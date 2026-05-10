ĐT Việt Nam đấu Hàn Quốc ở Asian Cup, HLV Kim Sang Sik tuyên bố bất ngờ

"Đại chiến" bảng E: ĐT Việt Nam và cái duyên với các ông lớn

Lá thăm may rủi tại buổi lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027 đã tạo nên một cục diện vô cùng thú vị tại bảng E. Bên cạnh sự góp mặt của "ông lớn" Hàn Quốc và sức mạnh Tây Á từ UAE, sự hiện diện của ĐT Việt Nam cùng đội thắng trong cặp play-off Lebanon/Yemen hứa hẹn tạo nên những trận cầu bùng nổ.

HLV Kim Sang Sik cùng chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tại lễ bốc thăm Asian Cup 2027.

Nhận định về bảng đấu này, HLV Cosmin Olaroiu (UAE) tỏ ra hết sức thận trọng: "Giải đấu này quy tụ những tinh hoa của bóng đá châu Á, vì vậy không có bảng đấu nào là dễ dàng. Để đạt được giấc mơ, toàn đội phải quản lý tốt cảm xúc và sức mạnh tinh thần. Hàn Quốc có lịch sử hào hùng, còn Việt Nam lại là đội bóng luôn biết cách tạo ra những cú sốc lớn".

HLV Kim Sang Sik: "Khó khăn là động lực để tiến xa"

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào HLV Kim Sang Sik, người sẽ có màn đối đầu đầy cảm xúc với đội bóng quê hương Hàn Quốc. Dù thừa nhận sức mạnh vượt trội của đối thủ, vị chiến lược gia 49 tuổi vẫn thể hiện sự tự tin vào lộ trình chuẩn bị của ĐT Việt Nam.

Ông Kim Sang Sik nhấn mạnh khi tham dự lễ bốc thăm Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia: "Cả ba đội bóng trong bảng đều rất mạnh. Chắc chắn trận đấu với Hàn Quốc sẽ là thử thách cực đại. Nếu chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi tin rằng Việt Nam sẽ giành được kết quả tốt".

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, chìa khóa chiến thắng của ĐT Việt Nam nằm ở một đội hình hợp lý, tư duy chơi bóng đúng đắn và tinh thần đồng đội tuyệt vời sẽ giúp "Những chiến binh sao vàng đi sâu tại giải đấu hàng đầu châu lục vào năm sau.

Việc rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của hai đội bóng từng dự World Cup là Hàn Quốc và UAE đặt ĐT Việt Nam vào thế phải nỗ lực 200% khả năng. Tuy nhiên, với thể thức của Asian Cup, việc cạnh tranh tấm vé đi tiếp (kể cả với tư cách là một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất) hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu thầy trò HLV Kim Sang Sik giải quyết tốt trận đấu với đối thủ ở nhóm hạt giống thấp hơn.

Sự tôn trọng mà HLV trưởng UAE dành cho Việt Nam, chính là lời cảnh báo đanh thép nhất gửi tới các đối thủ trong bảng. Người hâm mộ đang chờ đợi tài điều binh khiển tướng của HLV Kim Sang Sik để một lần nữa đưa bóng đá Việt Nam vang danh trên đấu trường châu lục.