"Ông trùm bi-a" Quyết Chiến áp đảo đối thủ, tuyển VN khởi đầu thuận lợi tại giải thế giới

Ở lượt trận mở màn của bảng B giải billiards carom 3 băng vô địch đồng đội thế giới 2026 kết thúc vào rạng sáng ngày 27/2 tại Viersen (Đức), đội tuyển Billiards Việt Nam với hai cơ thủ Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự đã giành chiến thắng trước đội tuyển Mexico.

Trần Quyết Chiến thi đấu áp đảo đối thủ

Đối đầu với Christian Hernandez, Trần Quyết Chiến nhập cuộc với cảm giác không tốt, để đối thủ dẫn 4-6. Dù vậy, Quyết Chiến nhanh chóng chứng tỏ đẳng cấp của cơ thủ từng xếp hạng 1 thế giới khi tung 2 series 8 điểm và 6 điểm để dẫn 21-7 sau hiệp đầu. Sang hiệp 2, Quyết Chiến liên tục có những đường cơ cao điểm để thắng áp đảo 40-18 sau 23 lượt cơ.

Ở lượt trận cùng giờ, Nguyễn Trần Thanh Tự có trận hòa đầy bất ngờ trước Luis Sobreyra. Sau hiệp 1, Thanh Tự đã tạo khoảng cách 9 điểm khi dẫn 20-11. Tuy nhiên trong hiệp 2, Luis Sobreyra bất ngờ có series 11 điểm để cầm hòa với tỉ số chung cuộc 40-40.

Với 1 thắng (2 điểm) và 1 hòa (1 điểm), tuyển Việt Nam vẫn có chiến thắng chung cuộc trước Mexico, tạm xếp vị trí thứ 2 tại bảng B với 3 điểm, kém đội đầu bảng là tuyển Đức (4 điểm) khi đội tuyển này đã có trọn vẹn 2 chiến thắng trước tuyển Pháp.

Ở lượt trận thứ 2 diễn ra vào tối ngày 27/2, tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển chủ nhà Đức. Trong đó, Quyết Chiến sẽ so tài nhà vô địch World Cup đang xếp hạng 9 thế giới Martin Horn còn Thanh Tự sẽ gặp Amir Ibraimov.