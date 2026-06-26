Khoảng trống quyền lực ở Wimbledon: Cơ hội "nghìn năm có 1" cho kẻ thách thức

Cục diện khó lường ở Wimbledon 2026

Wimbledon từ lâu là giải đấu mà các hạt giống hàng đầu thường kiểm soát cuộc chơi. Trong nhiều năm, những tay vợt mạnh nhất gần như loại bỏ mọi bất ngờ từ sớm, khiến các vòng cuối trở thành cuộc cạnh tranh giữa những ứng viên vô địch quen thuộc.

Ở một giải đấu nhiều xáo động, Fritz (bên trái) cũng có thể trở thành ứng viên vô địch tiềm năng

Tuy nhiên, Wimbledon năm nay đang chứng kiến một cục diện khác. Hàng loạt tay vợt tên tuổi gặp vấn đề về thể lực hoặc rút lui trước giải, tạo ra những khoảng trống đáng kể trên bảng đấu.

Việc đương kim á quân Carlos Alcaraz không góp mặt, cùng với những biến động liên quan đến các hạt giống như Holger Rune hay Lorenzo Musetti, khiến nhiều nhánh đấu trở nên dễ thở hơn. Con đường vào sâu của không ít tay vợt vì thế cũng rộng mở hơn so với những mùa giải trước.

Một cây viết của The Athletic nhận định rằng bảng đấu năm nay thiếu đi sự ổn định thường thấy ở một giải Grand Slam. Trong bối cảnh đó, thể lực, sự bền bỉ và khả năng duy trì phong độ có thể đóng vai trò quyết định.

Mặt sân cỏ Wimbledon vốn ưu ái những tay vợt giao bóng tốt. Bóng đi nhanh, nảy thấp và điều kiện thi đấu trong tuần đầu thường tạo lợi thế cho những người sở hữu khả năng giao bóng uy lực. Khi một số ứng viên hàng đầu chưa đạt trạng thái tốt nhất, đây là cơ hội để những chuyên gia sân cỏ tạo nên khác biệt.

Ngôi sao Hubert Hurkacz cũng có thể tạo ra bất ngờ thú vị

Điểm danh những kẻ thách thức tiềm năng

Hubert Hurkacz là một trong những cái tên đáng chú ý. Tay vợt Ba Lan từng vào bán kết Wimbledon và luôn được đánh giá cao trên mặt sân này. Dù chưa hoàn toàn lấy lại phong độ sau chấn thương, Hurkacz vẫn sở hữu những cú giao bóng hiệu quả cùng khả năng lên lưới tốt. Nếu duy trì được thể trạng ổn định, anh có thể tiến sâu.

Ben Shelton cũng là gương mặt đáng xem. Tay vợt người Mỹ sở hữu cú giao bóng tay trái giàu sức mạnh và lối chơi tấn công quyết liệt. Sự tự tin cùng nguồn năng lượng dồi dào giúp Shelton trở thành đối thủ khó lường ở bất kỳ vòng đấu nào.

Niềm hy vọng lớn nhất của nước chủ nhà là Jack Draper. Tay vợt người Anh đang có phong độ tốt trên sân cỏ và ngày càng hoàn thiện về chuyên môn. Lợi thế thi đấu trên sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả có thể giúp Draper tạo nên bước tiến đáng kể tại giải năm nay.

Bên cạnh đó, Taylor Fritz và Tommy Paul cũng là những ứng viên không thể bỏ qua. Cả hai đều có thành tích tốt trên sân cỏ trong thời gian gần đây. Fritz đặc biệt gây ấn tượng với những kết quả tích cực ở các giải khởi động trước Wimbledon. Quan trọng hơn, họ bước vào giải với nền tảng thể lực ổn định.

Wimbledon 2026 vì thế hứa hẹn là một trong những mùa giải khó dự đoán nhất trong nhiều năm qua. Khi nhiều ứng viên hàng đầu không có được điều kiện lý tưởng, cơ hội đang mở ra cho những gương mặt vốn ít được nhắc tới trong cuộc đua vô địch.

Trong bối cảnh đó, chức vô địch năm nay hoàn toàn có thể thuộc về một cái tên nằm ngoài những dự đoán quen thuộc của làng quần vợt thế giới.