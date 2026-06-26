Kết quả thi đấu tennis đơn nữ Wimbledon 2026 mới nhất
Cập nhật tỷ số Wimbledon trực tiếp mới nhất, các cú sốc bất ngờ và danh sách tay vợt nữ lọt vào vòng tiếp theo của giải quần vợt Wimbledon Championships năm nay.
Kết quả Qualifying Final
Kết quả Qualifying 2nd Round
Kết quả Qualifying 1st Round
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19:00
29/06
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19:00
29/06
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19:00
29/06
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Jannik Sinner
|Italy
|24
|13,450
|18
|2
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|23
|9,460
|17
|3
|
Alexander Zverev
|Germany
|29
|7,190
|20
Wimbledon 2026 rơi vào hỗn loạn chưa từng thấy khi hàng loạt siêu sao chấn thương, mở ra cơ hội lịch sử cho những tay vợt thách thức.
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/06/2026 14:54 PM (GMT+7)