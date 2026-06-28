Trực tiếp bóng đá Algeria - Áo: Cuộc chiến giành vé đi tiếp (World Cup)

World Cup | 9h, 28/6 | SVĐ Arrowhead Algeria 0 - 0 Áo (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Algeria vs Áo Áo Điểm Zidane Belghali Mandi Bensebaini Ait Nouri Bentaleb Benbouali Maza Mahrez Chaibi Gouiri Điểm A Schlager Posch Danso Alaba Laimer Seiwald X Schlager Schmid Wanner Sabitzer Arnautovic Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Algeria Algeria Áo Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri, Bentaleb, Benbouali, Maza, Mahrez, Chaibi, Gouiri A Schlager, Posch, Danso, Alaba, Laimer, Seiwald, X Schlager, Schmid, Wanner, Sabitzer, Arnautovic

Cuộc chiến giành vé đi tiếp

Algeria đang đứng thứ ba tại bảng J với 3 điểm, xếp sau Áo do kém hiệu số bàn thắng bại. Vì vậy, Algeria cần giành chiến thắng để chính thức đoạt vé vào vòng 1/16 với tư cách nhì bảng. Tuy nhiên, vị trí này nhiều khả năng sẽ khiến đại diện Bắc Phi phải chạm trán nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha ngay ở vòng tiếp theo.

Hai đội từng gặp nhau tại World Cup 1982, khi các bàn thắng của Walter Schachner và Johann Krankl giúp Áo giành chiến thắng thuyết phục. Trận đấu diễn ra chỉ vài ngày trước "Nỗi ô nhục Dijon", sự kiện mà màn bắt tay giữa Áo và Tây Đức đã khiến Algeria phải dừng bước.

Bởi vậy, bầu không khí trên sân có thể sẽ mang theo những căng thẳng đặc biệt khi Áo một lần nữa đứng trước cơ hội chấm dứt giấc mơ World Cup của Algeria.