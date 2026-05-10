Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định 10/05/26 - Trực tiếp
Công An Hà Nội
3
Thép Xanh Nam Định
2
Burnley vs Aston Villa 10/05/26 - Trực tiếp
Burnley
1
Aston Villa
1
Crystal Palace vs Everton 10/05/26 - Trực tiếp
Crystal Palace
1
Everton
1
Nottingham Forest vs Newcastle United 10/05/26 - Trực tiếp
Nottingham Forest
0
Newcastle United
0
West Ham United vs Arsenal
West Ham United
-
Arsenal
-
Mainz 05 vs Union Berlin
Mainz 05
-
Union Berlin
-
Milan vs Atalanta
Milan
-
Atalanta
-
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
-
Real Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Brest
Paris Saint-Germain
-
Brest
-
Le Havre vs Olympique Marseille
Le Havre
-
Olympique Marseille
-
Monaco vs Lille
Monaco
-
Lille
-
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Tottenham Hotspur
-
Leeds United
-

CĐV châu Á: “ĐT Việt Nam đủ sức đi tiếp ở VCK Asian Cup 2027”

Sự kiện: Asian Cup 2027 Đội tuyển Việt Nam

Tuy ĐT Việt Nam rơi vào bảng đấu khó ở VCK Asian Cup 2027 nhưng các fan hâm mộ bóng đá châu Á vẫn tin tưởng vào khả năng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ giành quyền vào chơi ở vòng 1/8.

CĐV châu Á tin ĐT Việt Nam sẽ vào vòng 1/8 Asian Cup 2027

Rạng sáng nay (10/5, giờ Việt Nam), LĐBĐ châu Á (AFC) đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027. Lá thăm may rủi đưa ĐT Việt Nam vào bảng E cùng với UAE, Hàn Quốc, Lebanon/Yemen. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lần lượt chạm trán UAE (ngày 10/1/2027), Hàn Quốc (15/1/2027), Lebanon/Yemen (20/1/2027).

Đây được xem là bảng đấu khó khăn với ĐT Việt Nam, bởi các “Chiến binh Sao vàng” bị đánh giá thấp hơn so với Hàn Quốc và UAE. Trong khi đó, Lebanon hoặc Yemen đều là những đối thủ khó chơi.

CĐV châu Á đánh giá cao cơ hội vào vòng 1/8 của ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF.

CĐV châu Á đánh giá cao cơ hội vào vòng 1/8 của ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF.

Thế nhưng, các fan hâm mọ bóng đá châu Á đều đánh giá cao ĐT Việt Nam. Đồng thời, họ cho rằng, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể giành vé đi tiếp.

Trên mạng xã hội X, fan hâm mộ Park Ji-hoon đánh giá: "Thật thú vị khi HLV Kim Sang-sik đối đầu với đội bóng quê hương. ĐT Việt Nam có lối chơi rất khó chịu. Tôi dự đoán Hàn Quốc nhất và Việt Nam nhì bảng”.

"Việt Nam ở bảng E dễ thở hơn nhiều so với Trung Quốc (bảng C gặp Iran, Syria). UAE không còn quá đáng sợ như trước, còn Lebanon hay Yemen đều là những đối thủ mà Việt Nam thường xuyên thắng gần đây” - Li Wei nhận định.

Ahmed Al-Maktoum viết: “UAE đã thay đổi nhiều với dàn cầu thủ nhập tịch. Chúng tôi tôn trọng Việt Nam vì những lần đối đầu duyên nợ trước đây, nhưng mục tiêu của UAE là cạnh tranh ngôi đầu bảng với Hàn Quốc”.

"Thật ghen tị với bảng đấu của ĐT Việt Nam! Indonesia và Thái Lan phải 'tử chiến' với Nhật Bản cùng Qatar ở bảng F. ĐT Việt Nam hoàn toàn có cửa đi tiếp nếu chơi đúng sức trước UAE” - Siti Aminah đánh giá.

Firdaus chia sẻ: “Cơ hội vào vòng 1/8 của ĐT Việt Nam là 70%. Họ chỉ cần thắng đội nhóm 4 (Lebanon/Yemen) và cầm hòa UAE là chắc suất. Lối đá phòng ngự phản công của ông Kim Sang-sik rất hợp với bảng đấu này."

"ĐT Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều về bản lĩnh trận mạc. Ở Asian Cup, đôi khi chỉ cần 4 điểm là đủ đi tiếp. Tôi thấy cửa đi tiếp của Việt Nam sáng hơn nhiều so với các đội Đông Nam Á khác."

Hiroshi Tanaka nhận định: “Tính kỷ luật của ĐT Việt Nam sẽ là chìa khóa. Việc nằm chung bảng với Hàn Quốc giúp họ có cái nhìn rõ ràng hơn về đẳng cấp hàng đầu châu lục để chuẩn bị cho các vòng sau."

“ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể đi trên chặng đường giống Asian Cup 2019”
"ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể đi trên chặng đường giống Asian Cup 2019"

ĐT Việt Nam đã xác định được 3 đối thủ tại vòng bảng Asian Cup 2027 và theo cựu danh thủ Nguyễn Xuân Thành, thầy trò HLV Kim Sang-sik có cơ hội rõ...

-10/05/2026 08:10 AM (GMT+7)
