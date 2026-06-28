Trực tiếp bóng đá Algeria - Áo: Cuộc chiến giành vé đi tiếp (World Cup)
(9h, 28/6, bảng J) Algeria và Áo đang cạnh tranh cho các vị trí thứ hai và thứ ba.
World Cup | 9h, 28/6 | SVĐ Arrowhead
Điểm
Zidane
Belghali
Mandi
Bensebaini
Ait Nouri
Bentaleb
Benbouali
Maza
Mahrez
Chaibi
Gouiri
Điểm
A Schlager
Posch
Danso
Alaba
Laimer
Seiwald
X Schlager
Schmid
Wanner
Sabitzer
Arnautovic
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Cuộc chiến giành vé đi tiếp
Algeria đang đứng thứ ba tại bảng J với 3 điểm, xếp sau Áo do kém hiệu số bàn thắng bại. Vì vậy, Algeria cần giành chiến thắng để chính thức đoạt vé vào vòng 1/16 với tư cách nhì bảng. Tuy nhiên, vị trí này nhiều khả năng sẽ khiến đại diện Bắc Phi phải chạm trán nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha ngay ở vòng tiếp theo.
Hai đội từng gặp nhau tại World Cup 1982, khi các bàn thắng của Walter Schachner và Johann Krankl giúp Áo giành chiến thắng thuyết phục. Trận đấu diễn ra chỉ vài ngày trước "Nỗi ô nhục Dijon", sự kiện mà màn bắt tay giữa Áo và Tây Đức đã khiến Algeria phải dừng bước.
Bởi vậy, bầu không khí trên sân có thể sẽ mang theo những căng thẳng đặc biệt khi Áo một lần nữa đứng trước cơ hội chấm dứt giấc mơ World Cup của Algeria.
(4h, 28/6, bảng L) ĐT Anh cũng đón nhận tin tích cực về tình trạng của Bukayo Saka. HLV HLV Tuchel xác nhận ngôi sao của Arsenal đã sẵn sàng đá chính.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/06/2026 00:01 AM (GMT+7)