Bảng xếp hạng đơn nam tennis ATP mới nhất
(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật nhanh và chính xác nhất bảng xếp hạng đơn nam ATP.
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Jannik Sinner
|Italy
|25
|12,800
|17
|2
|
Alexander Zverev
|Germany
|29
|7,790
|20
|3
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|23
|7,160
|17
|4
|
Felix Auger-Aliassime
|Canada
|26
|4,640
|22
|5
|
Novak Djokovic
|Serbia
|39
|3,770
|16
|6
|
Flavio Cobolli
|Italy
|24
|3,720
|26
|7
|
Alex de Minaur
|Australia
|27
|3,650
|24
|8
|
Daniil Medvedev
|Russia
|30
|3,580
|24
|9
|
Ben Shelton
|USA
|23
|3,480
|22
|10
|
Taylor Fritz
|USA
|28
|3,475
|22
|11
|
Arthur Fils
|France
|22
|3,140
|18
|12
|
Frances Tiafoe
|USA
|28
|2,680
|22
|13
|
Rafael Jodar
|Spain
|19
|2,671
|22
|14
|
Lorenzo Musetti
|Italy
|24
|2,605
|22
|15
|
Learner Tien
|USA
|20
|2,565
|22
|16
|
Alexander Bublik
|Kazakhstan
|29
|2,525
|26
|17
|
Brandon Nakashima
|USA
|25
|2,485
|25
|18
|
Jakub Mensik
|Czechia
|21
|2,445
|21
|19
|
Jiri Lehecka
|Czechia
|24
|2,420
|21
|20
|
Casper Ruud
|Norway
|27
|2,385
|22
|21
|
Tommy Paul
|USA
|29
|2,225
|22
|22
|
Luciano Darderi
|Italy
|24
|2,175
|31
|23
|
Valentin Vacherot
|Monaco
|27
|2,168
|22
|24
|
Andrey Rublev
|Russia
|28
|2,080
|23
|25
|
Francisco Cerundolo
|Argentina
|28
|1,980
|23
|26
|
Joao Fonseca
|Brazil
|20
|1,800
|19
|27
|
Alejandro Davidovich Fokina
|Spain
|27
|1,730
|24
|28
|
Alejandro Tabilo
|Chile
|29
|1,688
|33
|29
|
Arthur Rinderknech
|France
|31
|1,683
|26
|30
|
Ignacio Buse
|Peru
|22
|1,550
|27
|31
|
Ugo Humbert
|France
|28
|1,545
|27
|32
|
Tomas Martin Etcheverry
|Argentina
|27
|1,440
|29
|33
|
Arthur Fery
|Great Britain
|24
|1,415
|20
|34
|
Alexander Blockx
|Belgium
|21
|1,396
|23
|35
|
Cameron Norrie
|Great Britain
|31
|1,365
|25
|36
|
Matteo Arnaldi
|Italy
|25
|1,349
|21
|37
|
Zizou Bergs
|Belgium
|27
|1,345
|28
|38
|
Raphael Collignon
|Belgium
|24
|1,207
|26
|39
|
Daniel Merida
|Spain
|21
|1,157
|29
|40
|
Luca Van Assche
|France
|22
|1,140
|27
|41
|
Nuno Borges
|Portugal
|29
|1,135
|29
|42
|
Thiago Agustin Tirante
|Argentina
|25
|1,125
|27
|43
|
Matteo Berrettini
|Italy
|30
|1,115
|23
|44
|
Jan-Lennard Struff
|Germany
|36
|1,089
|26
|45
|
Juan Manuel Cerundolo
|Argentina
|24
|1,076
|31
|46
|
Alex Michelsen
|USA
|22
|1,070
|26
|47
|
Hubert Hurkacz
|Poland
|29
|1,070
|23
|48
|
Denis Shapovalov
|Canada
|27
|1,065
|23
|49
|
Mariano Navone
|Argentina
|25
|1,065
|30
|50
|
Karen Khachanov
|Russia
|30
|1,050
|24
luciano-vs-dalibor
Luciano Darderi
-
Dalibor Svrcina
-
22:00
03/09
felix-vs-karen
Felix Auger-Aliassime
-
Karen Khachanov
-
22:00
03/09
jan-lennard-vs-francisco
Jan-Lennard Struff
-
Francisco Cerundolo
-
22:00
03/09
jaime-vs-carlos
Jaime Faria
1
Carlos Alcaraz
3
07:35
03/09
dino-vs-tommy
Dino Prizmic
1
Tommy Paul
3
06:50
03/09
alexander-vs-adrian
Alexander Bublik
3
Adrian Mannarino
0
06:40
03/09
(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật nhanh và chính xác nhất bảng xếp hạng tennis tổng hợp.
Theo QH ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]