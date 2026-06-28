Người đẹp phòng gym Trà My giảm 15kg, khoe thân hình “đồng hồ cát” với bikini

Thời gian gần đây, trên trang cá nhân của mình, người đẹp phòng gym Nguyễn Trà My thường xuyên “đốt mắt” bạn bè bằng những bộ ảnh bikini khoe đường cong nóng bỏng.

Trà My "đốt mắt" với bikini

Trà My được biết đến không chỉ là một diễn viên, MC, người mẫu…cô còn nổi tiếng trong cộng đồng gym bởi tình yêu cuồng nhiệt cho bộ môn này. Hot girl sở hữu gần 155.000 người theo dõi yêu thích các bài tập với tạ nặng, có độ khó cao. Trà My gần đây có màn “lột xác” ngoạn mục khi quyết định giảm đến 15kg để có cho mình thân hình “đồng hồ cát” sắc nét hơn.

Chia sẻ về quá trình giảm cân, trau chuốt vóc dáng của mình, Trà My kể: “Tôi muốn theo đuổi một hình ảnh khác, năng lượng, nóng bỏng và khỏe khoắn hơn nên quyết định giảm cân. Tôi tập kháng lực ít nhất 4 buổi trong tuần, 1 buổi cardio khoảng 2 tiếng cùng nhiều bài tập đốt mỡ khác. Tôi tập trung nhiều cho các bài tập xây dựng tỉ lệ chuẩn của lưng và mông. Cố gắng giữ hoặc tăng hiệu suất để giữ cơ tránh mất cơ nhiều, Tôi vẫn giữ mức tạ nặng quen thuộc nhưng tập khỏe và chất lượng hơn”.

Người đẹp giảm 15kg sau quá trình tập luyện nghiêm túc

Song song đó, Trà My cho biết cô cũng chú ý nhiều vào chế độ sinh hoạt, ăn uống. Cô tự nấu ăn, không ăn ngoài hay ăn vặt với phương châm 80% là ăn uống theo kế hoạch và 20% là theo sở thích, không hướng đến việc giảm cân quá nhanh. Uống đủ từ 2,5-3 lít nước mỗi ngày. Cô tập thói quen đi ngủ sớm thay vì thức khuya đến 1h-3h sáng như trước đây giúp cơ thể có khoảng thời gian phục hồi quan trọng, ổn định nội tiết. Trà My cho rằng đều này cực kỳ quan trọng, đặc biệt là với phụ nữ.

“Từ lúc đổi sang 10h-11h đêm đi ngủ, sáng 5h-6h dậy thì cơ thể tôi giảm mỡ tốt hơn, tập khoẻ và da đẹp rõ rệt. 3 tháng đầu tôi giảm 6kg, thời gian sau đó thì giảm đều mỗi tháng 1kg. Với tôi, điều quan trọng nhất là bản thân không được nản chí, kiên trì theo đuổi mục tiêu đề ra”, Trà My cho biết.

Vẻ đẹp nóng bỏng của Trà My hiện tại làm bạn bè và các fan trầm trồ

Ngoài ra, hot girl này chia sẻ bản thân còn dành ra 1-2 buổi trong tuần để chơi pickleball và có 1 buổi chạy bộ ngoài trời. Các hoạt động thể thao khác sẽ giúp cơ thể và tinh thần thoải mái, vui vẻ, có nhiều năng lượng và không tạo nên sự nhàm chán.