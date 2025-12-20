Lễ bế mạc SEA Games 33 có gì đặc biệt và có xảy ra sai sót như lễ khai mạc?

Lễ bế mạc SEA Games 33 có gì đặc biệt?

Tối nay (20/12), lễ bế mạc SEA Games 33 sẽ chính thức diễn ra tại sân Rajamangala (Thái Lan). Tương tự lễ khai mạc, lễ bế mạc SEA Games 33 sẽ bắt đầu bằng một phút mặc niệm tưởng nhớ Hoàng thái hậu Sirikit, trước khi diễn ra nghi thức thượng cờ quốc gia Thái Lan trong không khí trang nghiêm.

Sau phần lễ, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tiếng còi… vọng lại từ cuộc thi” sẽ chính thức mở màn, tái hiện hành trình thi đấu giàu cảm xúc của các vận động viên tại SEA Games 33. Điểm nhấn của buổi lễ là cuộc diễu hành quy tụ VĐV đến từ 54 môn thể thao, cùng đoạn video tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ, các chiến thắng và giây phút xúc động xuyên suốt kỳ Đại hội. Những hình ảnh được trình chiếu trên màn hình lớn hứa hẹn sẽ khơi dậy bầu không khí sôi động, gợi lại dấu ấn từ lễ khai mạc cho đến ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 33.

Lễ bế mạc SEA Games 33 được tổ chức tại sân Rajamangala (Ảnh: minh họa)

Tiếp nối chương trình, sân khấu Rajamangala sẽ bùng nổ với màn biểu diễn nghệ thuật mang chủ đề “Âm thanh của nhà vô địch… những bài ca chiến thắng” hứa hẹn mang đến không khí lễ hội rực rỡ, tôn vinh tinh thần chiến thắng và khát vọng vươn lên của thể thao Đông Nam Á.

Sau đó, Ban tổ chức sẽ tiến hành phần nghi lễ quan trọng nhất của lễ bế mạc. Nghi thức tắt đuốc SEA Games và hạ cờ được cử hành trang trọng, chính thức khép lại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33. Đồng thời, Thái Lan sẽ trao lại cờ đăng cai cho Malaysia – quốc gia đăng cai SEA Games 34 vào năm 2027.

Những sai sót lớn của Thái Lan trong lễ khai mạc SEA Games 33

Trước đó, tại lễ khai mạc SEA Games 33 vào tối ngày 9/12 được tổ chức tại sân Rajamangala, nước chủ nhà Thái Lan đã để xảy ra sai sót nghiêm trọng khi trình chiếu hình ảnh bản đồ Việt Nam mà không có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc.

Sai sót hình ảnh bản đồ Việt Nam tại khai mạc SEA Games 33 (Ảnh: Sưu tầm)

Sau đó, ban tổ chức SEA Games đã chính thức gửi lời xin lỗi đầu tiên đến Ủy ban Olympic Việt Nam về sai sót này. Người đứng tên thư xin lỗi này là ông Kongsak Yodmanee - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan.

Bên cạnh sai sót liên quan đến bản đồ Việt Nam, Ban tổ chức SEA Games 33 còn để xảy ra lỗi hiển thị nhầm quốc kỳ Indonesia thành quốc kỳ Singapore ngay trong lễ khai mạc. Trong những ngày thi đấu tiếp theo, hàng loạt sự cố tương tự tiếp tục xuất hiện ở nhiều môn thể thao, gây không ít phản ứng từ dư luận.