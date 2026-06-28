Trực tiếp bóng đá Jordan - Argentina: Chờ Messi tỏa sáng (World Cup)
(9h, 28/6) Siêu sao Messi đang có phong độ cực tốt với 5 bàn sau 2 trận đầu tiên.
World Cup | 9h, 28/6 | Dallas
Điểm
Abulaila
Al-Arab
Nasib
Abu Dahab
Haddad
Al-Rashdan
Al-Rawabdeh
Abu Taha
Al Tamari
Al Mardi
Olwan
Điểm
E. Martinez
Montiel
Otamendi
Martinez
Tagliafico
Lo Celso
Paredes
Palacios
Almada
Messi
L. Martinez
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Argentina đang có phong độ cực tốt
Dưới sự dẫn dắt của HLV Lionel Scaloni, Argentina đang duy trì chuỗi 9 trận thắng liên tiếp. Đáng chú ý hơn, họ giữ sạch lưới tới 8 trận và chỉ để thủng lưới đúng một lần, cho thấy sự cân bằng hoàn hảo giữa công và thủ. Tâm điểm vẫn là Lionel Messi, người lập cú đúp vào lưới đội tuyển Áo để tiếp tục phá vỡ những cột mốc lịch sử. Với 18 bàn thắng tại World Cup, El Pulga đã vượt qua Miroslav Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.
Trước trận đấu chốt hạ vòng bảng World Cup 2026 với Jordan (9h, 28/6), Lionel Messi hoàn toàn vượt khỏi những khuôn mẫu thông thường bóng đá. Với tư...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/06/2026 23:27 PM (GMT+7)