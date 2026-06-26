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World Cup 2026

Lịch thi đấu tennis đơn nữ Wimbledon 2026 mới nhất

Sự kiện: Wimbledon 2026

Xem lịch thi đấu đơn nữ Wimbledon 2026 hôm nay chính xác nhất. Đồng hành cùng các tay vợt hàng đầu thế giới tranh tài trên mặt sân cỏ London danh giá, diễn ra từ ngày 29 tháng 6.

Lịch thi đấu 1/128 Final

Thứ 2, ngày 29/06/2026

Lịch thi đấu 1/64 Final

Thứ 4, ngày 01/07/2026

Lịch thi đấu 1/32 Final

Thứ 6, ngày 03/07/2026

Lịch thi đấu 1/16 Final

Chủ nhật, ngày 05/07/2026

Lịch thi đấu Quarter Finals

Thứ 3, ngày 07/07/2026
Kết quả thi đấu
hugo-vs-moez
Hugo Gaston
3
Moez Echargui
1
20:20
25/06
nicolai-vs-otto
Nicolai Budkov Kjaer
1
Otto Virtanen
3
19:40
25/06
alejandro-vs-soonwoo
Alejandro Moro Canas
0
SoonWoo Kwon
3
19:40
25/06

Xem thêm Kết quả thi đấu

Bảng xếp hạng
TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia
1
Jannik Sinner
 Italy 24 13,450 18
2
Carlos Alcaraz
 Spain 23 9,460 17
3
Alexander Zverev
 Germany 29 7,190 20

Xem thêm Bảng xếp hạng

Khoảng trống quyền lực ở Wimbledon: Cơ hội "nghìn năm có 1" cho kẻ thách thức
Khoảng trống quyền lực ở Wimbledon: Cơ hội "nghìn năm có 1" cho kẻ thách thức

Wimbledon 2026 rơi vào hỗn loạn chưa từng thấy khi hàng loạt siêu sao chấn thương, mở ra cơ hội lịch sử cho những tay vợt thách thức.

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/06/2026 14:54 PM (GMT+7)
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