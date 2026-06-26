Kết quả thi đấu tennis đơn nam Wimbledon 2026 mới nhất
Cập nhật kết quả thi đấu đơn nam Wimbledon 2026 nhanh chóng và chính xác nhất. Tổng hợp tỷ số tennis trực tuyến, bảng xếp hạng và diễn biến mới nhất của các siêu sao Djokovic, Sinner hôm nay tại giải quần vợt All England Club.
Kết quả Qualifying Final
Kết quả Qualifying 2nd Round
Kết quả Qualifying 1st Round
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19:00
29/06
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29/06
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Jannik Sinner
|Italy
|24
|13,450
|18
|2
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|23
|9,460
|17
|3
|
Alexander Zverev
|Germany
|29
|7,190
|20
Wimbledon 2026 rơi vào hỗn loạn chưa từng thấy khi hàng loạt siêu sao chấn thương, mở ra cơ hội lịch sử cho những tay vợt thách thức.
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/06/2026 14:55 PM (GMT+7)