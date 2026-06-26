Lịch thi đấu tennis đơn nam Wimbledon 2026 mới nhất
Cập nhật chi tiết lịch thi đấu đơn nam Wimbledon 2026 mới nhất. Theo dõi hành trình của Jannik Sinner, Carlos Alcaraz và Novak Djokovic tại giải Grand Slam sân cỏ khởi tranh từ ngày 29/6 đến 12/7 để không bỏ lỡ các trận cầu kịch tính.
Lịch thi đấu 1/128 Final
Lịch thi đấu 1/64 Final
Lịch thi đấu 1/32 Final
Lịch thi đấu 1/16 Final
Lịch thi đấu Quarter Finals
hugo-vs-moez
Hugo Gaston
3
Moez Echargui
1
20:20
25/06
nicolai-vs-otto
Nicolai Budkov Kjaer
1
Otto Virtanen
3
19:40
25/06
alejandro-vs-soonwoo
Alejandro Moro Canas
0
SoonWoo Kwon
3
19:40
25/06
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Jannik Sinner
|Italy
|24
|13,450
|18
|2
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|23
|9,460
|17
|3
|
Alexander Zverev
|Germany
|29
|7,190
|20
Wimbledon 2026 rơi vào hỗn loạn chưa từng thấy khi hàng loạt siêu sao chấn thương, mở ra cơ hội lịch sử cho những tay vợt thách thức.
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/06/2026 14:55 PM (GMT+7)