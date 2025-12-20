Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 ngày cuối: Hướng đến 2 HCV cầu mây

Ngày 20/12, đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 33 với tâm điểm là 2 cơ hội HCV môn cầu mây, trước khi khép lại kỳ đại hội tại Bangkok (Thái Lan).

Sau gần hai tuần tranh tài, Việt Nam giành 86 HCV, 79 HCB, 110 HCĐ, tạm xếp thứ 3 toàn đoàn, kém Indonesia 5 HCV. Dù chưa chạm mốc kỳ vọng 90 HCV, thành tích này vẫn tích cực khi khoảng 70% số HCV đến từ các môn Olympic.

SEA Games 33 ghi dấu ấn đậm nét của nhiều ngôi sao Việt Nam, nổi bật là Trịnh Thu Vinh với 4 HCV, Nguyễn Thị Oanh giành 3 HCV, cùng các gương mặt quen thuộc như Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo và Nguyễn Thị Hương, mỗi người mang về 2 HCV. Đặc biệt, chiến thắng lịch sử của U22 Việt Nam ở môn bóng đá nam trở thành khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất của đoàn.

Trong ngày thi đấu cuối, cầu mây trở thành điểm nhấn khi Việt Nam tranh tài ở hai nội dung regu nam và nữ, đối đầu trực tiếp với Thái Lan và các đối thủ mạnh như Indonesia, Malaysia. Regu là nội dung đội hình 3 người trong sepak takraw, đòi hỏi kỹ thuật, sự ăn ý và bản lĩnh cao.

Dù giành trọn 2 HCV cũng không đủ để vượt Indonesia, nhưng đây sẽ là cái kết đẹp, nâng tổng HCV của Việt Nam lên 88, khép lại SEA Games 33 với nhiều dấu ấn tích cực và niềm tin cho chặng đường phía trước.

Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày cuối 20/12