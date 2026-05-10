Lộ "nội gián" khiến phòng thay đồ Real loạn, cựu sao Barca mỉa mai kình địch

Solari bị nghi làm “nội gián”, Real Madrid rơi vào vòng xoáy nghi kỵ

Bầu không khí căng thẳng tại Real Madrid đang ngày càng trở nên ngột ngạt sau hàng loạt thông tin tiêu cực bị rò rỉ ra bên ngoài. Theo báo cáo từ SPORT, nhiều nhân vật cấp cao tại sân Bernabeu hiện nghi ngờ Santiago Solari có liên quan đến việc làm lộ các thông tin nội bộ nhạy cảm của CLB.

Nguồn tin này cho biết sự nghi ngờ gia tăng mạnh sau khi truyền thông xuất hiện những thông tin về kế hoạch tái cấu trúc bộ máy thể thao của Real Madrid, bao gồm khả năng bổ nhiệm một giám đốc thể thao mới. Vụ việc khiến ban lãnh đạo đội bóng nổi giận và buộc phải lên tiếng phản hồi chính thức.

Trong tuyên bố được phát đi, Real Madrid khẳng định các thông tin kể trên là “hoàn toàn sai sự thật”. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn những đồn đoán tiếp tục lan rộng, đặc biệt khi vai trò hiện tại của Solari tại CLB ngày càng trở nên mờ nhạt. Dù vẫn xuất hiện ở các trận đấu lớn với tư cách đại sứ, cựu HLV người Argentina không còn nắm nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động thường nhật của đội bóng.

Solari mất vị thế sau quyết định của Perez

Theo các nguồn tin thân cận, ban lãnh đạo Real Madrid từng cân nhắc chấm dứt hoàn toàn mối liên hệ với Solari. Tuy nhiên, cựu HLV này được cho là đã xin thêm thời gian trong lúc chờ cơ hội dẫn dắt một đội bóng mới.

Tình hình càng trở nên nhạy cảm bởi Solari trước đó từng được xem là một trong những ứng viên tiềm năng cho vai trò HLV tạm quyền ở giai đoạn hậu Xabi Alonso. Dẫu vậy, Real Madrid cuối cùng lại lựa chọn Alvaro Arbeloa, quyết định được cho là khiến ảnh hưởng của Solari trong nội bộ suy giảm đáng kể.

Kể từ thời điểm đó, những lo ngại về việc Solari muốn gia tăng tiếng nói trong bộ phận thể thao bắt đầu xuất hiện. Hiện các quyết định bóng đá quan trọng tại Real Madrid vẫn nằm trong tay chủ tịch Florentino Perez cùng những cộng sự thân tín như Jose Angel Sanchez, Juni Calafat và ban huấn luyện đội một. Tại Bernabeu, việc đặt dấu hỏi về nhóm quyền lực này gần như đồng nghĩa với việc thách thức trực tiếp Florentino Perez.

Pique mỉa mai vụ ẩu đả của Valverde - Tchouameni

Giữa lúc Real Madrid rối ren vì những tin đồn hậu trường, mạng xã hội tiếp tục bị khuấy động bởi màn “cà khịa” quen thuộc từ Gerard Pique. Cựu trung vệ Barcelona nhanh chóng gây chú ý khi phản ứng về thông tin Federico Valverde và Tchouameni xảy ra xô xát nghiêm trọng.

Vụ việc được cho là đã tạo ra sự bất ổn lớn trong nội bộ Real Madrid, thậm chí xuất hiện tin đồn Valverde bị chấn thương đầu và phải nhập viện điều trị. Trong bối cảnh đó, huyền thoại Iker Casillas lên tiếng trên mạng xã hội về tương lai đội bóng và khẳng định muốn thấy Xabi Alonso dẫn dắt Real Madrid. Casillas viết: “Tại một sự kiện của LaLiga do MovistarPlus tổ chức, tôi được hỏi rằng tôi sẽ chọn ai làm huấn luyện viên của Real Madrid: Xabi Alonso”.

Tuy nhiên, tâm điểm chú ý lại thuộc về Pique khi cựu sao Barcelona để lại bình luận đầy mỉa mai: “Và theo các bạn thì ai là người thắng trong cuộc ẩu đả này?”. Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý lập tức gây bão trên mạng xã hội, đẩy bầu không khí trước trận El Clasico tại sân Spotify Camp Nou nóng lên hơn bao giờ hết.

Trận Siêu kinh điển thuộc vòng 35 La Liga (2h, 11/5) đang nóng lên khi Barcenola đứng trước cơ hội đoạt chức vô địch mùa thứ hai liên tiếp nếu đánh bại Real Madrid trên sân nhà.