ưng Đại Vệ diễn viên Đoàn Minh Tài, Lợi Trần...

Cũng giống như Diệp Anh, siêu mẫu Thu An hay ca sĩ Hồ My cũng đều dừng bước tại tứ kết sau khi để thua các đôi nam – nam rất mạnh. Trong đó, đôi của Thu An để thua đôi diễn viên Lợi Trần – Minh Luân, 2 tay vợt đã đăng quang nội dung Series A bằng chiến thắng kịch tính 12-10 trước đôi Tronie Ngô – Minh Quân.

Ở nội dung Series B, đôi ca sĩ Châu Gia Kiệt – Thuận Yên đã lên ngôi vô địch sau chiến thắng 11-8 trước đôi Cậu Ba Dân và Đăng Quân. Đáng chú ý ở nội dung đôi nam 5.0, nam tiền đạo Mạc Hồng Quân cùng đồng đội đã lên ngôi vô địch trước đôi Boss Bằng và Hải Phò Mã.