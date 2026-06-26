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World Cup 2026

Kết quả thi đấu tennis đơn nữ Wimbledon 2026 mới nhất

Sự kiện: Wimbledon 2026

Cập nhật tỷ số Wimbledon trực tiếp mới nhất, các cú sốc bất ngờ và danh sách tay vợt nữ lọt vào vòng tiếp theo của giải quần vợt Wimbledon Championships năm nay.

Kết quả Qualifying Final

Thứ 5, ngày 25/06/2026

Kết quả Qualifying 2nd Round

Thứ 5, ngày 25/06/2026
Thứ 4, ngày 24/06/2026

Kết quả Qualifying 1st Round

Thứ 3, ngày 23/06/2026
Lịch thi đấu
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19:00
29/06
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19:00
29/06
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19:00
29/06

Xem thêm Lịch thi đấu

Bảng xếp hạng
TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia
1
Jannik Sinner
 Italy 24 13,450 18
2
Carlos Alcaraz
 Spain 23 9,460 17
3
Alexander Zverev
 Germany 29 7,190 20

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Khoảng trống quyền lực ở Wimbledon: Cơ hội "nghìn năm có 1" cho kẻ thách thức
Khoảng trống quyền lực ở Wimbledon: Cơ hội "nghìn năm có 1" cho kẻ thách thức

Wimbledon 2026 rơi vào hỗn loạn chưa từng thấy khi hàng loạt siêu sao chấn thương, mở ra cơ hội lịch sử cho những tay vợt thách thức.

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/06/2026 14:54 PM (GMT+7)
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