Lịch thi đấu tennis đơn nữ Wimbledon 2026 mới nhất
Xem lịch thi đấu đơn nữ Wimbledon 2026 hôm nay chính xác nhất. Đồng hành cùng các tay vợt hàng đầu thế giới tranh tài trên mặt sân cỏ London danh giá, diễn ra từ ngày 29 tháng 6.
Lịch thi đấu 1/128 Final
Lịch thi đấu 1/64 Final
Lịch thi đấu 1/32 Final
Lịch thi đấu 1/16 Final
Lịch thi đấu Quarter Finals
hugo-vs-moez
Hugo Gaston
3
Moez Echargui
1
20:20
25/06
nicolai-vs-otto
Nicolai Budkov Kjaer
1
Otto Virtanen
3
19:40
25/06
alejandro-vs-soonwoo
Alejandro Moro Canas
0
SoonWoo Kwon
3
19:40
25/06
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Jannik Sinner
|Italy
|24
|13,450
|18
|2
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|23
|9,460
|17
|3
|
Alexander Zverev
|Germany
|29
|7,190
|20
Wimbledon 2026 rơi vào hỗn loạn chưa từng thấy khi hàng loạt siêu sao chấn thương, mở ra cơ hội lịch sử cho những tay vợt thách thức.
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/06/2026 14:54 PM (GMT+7)