Wimbledon gặp ác mộng chấn thương: "Thánh địa" vắng Alcaraz & lời cảnh báo cho Sinner

Wimbledon 2026 chưa khai màn (29/6), nhưng bầu không khí tại London đã bị bao phủ bởi bóng ma chấn thương tồi tệ nhất lịch sử giải đấu. Việc đương kim á quân Carlos Alcaraz chính thức rút lui, kéo theo làn sóng 13 tay vợt đơn nam ngã ngựa, đang đẩy Jannik Sinner vào một vị thế độc tôn nhiều rủi ro. Thánh địa mặt cỏ trơ trọi ngôi sao, và thế giới tennis đang phải đối mặt với nhiều biến số.

Á quân Alcaraz (bên phải) vắng mặt, Sinner (bên trái) cũng gặp vấn đề riêng ở Wimbledon 2026

Vương triều sụp đổ từ chấn thương cổ tay của "Carlitos"

Vào đầu năm 2026, Alcaraz tạo nên cơn địa chấn khi vô địch Australian Open, trở thành tay vợt trẻ nhất lịch sử hoàn tất Career Grand Slam. Nhưng chỉ 5 tháng sau, ngôi sao 23 tuổi người Tây Ban Nha phải cay đắng thừa nhận trên trang cá nhân: "Tôi vẫn chưa sẵn sàng để thi đấu. Tôi sẽ phải bỏ lỡ toàn bộ mùa sân cỏ, bao gồm cả Queen's và Wimbledon".

Bão chấn thương tại All England Club năm nay không gọi tên những cựu binh, mà đang trực tiếp "bẻ gãy" những ngôi sao trẻ tuổi nhất. Ngay trước thềm bốc thăm, danh sách hạt giống đơn nam sụp đổ như những quân bài domino. Bên cạnh chấn thương cổ tay của Alcaraz, giải đấu còn chứng kiến những lời chia tay đầy cay đắng của Lorenzo Musetti (rách cơ đùi), Holger Rune (quá tải gân Achilles) và Sebastian Korda (chấn thương cổ chân).

Chấn thương viêm bao gân cổ tay phải (Tenosynovitis), thứ từng hủy hoại sự nghiệp của Juan Martin del Potro hay Dominic Thiem buộc Alcaraz phải chọn giải pháp an toàn cho tương lai.

Theo phân tích chuyên sâu từ tờ The Athletic, lối chơi bùng nổ dựa trên những cú lướt người cực nặng và quả giao bóng vặn sườn đẩy áp lực khủng khiếp lên các khớp xương. Alcaraz ngã ngựa không chỉ là nỗi đau của riêng anh, đó là sự tổn thất nặng nề cho giải đấu.

Ký giả Russell Fuller của kênh BBC Sport cay đắng nhận định: "Bất kỳ nhánh đấu Grand Slam nào thiếu Alcaraz hay Sinner đều bị giảm sút giá trị nghiêm trọng sau những gì họ đã cống hiến".

Nỗi sợ hãi của "Người băng" Jannik Sinner

Sự vắng mặt của Alcaraz trên lý thuyết biến Sinner thành ứng viên độc tôn cho chức vô địch. Tay vợt người Ý đã thắng 29 trận liên tiếp tính từ đầu tháng 3, thâu tóm 6 danh hiệu Masters 1.000 gần nhất. Nhưng đằng sau ngai vàng số 1 thế giới là một cơ thể đang kiệt quệ.

Tuần trước, các phóng viên tại London bắt gặp Sinner xuất hiện tại sân tập Aorangi Park với một thiết bị lạ màu trắng gắn trên cánh tay trái. Đó là máy cảm biến theo dõi đường huyết liên tục (Continuous Glucose Monitor). Đội ngũ y tế của Sinner đã phải đưa anh vào chương trình giám sát khẩn cấp sau cú sụp đổ thể lực kinh hoàng tại Roland Garros, nơi anh bị chóng mặt, "đóng băng" cơ thể và để thua ngược Juan Manuel Cerundolo dù đã dẫn trước 2 set và 5-1 ở set thứ 3.

Cơ hội cũng sẽ đến với Zverev (bên trái) hay Medvedev (bên phải) dù họ không phải chuyên gia sân cỏ

Đỉnh điểm của sự lo ngại diễn ra ngay trong ngày thứ ba (23/06/2026), Sinner bất ngờ hủy bỏ buổi tập làm quen sân cỏ do gặp phải chấn thương khuỷu tay phải trong trận đấu tập trước đó với Grigor Dimitrov.

Huyền thoại quần vợt nữ Kim Clijsters phân tích trên podcast Love All: "Áp lực khủng khiếp từ vị trí số 1 thế giới đang đè nặng lên tâm lý của Sinner, khiến hệ thống thần kinh của cậu ấy tự động phát đi tín hiệu đình công ra các nhóm cơ". Thậm chí, cựu tay vợt danh tiếng Boris Becker đã thẳng thừng gạch tên Sinner khỏi vị trí ứng viên hàng đầu tại London năm nay vì sự bất ổn thể trạng đáng báo động này.

Lời nguyền mặt cỏ và bản lĩnh của nhà vua cũ

Sự tiến hóa của công nghệ vợt và bóng tennis hiện đại đang biến các trận đấu thành những cuộc hành xác thể lực. Khi mặt sân cỏ Wimbledon đòi hỏi những bước chạy trượt đặc thù, cơ thể của các ngôi sao trẻ Next-Gen vốn đã quá tải sau chuỗi tour đấu dày đặc bắt đầu vỡ vụn.

Khi Alcaraz ngồi nhà xem tivi, Sinner phải cầu cứu đến các thiết bị công nghệ tối tân để duy trì sự sống cho các nhóm cơ, Wimbledon 2026 bỗng nhiên chứng kiến sự đảo chiều về mặt giá trị. Alexander Zverev hay Daniil Medvedev đang đứng trước cơ hội lớn để tận dụng nhánh đấu "tan hoang" này.

Với kinh nghiệm dạn dày, Djokovic hoàn toàn có thể làm nên chuyện ở kỳ Grand Slam sắp tới

Và trên hết, đó là Novak Djokovic. Ở tuổi 39, đối mặt với những vết gợn tuổi tác, Nole lại là người biết cách phân phối sức bền bỉ nhất. Khi những đứa trẻ đôi mươi đang tự hủy hoại mình bằng lối chơi dùng sức, kinh nghiệm lọc lõi của một nhà vô địch 7 lần lên ngôi tại All England Club có thể sẽ là vũ khí tối thượng giúp anh bảo vệ sự tôn nghiêm của thế hệ cũ.

Wimbledon 2026 chuẩn bị bốc thăm (ngày 26/6). Nhưng giải đấu danh giá nhất thế giới năm nay sẽ được nhớ đến như một "cơn ác mộng", nơi người ta không chỉ đếm những điểm số, mà là đếm những vết sẹo chấn thương của cả một thế hệ.