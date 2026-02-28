'Băng đảng nhượng bộ để Mexico suôn sẻ đăng cai World Cup 2026'

Như đã biết sau khi trùm băng đảng Jalisco New Generation (CJNG) bị tiêu diệt, những tàn dư của tổ chức tội phạm này đã mở các cuộc tấn công với quy mô lớn vào các bang của Mexico. Điểm nóng nhất là Guadalajara, thủ phủ bang Jalisco, và là 1 trong 3 thành phố của Mexico đăng cai World Cup 2026.

Bạo lực gia tăng khiến hàng chục người mất mạng, cơ sở hạ tầng bị đốt phá nhiều và nó ảnh hưởng đến công tác đăng cai World Cup 2026 của Mexico. Nhiều lời kêu gọi FIFA tước quyền đăng cai của quốc gia Trung Mỹ. Tuy nhiên, khả năng này là không lớn.

‘Băng đảng sẽ ẩn mình khi World Cup 2026 diễn ra’

Bà Guadalupe Correa-Cabrera, giám đốc Trung tâm Khủng bố, Tội phạm xuyên quốc gia và Tham nhũng của Mexico, khẳng định rằng bà hiểu cách thức hoạt động của các băng nhóm nói chung và băng CJNG nói riêng. Về cơ bản, CJNG là một tổ chức kiếm tiền, vậy nên chúng không dại gì gây rối trong thời gian diễn ra World Cup 2026 vì như vậy, thị trường của chúng cũng bị ảnh hưởng.

“Cũng giống như các nhà hàng và khách sạn địa phương coi World Cup là một cơ hội kiếm tiền, các băng đảng ma túy cũng vậy. Về cơ bản, họ chẳng khác nào những doanh nhân. Ý tôi là, chúng ta đang nói về các tập đoàn, các doanh nghiệp, các nhà khởi nghiệp”, vị quan chức này nói.

“Do đó, họ sẽ cố gắng kiềm chế bạo lực dịp World Cup để không thu hút sự chú ý của lực lượng an ninh cũng như làm khách du lịch bỏ đi. Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, chúng sẽ cố gắng ẩn mình. Dù sao chúng cũng mong chờ sự kiện này. Chúng coi đó như một nguồn thu tiềm năng, theo nhiều cách khác nhau. Chỉ khác là với một chút phiền toái khi lực lượng thực thi pháp luật hiện diện nhiều hơn”.

Nathan Jones, một học giả chuyên nghiên cứu về các băng đảng ma túy của chính phủ Mexico, cũng chung quan điểm. Ông nói: “Về cơ bản, băng đảng CJNG hoạt động theo hình thức ‘nhượng quyền’. Khi người đứng đầu băng nhóm bị tiêu diệt, chúng sẽ vùng lên như một hình thức răn đe. Làn sóng bạo lực thường sẽ kéo dài 3-4 ngày, cho đến khi chúng tiêu hao hết năng lượng và chúng cho rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ là dằn mặt lực lượng chính phủ”.

FIFA rất quan tâm tới công tác đăng cai World Cup 2026 của Mexico

FIFA vẫn thể hiện sự lạc quan vào Mexico

Nhưng nhận định vẫn chỉ là nhận định. FIFA vẫn phải đề phòng cho mọi khả năng. Họ cho thấy sự chuẩn bị chu toàn tối đa cho công tác đăng cai World Cup 2026 của Mexico. Kế hoạch này đã được khởi động cách đây 3 năm và suốt quãng thời gian đó, FIFA cũng như chính quyền Mexico liên tục gia cố các hoạt động an ninh của mình.

Thống đốc Pablo Lemus bang Jalisco, nơi băng CJNG hoạt động, nói với The Athletic: "Chính phủ liên bang sẽ gửi cho chúng tôi một lượng lớn binh sĩ Vệ binh quốc gia và quân đội Mexico trong suốt các trận đấu World Cup để tăng cường an ninh cho khu vực đô thị Guadalajara.

Chúng tôi đang xây dựng trung tâm tình báo lớn nhất tại Mexico, hướng tới mục tiêu trở thành bang có số lượng điểm giám sát video cao nhất cả nước. Các cuộc đụng độ bạo lực sẽ thúc đẩy nhanh chóng các kế hoạch an ninh đó”.

Có thể dự đoán rằng Mexico sẽ cung cấp thêm nguồn lực và kinh phí để tăng cường các biện pháp an ninh cho thành phố đăng cai World Cup 2026. “Chúng tôi đang nỗ lực lập lại hòa bình tại Jalisco”, ông Lemus nói. “Chúng tôi đang nỗ lực từng bước khôi phục các hoạt động thường nhật trên khắp bang, bao gồm cả các tuyến đường cao tốc xung quanh”.

FIFA cũng thể hiện sự gắn kết chặt chẽ với Mexico khi xây dựng 3 trung tâm điều hành tại đây. Con số này chỉ thua Mỹ, quốc gia đăng cai phần lớn số trận đấu ở World Cup 2026.

Một quan chức cấp cao của FIFA (giấu tên vì không được phép thảo luận công khai về vấn đề này) chia sẻ với tờ The Athletic: “Khả năng thu thập thông tin của tổ chức này ở Mexico không mạnh bằng ở Mỹ. Nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực cải thiện tình hình”.

Vậy nên không chỉ sẵn sàng đăng cai 4 trận đấu tại World Cup 2026, bang Jalisco còn tự tin đăng cai hàng loạt fanzone trong suốt thời gian sự kiện diễn ra. Họ đã sẵn sàng bảo vệ an ninh cho hàng trăm ngàn người tham dự.

“Tại Mexico, việc liên lạc và hợp tác với lực lượng đặc nhiệm liên bang cho World Cup 2026 đã diễn ra hơn 3 năm nay. Mexico coi việc lập kế hoạch cho World Cup là vấn đề an ninh quốc gia và niềm tự hào dân tộc. Và họ đã đầu tư nguồn lực khổng lồ cho công tác lập kế hoạch. FIFA tin tưởng vào khả năng tình báo và năng lực hoạt động của các đối tác Mexico”, FIFA kết luận, cho thấy họ vẫn đặt niềm tin tối đa vào quốc gia đồng chủ nhà.