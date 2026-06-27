Châu Hồng Thái từng treo cơ 3 năm vẫn thắng Bao Phương Vinh, vô địch bi-a Việt Nam

Chức vô địch nội dung carom 3 băng nam quốc gia 2026 đã thuộc về một cái tên đầy bất ngờ, đó là Châu Hồng Thái. Trong trận chung kết diễn ra chiều ngày 26/6 tại nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM), Hồng Thái đã thắng kịch tính Nguyễn Hoàn Tất với cách biệt 50-45 trong 44 lượt cơ sau một màn giằng co điểm số hấp dẫn.

Châu Hồng Thái gây bất ngờ khi vô địch carom 3 băng quốc gia 2026

Trên hành trình vô địch của mình, Châu Hồng Thái đã vượt qua nhiều gương mặt kỳ cựu như Nguyễn Như Lê, Trần Văn Ngân, Nguyễn Nhất Hòa và thắng cả nhà cựu vô địch thế giới Bao Phương Vinh ở bán kết với cách biệt 50-32 sau 24 lượt cơ.

Đây là kết quả hoàn toàn bất ngờ. Bởi lẽ, Châu Hồng Thái là gương mặt còn xa lạ với làng carom 3 băng. Thậm chí cơ thủ quê Bạc Liêu đang thi đấu cho đoàn Đồng Nai còn từng từ bỏ bi-a khoảng 3 năm trước khi quay trở lại tập luyện từ năm 2025.

Đáng nói, chỉ sau một thời gian ngắn trở lại, Châu Hồng Thái gây sốc khi vô địch giải vô địch vòng 1 quốc gia năm 2025 tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Với chức vô địch quốc gia năm nay, Châu Hồng Thái sẽ có một suất dự giải đấu thế giới danh giá World Championship 2026 diễn ra vào tháng 8 ở Argentina. Trong khi đó, dù chỉ giành ngôi á quân, Nguyễn Hoàn Tất cũng nhận những lời khen khi trên hành trình vào chung kết của mình, anh vượt qua Trần Quyết Chiến cùng nhiều cơ thủ kỳ cựu khác.

Ở nội dung pool 10 bi nam, sau khi nhà đương kim vô địch Dương Quốc Hoàng bị loại tại vòng knock-out, bất ngờ tiếp tục xảy ra khi cơ thủ Chu Việt Hoàng (Bắc Ninh) trở thành nhà vô địch sau chiến thắng 8-5 trước Hồ Sở Phát (TP.HCM) trong trận chung kết.