Trực tiếp bóng đá Jordan - Argentina: Chờ Messi tỏa sáng (World Cup)

World Cup | 9h, 28/6 | Dallas Jordan 0 - 0 Argentina (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Jordan vs Argentina Argentina Điểm Abulaila Al-Arab Nasib Abu Dahab Haddad Al-Rashdan Al-Rawabdeh Abu Taha Al Tamari Al Mardi Olwan Điểm E. Martinez Montiel Otamendi Martinez Tagliafico Lo Celso Paredes Palacios Almada Messi L. Martinez Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Jordan Jordan Argentina Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Abulaila, Al-Arab, Nasib, Abu Dahab, Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha, Al Tamari, Al Mardi, Olwan E. Martinez, Montiel, Otamendi, Martinez, Tagliafico, Lo Celso, Paredes, Palacios, Almada, Messi, L. Martinez

Argentina đang có phong độ cực tốt

Dưới sự dẫn dắt của HLV Lionel Scaloni, Argentina đang duy trì chuỗi 9 trận thắng liên tiếp. Đáng chú ý hơn, họ giữ sạch lưới tới 8 trận và chỉ để thủng lưới đúng một lần, cho thấy sự cân bằng hoàn hảo giữa công và thủ. Tâm điểm vẫn là Lionel Messi, người lập cú đúp vào lưới đội tuyển Áo để tiếp tục phá vỡ những cột mốc lịch sử. Với 18 bàn thắng tại World Cup, El Pulga đã vượt qua Miroslav Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.