Trận đấu nổi bật

iva-vs-paula
Miami Open
Iva Jovic 2
Paula Badosa 0
zizou-vs-tomas-martin
Miami Open
Zizou Bergs 0
Tomas Martin Etcheverry 2
qinwen-vs-sloane
Miami Open
Qinwen Zheng 2
Sloane Stephens 0
talia-vs-naomi
Miami Open
Talia Gibson 2
Naomi Osaka 0
francesca-vs-jessica
Miami Open
Francesca Jones 0
Jessica Pegula 1

Hot girl Kim “vén váy” giành ngôi á quân, Kiều Trinh tốn 100 triệu đồng cho pickleball

(Tin thể thao) Hot girl Kim "vén váy" giành ngôi á quân. Hoa khôi Kiều Trinh chia sẻ đầu tư hơn 100 triệu đồng vào pickleball.

🥈 Hot girl Kim “vén váy” giành ngôi á quân

Tại giải Pickleball Tour 2026 diễn ra vào ngày 19/3 vừa qua, hot girl “vén váy” Kim (biệt danh Em Kim Say Hi) đã giành ngôi á quân nội dung Intern. Tại vòng knock-out, cô nàng này đã liên tiếp có các chiến thắng 15-4 ở tứ kết và 15-5 ở bán kết. Đáng tiếc trong trận chung kết, Kim để thua với cách biệt 8-15.

Nàng Kim giành ngôi á quân&nbsp;

Nàng Kim giành ngôi á quân 

Dù không lên ngôi vô địch, màn thể hiện của Kim tại giải nhận được nhiều lợi khen. Cô nàng được nhận xét đã có sự tiến bộ rõ rệt về cả kỹ thuật lẫn chiến thuật thi đấu so với trước đây.

“Đây là lần đầu tiên tôi tham gia nội dung Intern đầy thú vị. Tôi thấy có nhiều người thi đấu tốt, chuyển sang từ quần vợt nên mức độ cạnh tranh cũng khá khốc liệt. Tôi rất vui khi mình giành ngôi á quân. Hơn hết, tôi có cơ hội cọ xát cực kỳ quý giá để học hỏi thêm về chiến thuật, tốc độ và tâm lý thi đấu. Đây sẽ là bước đệm để tôi tiếp tục cải thiện bản thân và đạt được những mục tiêu cao hơn trong các giải sau”, hot girl này chia sẻ.

💸 Hoa khôi Kiều Trinh chia sẻ đầu tư 100 triệu đồng vào pickleball

Trên trang cá nhân của mình, hoa khôi làng pickleball Kiều Trinh đã đăng tải một video bật mí về các chi phí khi chơi pickleball. Cô nàng này cũng chia sẻ bản thân đã bỏ ra số tiền hơn 100 triệu đồng cho bộ môn này sau hơn 1 năm gắn bó.

Kiều Trinh đầu tư hơn 100 triệu đồng cho pickleball

Kiều Trinh đầu tư hơn 100 triệu đồng cho pickleball

Kiều Trinh cho biết số tiền này bao gồm chi phí thuê HLV dạy từ cơ bản đến nâng cao, trong đó có một số HLV chuyên nghiệp hay nước ngoài có mức chi phí dạy khoảng 1,5 triệu đồng cho 1 giờ.

Song song đó, cô còn chi tiêu cho việc mua giày, vợt, thuê sân…Đặc biệt, Kiều Trinh cho biết số tiền cô chi ra nhiều nhất là cho quần áo đi tập luyện và thi đấu. Người đẹp chia sẻ hiện cô chơi pickleball khoảng 4 buổi trong tuần, mỗi buổi khoảng 3 tiếng.

“Dù đã chi ra số tiền không nhỏ cho pickleball nhưng tôi cảm thấy rất xứng đáng khi bộ môn này mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui, giúp tôi trở nên sôi nổi, năng động hơn so với trước đây. Pickleball cũng là môn thể thao đầu tiên tôi chơi. Nó giúp tôi mở ra một cánh cửa mới khi trước đây tôi chưa từng chơi bất kỳ môn nào”, Kiều Trinh chia sẻ.

Ca sĩ nóng bỏng Diệp Anh giành á quân, tiền đạo Mạc Hồng Quân vô địch pickleball

(Tin thể thao) Ca sĩ Diệp Anh gây ấn tượng với vẻ đẹp nóng bỏng, giành ngôi á quân. Tiền đạo Mạc Hồng Quân vô địch sau các trận chung kết hấp dẫn.

