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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Algeria - Áo: Cuộc chiến giành vé đi tiếp (World Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay World Cup 2026

(9h, 28/6, bảng J) Algeria và Áo đang cạnh tranh cho các vị trí thứ hai và thứ ba.

   

World Cup | 9h, 28/6 | SVĐ Arrowhead

Algeria
Trực tiếp bóng đá Algeria - Áo: Cuộc chiến giành vé đi tiếp (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Algeria - Áo: Cuộc chiến giành vé đi tiếp (World Cup) - 1
Áo
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Algeria - Áo: Cuộc chiến giành vé đi tiếp (World Cup) - 1
Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri, Bentaleb, Benbouali, Maza, Mahrez, Chaibi, Gouiri
Trực tiếp bóng đá Algeria - Áo: Cuộc chiến giành vé đi tiếp (World Cup) - 1
A Schlager, Posch, Danso, Alaba, Laimer, Seiwald, X Schlager, Schmid, Wanner, Sabitzer, Arnautovic

Cuộc chiến giành vé đi tiếp

Algeria đang đứng thứ ba tại bảng J với 3 điểm, xếp sau Áo do kém hiệu số bàn thắng bại. Vì vậy, Algeria cần giành chiến thắng để chính thức đoạt vé vào vòng 1/16 với tư cách nhì bảng. Tuy nhiên, vị trí này nhiều khả năng sẽ khiến đại diện Bắc Phi phải chạm trán nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha ngay ở vòng tiếp theo.

Hai đội từng gặp nhau tại World Cup 1982, khi các bàn thắng của Walter Schachner và Johann Krankl giúp Áo giành chiến thắng thuyết phục. Trận đấu diễn ra chỉ vài ngày trước "Nỗi ô nhục Dijon", sự kiện mà màn bắt tay giữa Áo và Tây Đức đã khiến Algeria phải dừng bước.

Bởi vậy, bầu không khí trên sân có thể sẽ mang theo những căng thẳng đặc biệt khi Áo một lần nữa đứng trước cơ hội chấm dứt giấc mơ World Cup của Algeria.

Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2026?

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(4h, 28/6, bảng L) ĐT Anh cũng đón nhận tin tích cực về tình trạng của Bukayo Saka. HLV HLV Tuchel xác nhận ngôi sao của Arsenal đã sẵn sàng đá chính.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

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-28/06/2026 00:01 AM (GMT+7)
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