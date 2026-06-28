VĐV kiếm nhiều tiền nhất lịch sử thể thao: 15 tỷ USD đủ nuôi quân đội Mỹ 3 tháng

Huyền thoại bóng rổ Michael Jordan, người đoạt 6 chức vô địch NBA, đã thường xuyên dẫn đầu danh sách những VĐV kiếm tiền nhiều nhất trong lịch sử thể thao. Jordan không chỉ có sự nghiệp lừng lẫy mà còn có hẳn một thương hiệu giày Air Jordan của riêng mình với hãng Nike, đồng thời sở hữu rất nhiều bất động sản lẫn CLB bóng rổ Charlotte Hornets.

Michael Jordan được ước tính đã kiếm về 3,3 tỷ USD trong sự nghiệp thể thao

Tuy nhiên người thực sự kiếm nhiều tiền nhất trong lịch sử thể thao là một chủ đề gây tranh cãi bởi Jordan thuộc về một kỷ nguyên mà tài sản của ông có thể thống kê được. Thể thao chuyên nghiệp đã có từ rất xa xưa và VĐV được trả cao nhất trong lịch sử đã được một số sử gia cho rằng không phải là người của thời hiện đại, mà là một VĐV thời cổ đại.

Gaius Appuleius Diocles, một VĐV đua xe ngựa sống ở đế quốc La Mã trong thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên, được xem là người đó. Những tư liệu lịch sử ghi lại cho biết Diocles sinh năm 104 tại tỉnh Luisitania, thuộc lãnh thổ Bồ Đào Nha ngày nay, và ông bước vào môn đua xe ngựa năm 18 tuổi. Diocles sớm trở thành một tay đua được biết đến tại Circus Maximus, một trường đua đại chúng tại Rome.

Trong một sự nghiệp kéo dài 24 năm, được cho là dài bất thường so với các tay đua xe ngựa khác, Diocles đã về nhất tới 1.462 cuộc đua trên tổng số 4.257 lần thi đấu. Hàng loạt kỷ lục đua xe ngựa của Diocles được giữ vững trong suốt lịch sử Đế quốc La Mã, ngay cả khi môn đua xe ngựa bước vào thời hoàng kim ở thế kỷ thứ 5 và thứ 6 ở Đế chế Đông La Mã (có thủ đô ở Constantinople là thành phố Istanbul ngày nay – Đế chế Tây La Mã có thủ đô ở Rome sụp đổ năm 476 nhưng Đông La Mã vẫn tồn tại tới tận 1453).

Diocles dành 15 năm sự nghiệp thi đấu cho một đội đua xe gọi đơn giản là “Đội Đỏ” (Ở Rome có 4 đội đua xe lớn đặt tên theo màu Đỏ, Xanh lá cây, Trắng và Xanh dương - các đội này đều được chống lưng bởi giới nhà giàu) và nổi tiếng với chiến thuật nước rút ở cuối chặng. Ông sẽ đua với tốc độ nhanh vừa phải để không dẫn đầu đoàn đua trước khi bất ngờ tăng tốc và vượt lên ở cuối cuộc đua. Với cách chiến thắng đầy kịch tính này, Diocles rất được dân chúng Rome mến mộ và thu hút tài trợ từ không ít những khán giả là quý tộc giàu có.

Tranh khảm khắc họa một tay đua xe ngựa thuộc đội Đỏ ở Rome vào thế kỷ thứ 3, được cho là Gaius Appuleius Diocles

Diocles đã thu về 35,8 triệu đồng xu bạc La Mã (sesterces) trong sự nghiệp thi đấu, trung bình 150.000 xu bạc/năm. Nghiên cứu của các sử gia cho biết thù lao hàng năm của ông cao gấp 5 lần so với lương năm của một thống đốc tỉnh, và tiền Diocles kiếm cả sự nghiệp đủ để mua thóc gạo cho cả thành Rome trong 1 năm, mà dân số thành Rome cao nhất ở thế kỷ thứ 2 được cho là vào khoảng 3,5 triệu người.

Con số so với tiền tệ ngày nay được ước lượng vào khoảng 15 tỷ USD, vượt xa những gì Jordan kiếm được. Sử gia Peter Struck của trường đại học Pennsylvania (Mỹ) sau khi làm các phép so sánh thậm chí đánh giá tổng thu nhập cả sự nghiệp của Diocles đủ sức nuôi quân đội Mỹ trong 3 tháng.

Một tấm bia dựng tại Rome cho biết Diocles giải nghệ vào năm 146, ở tuổi 42 năm, 7 tháng và 23 ngày. Tấm bia được dựng lên bởi người hâm mộ và chính các đồng nghiệp của Diocles (và được thanh toán bởi 2 con trai của Diocles bằng tiền bố kiếm được), với dòng chữ “Nhà vô địch của các tay đua”. Năm mất của ông không rõ, nhưng những kỷ lục của Diocles đã được ghi lại và gần như tất cả đều vẫn được giữ cho tới ngày tàn của La Mã.