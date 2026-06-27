Nàng thơ xứ Mường "đẹp như Tây", vóc dáng săn chắc nhờ gym ở Nóng cùng World Cup

Sau trận hòa nghẹt thở 0-0 trước tuyển Úc vào sáng ngày 26/6, số phận của đội tuyển Paraguay tại World Cup 2026 vẫn đang nằm trong vùng "vé vớt" đầy kịch tính. Ngay lúc này, người hâm mộ chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup" trên sóng VTV3 đang đổ dồn sự chú ý vào Nguyễn Thùy Dung gương mặt đại diện nóng bỏng của đội bóng Nam Mỹ.

Thùy Dung là đại diện fan Paraguay ở "Nóng cùng World Cup 2026"

Giữa dàn mỹ nhân đồng hành cùng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, Nguyễn Thùy Dung nổi lên như một hiện tượng. Không mang vẻ ngoài kiêu kỳ, cô nàng gây ấn tượng mạnh bởi sự hòa quyện độc đáo: nét duyên dáng, nhưng không kém phần kiêu sa của một cô gái dân tộc Mường sinh ra tại mảnh đất Ba Vì (Hà Nội), nhưng lại sở hữu cấu trúc gương mặt góc cạnh, đôi mắt to, cùng làn da sáng rất "Tây". Ít ai biết cô nàng sinh năm 2005 này lại là một thiếu nữ thuần Việt 100%, người con của dân tộc Mường đến từ vùng núi rừng Ba Vì (Hà Nội).

"Bầu trời tâm huyết" đằng sau 30 phút lung linh trên sóng quốc gia

Để có được diện mạo kiêu sa, cuốn hút làm chao đảo cộng đồng mạng mỗi khi xuất hiện, Thùy Dung đã phải trải qua một lịch trình làm việc cực kỳ nghiêm túc và áp lực. Cô nàng Gen Z thẳng thắn chia sẻ về "công thức tỏa sáng" của mình:

"Công thức của Dung là: Ekip make và hair + 2,5 tiếng đồng hồ mỗi ngày để có Thùy Dung lung linh 30 phút trên sóng. Phía sau những giây phút chỉn chu trước ống kính ấy là cả một bầu trời tâm huyết của cả ekip. Đối với Dung, một diện mạo đẹp chính là sự tôn trọng dành cho khán giả, giúp mình tự tin và bản lĩnh hơn khi đứng trên sân khấu lớn. Đặc biệt, khi khoác lên mình sắc áo trắng đỏ nổi bật của Paraguay, tinh thần rực lửa của đội bóng Nam Mỹ này đã tiếp thêm 200% năng lượng để Dung tỏa sáng".

Sự kết hợp giữa phong thái tự tin của một người làm truyền thông hình ảnh cùng vóc dáng fitness thể thao năng động đã giúp nàng thơ dân tộc Mường trở thành điểm sáng nổi bật giữa dàn mỹ nhân năm nay.

Chăm tập thể thao, cô gái sở hữu sắc vóc tuyệt đẹp

"Ngồi trên đống lửa" sau trận chiến nghẹt thở với Australia

Khép lại 3 lượt trận vòng bảng Bảng D với kết quả 1 thắng (1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ), 1 hòa (0-0 với Úc) và 1 thua (1-4 trước Mỹ), Paraguay giành được 4 điểm. Dù đang tạm an toàn ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất, nhưng hiệu số -2 đang đẩy Thùy Dung vào trạng thái lo âu tột độ khi phải "nín thở" chờ đợi tấm vé vớt từ các bảng đấu còn lại.

Nói về cảm xúc hiện tại, Thùy Dung không giấu nổi sự hồi hộp: "Nếu nói không lo thì là nói dối, chắc Dung phải chuẩn bị sẵn thêm vài "liều thuốc chống say" sau trận đấu sáng nay với Australia mất! Nhưng áp lực lúc này chính là động lực. Việc lọt vào nhóm có cơ hội đi tiếp đã là một hành trình cố gắng không ngừng nghỉ của các chiến binh Guarani. Giờ là lúc chờ đợi một chút may mắn đồng hành cùng sự nỗ lực, Dung vẫn hoàn toàn tin tưởng vào cái kết có hậu cho Paraguay".

Nhận định về chuyên môn, cô nàng đại diện sinh năm 2005 tỏ ra vô cùng sắc sảo khi phân tích sâu về chiến thuật của huấn luyện viên Gustavo Alfaro: "Kiểm soát bóng tốt nhưng chưa chuyển hóa được thành bàn thắng là bài toán mà bất kỳ đội bóng chơi áp đặt nào cũng phải đối mặt. Trận thua 1-4 trước Mỹ đã đẩy chúng tôi vào thế khó về hiệu số. Nhưng nhìn cách toàn đội đứng dậy để thắng Thổ Nhĩ Kỳ và hòa Úc đã chứng minh bản lĩnh 'lì lợm' làm nên thương hiệu của Paraguay trong suốt nhiều thập kỷ. Hàng công hiện tại đang thiếu một chút may mắn và sự đột biến. Chắc chắn HLV Gustavo Alfaro đã nhìn ra điều này và đang có những điều chỉnh để lối chơi trở nên sát thương hơn ở vòng kế tiếp".

Khi được hỏi về những màn "đấu khẩu" ngầm giữa các đại diện fan của các đội tuyển, Thùy Dung hóm hỉnh bật mí: "Đấu khẩu thì chưa thấy đâu... nhưng khẩu hình miệng của hai chị em đi từ xa bán kính 10km là đã thấy toe toét rồi đấy ạ! Cả hai đều hiểu rằng ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này, không có tấm vé nào là dễ dàng cả. 'Vé vớt' hay vé thẳng không quan trọng, quan trọng là ai đi tiếp vào vòng trong. Chiến binh Guarani hay những chiến binh Taegeuk thì lúc này cũng đều phải chiến đấu hết mình thôi!".

Động lực từ ánh mắt tự hào của người cha nơi quê nhà Ba Vì

Đằng sau một Thùy Dung rực rỡ và gai góc trên sóng truyền hình quốc gia là câu chuyện xúc động về cội nguồn và gia đình. Là một cô gái dân tộc thiểu số, Dung luôn ý thức được trách nhiệm khi đại diện cho tiếng nói của cộng đồng mình. Cô chia sẻ, đôi khi đọc những bình luận từ khán giả, bản thân cũng không tránh khỏi cảm giác lo lo, hồi hộp. Thế nhưng, gia đình luôn là điểm tựa lớn nhất giúp cô vượt qua tất cả.

"Hồi còn bé, Dung hay ngồi cạnh bố để xem World Cup. Bây giờ, Dung đã được đứng ở đây, trên sóng truyền hình quốc gia để cổ vũ bóng đá cho bố xem từ quê nhà Ba Vì. Nghĩ đến ánh mắt tự hào của bố đang nhìn mình qua màn hình, mọi áp lực trong Dung đều biến thành động lực. Dung cảm thấy hạnh phúc vì mình đang được sống với đam mê và là niềm tự hào nhỏ của bố", Thùy Dung bộc bạch.

Bí quyết sở hữu sắc vóc "vạn người mê"

Để duy trì được nguồn năng lượng rực lửa suốt mùa World Cup dài ngày, Thùy Dung rất chú trọng đến việc rèn luyện thể chất. Lối sống healthy và năng động chính là "vũ khí bí mật" giúp cô gái người Mường giữ vững phong độ đỉnh cao:

Lịch tập luyện đa dạng: Thùy Dung là một người cực kỳ mê cầu lông và pickleball. Những ngày không ra sân, cô sẽ chọn chạy bộ hoặc tập gym nhẹ nhàng để rèn luyện sức bền. Cô chia đều lịch tập mỗi tuần cho cả 3 bộ môn này để luôn giữ được sự tươi mới, không bị nhàm chán.

Chế độ ăn khoa học: Cô hoàn toàn nói không với đồ ăn nhanh, ưu tiên các loại thực phẩm healthy tốt cho sức khỏe để nuôi dưỡng làn da sáng khỏe từ sâu bên trong và giữ gìn vóc dáng nhờ tập gym để giúp cơ thể luôn săn chắc.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa nhan sắc, tri thức bóng đá và một trái tim luôn hướng về gia đình, Nguyễn Thùy Dung xứng đáng là một trong những "nàng thơ" ở Nóng cùng World Cup năm nay. Hãy cùng theo dõi hành trình tỏa sáng và tiếp lửa của cô gái người Mường cho các chiến binh Paraguay.

Những hình ảnh đẹp về Thùy Dung (Nguồn ảnh Facebook nhân vật)