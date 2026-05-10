Man City muốn kích hoạt "siêu bom tấn" Vinicius, Real Madrid đối mặt ác mộng

Hợp đồng bế tắc, Man City lập tức vào cuộc

Theo TEAMtalk, Man City đang cân nhắc thực hiện một thương vụ đầy tham vọng để chiêu mộ Vinicius ngay trong kỳ chuyển nhượng tới. Đội chủ sân Etihad được cho là theo dõi rất sát diễn biến hợp đồng của ngôi sao người Brazil tại Real Madrid.

Vinicius hiện đã bước vào năm cuối trong hợp đồng với đội chủ sân Santiago Bernabeu. Điều này khiến Real Madrid chịu áp lực lớn phải nhanh chóng giải quyết tương lai của cầu thủ 25 tuổi nếu không muốn rơi vào thế bị động. Với chủ tịch Florentino Perez, mùa hè năm nay có thể là cơ hội cuối cùng để thu về khoản phí chuyển nhượng đáng kể trong trường hợp hai bên không đạt thỏa thuận gia hạn.

Nguồn tin cho biết Man City xem Vinicius là cơ hội hiếm có trên thị trường chuyển nhượng, bất chấp việc họ vẫn sở hữu nhiều lựa chọn tấn công như Jeremy Doku hay Antoine Semenyo ở hành lang cánh trái. Đội bóng của Pep Guardiola được cho là muốn làm mới hàng công bằng một bản hợp đồng mang tính biểu tượng, đặc biệt trong bối cảnh họ cần thêm một ngôi sao có khả năng tạo đột biến ở những trận cầu lớn.

Vinicius đòi lương ngang Mbappe, Real Madrid lâm vào thế khó

Các cuộc đàm phán gia hạn giữa Vinicius và Real Madrid thực tế đã bắt đầu từ mùa hè năm ngoái nhưng tới nay vẫn chưa đạt bước tiến quan trọng. Rào cản lớn nhất nằm ở yêu cầu tài chính từ phía tuyển thủ Brazil.

Theo tiết lộ, Vinicius muốn nhận mức lương ngang bằng với Kylian Mbappe để tiếp tục gắn bó với “đội bóng Hoàng gia”. Yêu cầu này khiến ban lãnh đạo Real Madrid rơi vào thế khó bởi họ không muốn phá vỡ cấu trúc lương hiện tại của CLB.

Sự bế tắc kéo dài càng khiến bầu không khí tại Bernabeu thêm căng thẳng. Trong một mùa giải vốn đã xuất hiện nhiều biến động nội bộ, vấn đề hợp đồng của Vinicius tiếp tục trở thành đề tài gây đau đầu cho ban lãnh đạo đội bóng Tây Ban Nha. Real Madrid lúc này đứng trước lựa chọn khó khăn: hoặc đáp ứng yêu cầu của cầu thủ, hoặc đối mặt nguy cơ đánh mất một trong những ngôi sao tấn công quan trọng nhất.

Nội bộ Real Madrid hỗn loạn, Ngoại hạng Anh chờ “cướp” ngôi sao

Không chỉ gặp vấn đề hợp đồng, Vinicius còn trải qua mùa giải đầy thử thách về mặt chuyên môn. Đầu mùa, anh được cho là gặp khó khăn trong việc thích nghi với các yêu cầu chiến thuật dưới thời Xabi Alonso.

Tuy nhiên, tình hình của cầu thủ người Brazil đã cải thiện đáng kể sau khi Alvaro Arbeloa tiếp quản đội bóng. Vinicius nhanh chóng lấy lại phong độ và có những màn trình diễn nổi bật ở các trận đấu lớn, trong đó có chiến thắng trước chính Man City.

Dù vậy, những vấn đề nghiêm trọng trong phòng thay đồ Real Madrid vẫn tiếp tục phủ bóng lên toàn đội. Nhiều báo cáo cho thấy bầu không khí nội bộ tại Bernabeu đang xấu đi rõ rệt, với các căng thẳng ảnh hưởng trực tiếp tới sự đoàn kết của đội bóng cũng như định hướng dài hạn của dự án thể thao.

Trong bối cảnh đó, các đại gia Ngoại hạng Anh đang theo dõi rất sát tình hình. Ngoài Man City, Arsenal và Chelsea cũng được cho là quan tâm tới Vinicius. Tuy nhiên, đội chủ sân Etihad hiện nổi lên là ứng viên sáng giá nhất, đặc biệt khi PSG được cho là đã hạ nhiệt sự quan tâm dành cho ngôi sao người Brazil.