Nóng nhất thể thao sáng 27/2: Alcaraz - Sinner không phải rào cản lớn nhất của Djokovic

Alcaraz - Sinner không phải rào cản lớn nhất của Djokovic

HLV danh tiếng Patrick Mouratoglou, người từng dẫn dắt Serena Williams, đã chỉ ra rào cản lớn nhất ngăn Novak Djokovic chạm tay vào Grand Slam thứ 25. Trong bài viết trên LinkedIn, Mouratoglou nhấn mạnh: “Tôi nghe nhiều người nói rằng nếu Djokovic giành Grand Slam thứ 25, anh ấy nên giải nghệ. Tôi không tin điều đó một chút nào. Rào cản thực sự duy nhất giữa Djokovic và các danh hiệu Grand Slam lúc này là động lực.

Djokovic thua Carlos Alcaraz ở chung kết Australian Open 2026

Về thể chất, đúng là mọi thứ đã khác. Cậu ấy không hồi phục nhanh như trước. Nhưng cậu ấy vẫn sung sức, vẫn chuẩn bị tốt, vẫn có thể quản lý trận đấu và tiến sâu ở Grand Slam. Điều chưa từng thay đổi là, Djokovic là đối thủ có tinh thần thi đấu mạnh mẽ nhất trong lịch sử quần vợt”.

Thu nhập của Alcaraz và Sinner gây tranh cãi

Trên podcast Nothing Major Show, các cựu tay vợt Mỹ gồm John Isner, Sam Querrey, Jack Sock và Steve Johnson đều cho rằng Carlos Alcaraz nên nhận mức phí tham dự các giải ATP cao hơn Jannik Sinner, dù cả hai hiện được trả thù lao ngang nhau.

Querrey nhận định: “Họ đang nhận cùng một mức phí. Alcaraz nên được trả nhỉnh hơn một chút”.

Sock đồng tình: “Alcaraz tạo ra màn trình diễn hấp dẫn hơn và bán được nhiều vé hơn”.

Ông bầu quyền Anh vướng vào tranh chấp pháp lý 1 tỷ USD

Ông bầu quyền anh Frank Warren xác nhận ông đang xem xét khả năng khởi kiện công ty Sela, thuộc sở hữu Saudi Arabia, cùng tập đoàn giải trí thể thao Mỹ TKO Group Holdings. Warren cáo buộc Sela và TKO đã “đi đường vòng” để thành lập Zuffa Boxing, hành động mà ông cho là vi phạm các hợp đồng đã ký trước đó. Theo Telegraph (Anh), công ty Queensberry Promotions của Warren ước tính có thể đã mất tới 1 tỷ USD thu nhập tiềm năng.

Chia sẻ với BBC Sport, Warren nói: “Đó chỉ là khác biệt quan điểm về các hợp đồng đã ký, và mọi việc sẽ diễn ra theo đúng quy trình. Tôi không thể bình luận thêm. Sự việc là như vậy và nó sẽ được xử lý theo trình tự”.

F1 tiến sát mốc doanh thu 4 tỷ USD

F1 đang tiến sát cột mốc doanh thu thường niên 4 tỷ USD sau khi báo cáo tài chính mới nhất ghi nhận mức tăng 14%, nâng tổng doanh thu lên 3,9 tỷ USD. Đà tăng trưởng ấn tượng này diễn ra trong bối cảnh công ty mẹ Liberty Media công bố khoản tiền phân bổ cho các đội đua tăng 11%, đạt 1,4 tỷ USD trước mùa giải 2026.

Báo cáo thường niên của Liberty Media, đơn vị đã mua lại giải đua danh giá nhất thế giới vào năm 2017, cho biết lợi nhuận hoạt động tăng từ 492 triệu USD trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 lên 632 triệu USD trong năm 2025.