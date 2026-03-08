Người đẹp Hồng Vy vóc dáng càng ngày “đốt mắt”, mặc đồ gym chơi pickleball

Không chỉ được biết đến với nhiều danh hiệu ở các cuộc thi nhan sắc như Top 8 Miss Earth Vn 2025, Người đẹp thể thao Hoa Hậu Trái Đất Việt Nam 2025, Miss Celebrity Ambassador VN 2025…Hồng Vy là cái tên gắn liền với biệt danh “người đẹp mặc đồ gym chơi pickleball”.

Cụ thể vào giữa năm 2025, cộng đồng pickleball xôn xao với hình ảnh một cô gái có vóc dáng nóng bỏng mặc đồ gym tạo dáng trên sân pickleball và thử sức với các động tác tâng bóng. Hình ảnh này đã tạo nên “cơn sốt” nhưng nhận về không ít ý kiến trái chiều về trang phục.

Danh tính cô gái này nhanh chóng được tìm ra, đó chính là Hồng Vy. Nhờ đam mê thể thao và nhiều năm liền tập gym, cô sở hữu thân hình “đồng hồ cát” cùng vòng eo “con kiến” 56 cm.

“Hình ảnh lúc đó rất tình cờ khi phòng gym tôi tập ở ngay sát sân pickleball. Sau khi vừa tập gym xong, tôi và bạn bè đi ngang sân thì sẵn dịp vào sân tạo dáng, chụp ít ảnh vui theo xu hướng. Tôi cũng không ngờ hình ảnh này lại tạo hiệu ứng nhiều như vậy”, Hồng Vy nhớ lại.

Sau “sự cố” tình cờ và đáng nhớ này, Hồng Vy quyết định tìm hiểu và tập luyện pickleball. Càng chơi, cô nàng bị bộ môn này thu hút bởi nguồn năng lượng tích cực, niềm vui được cùng bạn bè ra sân.

Không chỉ duy trì tập luyện từ 3-4 buổi trong tuần, mỗi buổi khoảng 4 tiếng, Hồng Vy còn thử sức ở một số giải đấu. Tuy chưa thể tiến sâu bởi không có kinh nghiệm ở các môn cầm vợt mang tính đối kháng, cô nàng cho rằng việc thi đấu giúp cô tiến bộ nhanh hơn so với chỉ chơi với bạn bè.

Cô nàng cho biết sẽ tiếp tục đăng ký thử sức ở các giải đấu phù hợp, dù thua cũng thấy vui vì bản thân không đặt mục tiêu có danh hiệu khi đi thi pickleball.

“Bây giờ hầu như đi đến đâu cũng có sân pickleball. Vì vậy không khó khăn cho tôi tập luyện dù lịch trình công việc di chuyển nhiều. Tôi nghĩ bí quyết lớn nhất để một người duy trì tập luyện thể thao đều đặn đó chính là sự kỷ luật”.

“Hiện tại, tôi vẫn tập song song giữa pickleball và gym. Pickleball giúp cơ thể đốt năng lượng rất tốt, nhanh nhẹn và linh hoạt hơn. Gym giúp phần vai, mông, eo hài hoà và rõ nét hơn".

"Phải khẳng định chính nhờ pickleball đã giúp tôi có vòng eo săn chắc và thân hình cân đối hơn. Thể thao giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống và đó cũng là thành quả của quá trình kiên trì, kỷ luật”, Hồng Vy chia sẻ.

Trong dịp Tết vừa qua, Hồng Vy cho biết cô vẫn tập thể thao mỗi ngày để duy trì thói quen vận đông cho cơ thể nhưng sẽ bớt thời gian tập lại so với ngày thường.

Mặc dù dự kiến bản thân sẽ tăng cân nhẹ sau dịp Tết, người đẹp cho biết thường cô chỉ cần vài ngày tập luyện sau Tết, đặc biệt là còn có sự hỗ trợ của bộ môn đốt calo rất tốt hiện nay là pickleball thì cơ thể sẽ lấy lại trạng thái tốt nhất.

“Tôi đặt mục tiêu cải thiện về sức bền, thể lực và nâng cao trình độ pickleball để thi đấu được tốt hơn ở các giải sắp tới. Tôi mong bản thân có thật nhiều năng lượng tích cực để làm tốt những điều mình đề ra trong năm nay”, Hồng Vy chia sẻ thêm.