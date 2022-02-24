Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

iga-vs-nadia
US Open
Iga Swiatek -
Nadia Podoroska -
naomi-vs-katerina
US Open
Naomi Osaka -
Katerina Siniakova -
dane-vs-lorenzo
US Open
Dane Sweeny -
Lorenzo Musetti -
qinwen-vs-yulia
US Open
Qinwen Zheng -
Yulia Putintseva -
alexander-vs-marco
US Open
Alexander Blockx -
Marco Trungelliti -
taylor-vs-mattia
US Open
Taylor Fritz -
Mattia Bellucci -
mirra-vs-eva
US Open
Mirra Andreeva -
Eva Lys -
iva-vs-francesca
US Open
Iva Jovic -
Francesca Jones -
zizou-vs-jesper
US Open
Zizou Bergs -
Jesper de Jong -
botic-vs-alex
US Open
Botic Van De Zandschulp -
Alex de Minaur -
paula-vs-coco
US Open
Paula Badosa -
Coco Gauff -
gael-vs-learner
US Open
Gael Monfils -
Learner Tien -
alexander-vs-quentin
US Open
Alexander Zverev -
Quentin Halys -
jessica-vs-elena
US Open
Jessica Bouzas Maneiro -
Elena Rybakina -

Bảng xếp hạng đơn nam tennis ATP mới nhất

Sự kiện: Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật nhanh và chính xác nhất bảng xếp hạng đơn nam ATP.

TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia
1
Jannik Sinner
 Italy 25 12,800 17
2
Alexander Zverev
 Germany 29 7,790 20
3
Carlos Alcaraz
 Spain 23 7,160 17
4
Felix Auger-Aliassime
 Canada 26 4,640 22
5
Novak Djokovic
 Serbia 39 3,770 16
6
Flavio Cobolli
 Italy 24 3,720 26
7
Alex de Minaur
 Australia 27 3,650 24
8
Daniil Medvedev
 Russia 30 3,580 24
9
Ben Shelton
 USA 23 3,480 22
10
Taylor Fritz
 USA 28 3,475 22
11
Arthur Fils
 France 22 3,140 18
12
Frances Tiafoe
 USA 28 2,680 22
13
Rafael Jodar
 Spain 19 2,671 22
14
Lorenzo Musetti
 Italy 24 2,605 22
15
Learner Tien
 USA 20 2,565 22
16
Alexander Bublik
 Kazakhstan 29 2,525 26
17
Brandon Nakashima
 USA 25 2,485 25
18
Jakub Mensik
 Czechia 21 2,445 21
19
Jiri Lehecka
 Czechia 24 2,420 21
20
Casper Ruud
 Norway 27 2,385 22
21
Tommy Paul
 USA 29 2,225 22
22
Luciano Darderi
 Italy 24 2,175 31
23
Valentin Vacherot
 Monaco 27 2,168 22
24
Andrey Rublev
 Russia 28 2,080 23
25
Francisco Cerundolo
 Argentina 28 1,980 23
26
Joao Fonseca
 Brazil 20 1,800 19
27
Alejandro Davidovich Fokina
 Spain 27 1,730 24
28
Alejandro Tabilo
 Chile 29 1,688 33
29
Arthur Rinderknech
 France 31 1,683 26
30
Ignacio Buse
 Peru 22 1,550 27
31
Ugo Humbert
 France 28 1,545 27
32
Tomas Martin Etcheverry
 Argentina 27 1,440 29
33
Arthur Fery
 Great Britain 24 1,415 20
34
Alexander Blockx
 Belgium 21 1,396 23
35
Cameron Norrie
 Great Britain 31 1,365 25
36
Matteo Arnaldi
 Italy 25 1,349 21
37
Zizou Bergs
 Belgium 27 1,345 28
38
Raphael Collignon
 Belgium 24 1,207 26
39
Daniel Merida
 Spain 21 1,157 29
40
Luca Van Assche
 France 22 1,140 27
41
Nuno Borges
 Portugal 29 1,135 29
42
Thiago Agustin Tirante
 Argentina 25 1,125 27
43
Matteo Berrettini
 Italy 30 1,115 23
44
Jan-Lennard Struff
 Germany 36 1,089 26
45
Juan Manuel Cerundolo
 Argentina 24 1,076 31
46
Alex Michelsen
 USA 22 1,070 26
47
Hubert Hurkacz
 Poland 29 1,070 23
48
Denis Shapovalov
 Canada 27 1,065 23
49
Mariano Navone
 Argentina 25 1,065 30
50
Karen Khachanov
 Russia 30 1,050 24

Xem Thêm

Lịch thi đấu
luciano-vs-dalibor
Luciano Darderi
-
Dalibor Svrcina
-
22:00
03/09
felix-vs-karen
Felix Auger-Aliassime
-
Karen Khachanov
-
22:00
03/09
jan-lennard-vs-francisco
Jan-Lennard Struff
-
Francisco Cerundolo
-
22:00
03/09

Xem thêm Lịch thi đấu

Kết quả thi đấu
jaime-vs-carlos
Jaime Faria
1
Carlos Alcaraz
3
07:35
03/09
dino-vs-tommy
Dino Prizmic
1
Tommy Paul
3
06:50
03/09
alexander-vs-adrian
Alexander Bublik
3
Adrian Mannarino
0
06:40
03/09

Xem thêm Kết quả thi đấu

Bảng xếp hạng tennis tổng hợp mới nhất
Bảng xếp hạng tennis tổng hợp mới nhất

(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật nhanh và chính xác nhất bảng xếp hạng tennis tổng hợp.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo QH ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

Tin liên quan
Roger Federer: Tay vợt vĩ đại Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN