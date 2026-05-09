Djokovic thua "ông cháu" vì "cố đấm ăn xôi", chuyện gì đang xảy ra?

Một trận thua ở Rome Open không phải điều quá hiếm với Novak Djokovic. Nhưng thất bại trước tay vợt kém mình đúng 18 tuổi như Dino Prizmic lại mang tới cảm giác rất khác, vừa đau đớn, vừa bất an, vừa khiến người ta phải tự hỏi liệu “Nole bất tử” có đang bước vào đoạn khó khăn nhất sự nghiệp.

Djokovic vẫn chiến đấu, vẫn lì lợm, vẫn gồng mình tới những điểm cuối cùng. Nhưng lần này, sự gan lỳ không đủ khỏa lấp thực tế rằng cơ thể của anh đang phát tín hiệu báo động đỏ.

Djokovic không có thể trạng tốt nhất nhưng vẫn quyết dự Rome Open để "chạy đà" cho Roland Garros

Khi Djokovic không còn thắng nổi chính cơ thể mình

Set đầu tiên diễn ra đúng theo kịch bản quen thuộc. Djokovic lạnh lùng, chuẩn xác và áp đảo hoàn toàn đối thủ trẻ người Croatia để thắng nhanh 6-2.

Khán giả Rome tưởng như sẽ lại được chứng kiến thêm một màn “dạy tennis” quen thuộc từ huyền thoại Serbia. Nhưng rồi mọi thứ đổi chiều chóng mặt.

Từ giữa set hai, Djokovic bắt đầu cúi gập người giữa các điểm số, liên tục chống tay lên gối, di chuyển nặng nề và nhiều lần ôm bụng đầy khó chịu. Những cú phản công vốn sắc như dao của anh bỗng chậm đi nửa nhịp. Các pha phòng ngự trứ danh cũng không còn đủ sức bào mòn đối thủ.

Trong khi đó, Prizmic càng đánh càng hưng phấn trong khi Nole cho thấy nhiều dấu hiệu không hoàn hảo về thể lực, di chuyển chậm, có lúc ôm bụng... Tay vợt 20 tuổi liên tục kéo Djokovic vào những loạt bóng bền giàu thể lực, thứ mà “Nole tuổi 38” hiện tại không còn duy trì nổi suốt ba set.

Djokovic không muốn nói nhiều về vấn đề thể chất sau trận, nhưng chính anh cũng phải thừa nhận: “Đây là thực tế mới mà tôi phải đối mặt. Tôi hiếm khi bước vào giải đấu với trạng thái hoàn hảo”.

“Cố đấm ăn xôi” để cứu Roland Garros?

Điều đáng chú ý là Djokovic gần như đã chấp nhận thực tế mình không còn đủ khỏe để duy trì lịch thi đấu đỉnh cao như trước.

Sau quãng nghỉ dài từ Indian Wells Open, tay vợt Serbia tới Rome không phải với tâm thế săn danh hiệu, mà đơn giản là muốn tìm lại cảm giác thi đấu trước Roland Garros.

“Tôi muốn thi đấu sớm hơn, nhưng không thể. Cuối cùng, tôi phải bắt đầu từ đâu đó”, Djokovic nói.

Vấn đề nằm ở chỗ, Djokovic dường như đang rơi vào vòng luẩn quẩn, anh cần thi đấu để lấy cảm giác, nhưng càng thi đấu khi chưa đạt thể trạng tốt nhất, nguy cơ tái phát chấn thương hay hụt thể lực càng lớn.

Đó là lý do nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi, liệu Djokovic có đang “cố đấm ăn xôi” để níu kéo thêm một lần bùng nổ ở Roland Garros?

Ở tuổi 38, mỗi giải đấu giờ đây với anh không còn đơn thuần là cuộc săn cúp, mà giống một cuộc chạy đua với thời gian và chính cơ thể mình.

"The Djoker" làm mọi người lo lắng về khả năng dự Roland Garros 2026

Dino Prizmic và khoảnh khắc đổi vai lịch sử

Trong bức tranh nhiều lo âu của Djokovic, Dino Prizmic lại chính là biểu tượng cho thế hệ mới đang tiến lên.

Hai năm trước tại Australian Open, Prizmic từng khiến Djokovic chú ý khi lấy được một set của thần tượng dù mới 18 tuổi.

Khi đó, Djokovic đã dự đoán tay vợt Croatia “có thể tiến rất xa”. Giờ đây, lời tiên đoán ấy quay ngược trở lại theo cách đầy cay đắng.

Prizmic không còn là cậu bé học việc run rẩy trước thần tượng. Anh đánh Djokovic bằng thứ tennis giàu năng lượng, tốc độ và sức bền, những điều từng là thương hiệu lớn nhất của chính Nole thời trẻ.

“Tôi không biết phải nói gì. Novak là thần tượng của tôi”, Prizmic xúc động sau trận thắng lớn nhất sự nghiệp.

Nhưng có lẽ khoảnh khắc đáng chú ý nhất lại nằm ở hình ảnh cuối trận: Djokovic bước chậm ra lưới, mỉm cười và nói với đàn em rằng cú thuận tay của anh đã tiến bộ rất nhiều.

Một câu nói rất Djokovic. Vẫn lịch thiệp. Vẫn bao dung. Nhưng phía sau nó là cảm giác về sự chuyển giao đang tới rất gần.

Rome không còn là pháo đài bất khả xâm phạm

Trước trận này, Djokovic chưa từng thua ngay trận mở màn ở Rome sau 18 lần tham dự. Anh từng 6 lần vô địch tại Foro Italico, từng biến nơi đây thành sân khấu riêng bằng thứ tennis gần như hoàn hảo trên sân đất nện. Nhưng lần này, Rome lại phơi bày rõ nhất giới hạn tuổi tác của huyền thoại Serbia.

Djokovic vẫn còn kỹ năng, vẫn còn bản lĩnh và vẫn đủ đẳng cấp để chơi ngang ngửa ở những thời khắc tốt nhất. Nhưng quần vợt đỉnh cao hiện đại không chỉ cần tài năng, nó còn đòi hỏi cơ thể phải chịu đựng được nhịp độ khắc nghiệt.

Và đó đang là trận chiến khó khăn nhất của Novak Djokovic lúc này.