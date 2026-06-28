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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Jordan - Argentina: Chờ Messi tỏa sáng (World Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Lionel Messi Đội tuyển Argentina

(9h, 28/6) Siêu sao Messi đang có phong độ cực tốt với 5 bàn sau 2 trận đầu tiên.

   

World Cup | 9h, 28/6 | Dallas

Jordan
Trực tiếp bóng đá Jordan - Argentina: Chờ Messi tỏa sáng (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Jordan - Argentina: Chờ Messi tỏa sáng (World Cup) - 1
Argentina
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Jordan - Argentina: Chờ Messi tỏa sáng (World Cup) - 1
Abulaila, Al-Arab, Nasib, Abu Dahab, Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha, Al Tamari, Al Mardi, Olwan
Trực tiếp bóng đá Jordan - Argentina: Chờ Messi tỏa sáng (World Cup) - 1
E. Martinez, Montiel, Otamendi, Martinez, Tagliafico, Lo Celso, Paredes, Palacios, Almada, Messi, L. Martinez

Argentina đang có phong độ cực tốt

Dưới sự dẫn dắt của HLV Lionel Scaloni, Argentina đang duy trì chuỗi 9 trận thắng liên tiếp. Đáng chú ý hơn, họ giữ sạch lưới tới 8 trận và chỉ để thủng lưới đúng một lần, cho thấy sự cân bằng hoàn hảo giữa công và thủ. Tâm điểm vẫn là Lionel Messi, người lập cú đúp vào lưới đội tuyển Áo để tiếp tục phá vỡ những cột mốc lịch sử. Với 18 bàn thắng tại World Cup, El Pulga đã vượt qua Miroslav Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/06/2026 23:27 PM (GMT+7)
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