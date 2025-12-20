Nóng bảng xếp hạng SEA Games 33 ngày áp chót: Việt Nam có 13 HCV, hết cửa vào top 2

Ngày thi đấu bùng nổ của thể thao Việt Nam

Ngày 19/12 là ngày thi đấu bùng nổ của đoàn thể thao Việt Nam khi tin vui được báo về liên tiếp từ rất nhiều bộ môn thi đấu. Đầu tiên là 3 xạ thủ Phùng Việt Dũng, Nguyễn Thành Nam và Nguyễn Văn Quân đã xuất sắc vượt qua các đối thủ Thái Lan và Indonesia tại chung kết nội dung 50 m súng trường 3 tư thế đồng đội nam.

Các VĐV vật, bắn súng, cờ vua, đấm bốc đều thi đấu tốt trong ngày 19/12

Không lâu sau đó, bộ ba Hà Minh Thành, Trần Công Hiếu và Phạm Quang Huy giành HCV 25 m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam. Đội đua thuyền truyền thống nữ cũng xuất sắc vượt qua chủ nhà Thái Lan để giành HCV ở nội dung đua 500 m thuyền 10 nữ.

Tới đầu giờ chiều, xạ thủ Hà Minh Thành giành HCV ở nội dung 25 m súng ngắn nhanh nam và phá kỷ lục SEA Games. Ngay sau đó, hai đại kiện tướng cờ vua là Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh cũng xuất sắc giành HCV ở nội dung cờ đôi nam. Vợ của Nguyễn Ngọc Trường Sơn, nữ đại kiện tướng cờ vua Phạm Lê Thảo Nguyên cùng Võ Thị Kim Phụng cũng giành được HCV ở nội dung cờ nhanh đôi nữ.

Đội aerobic Việt Nam cũng mang về một tấm HCV ở nội dung 3 nam - 2 nữ với các VĐV Hoàng Gia Bảo, Phan Thị Uyên Nhi, Trương Ngọc Diễm Hằng, Nguyễn Chế Thanh, Đặng Chí Bảo. Đấu kiếm (đồng đội nam kiếm chém) và quyền anh (Hà Thị Linh, 60kg nữ) cũng đóng góp thêm 2 HCV.

Trong khi đó, vật hóa "mỏ vàng" cho đoàn thể thao Việt Nam khi lần lượt Phạm Như Duy (57kg, nam), Nguyễn Hữu Định (65kg, nam), Cấn Tất Dự (74kg, nam) đem về HCV cho đoàn thể thao Việt Nam. Chốt sổ "vàng" ngày 19/12 là đội tuyển esports Liên quân Mobile đã xuất sắc vượt qua chủ nhà Thái Lan với tỉ số 4-2 trong trận chung kết.

Không còn cửa đua top 2

Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam giành được 13 HCV trong ngày 19/12 và nâng tổng thành tích trên bảng xếp hạng lên thành 86 HCV, 79 HCB và 110 HCĐ. Đoàn thể thao Việt Nam chỉ còn cách vị trí thứ hai của đoàn thể thao Indonesia 5 HCV, hiện tại, Indonesia đã có 91 HCV, 111 HCB và 129 HCĐ. Đoàn thể thao Thái Lan khẳng định thế số một khi phá kỷ lục về tổng số HCV tại một kỳ SEA Games với 232 HCV, 154 HCB và 106 HCĐ.

Trong ngày 20/12, đoàn Việt Nam sẽ chỉ thi đấu 2 nội dung cầu mây nên sẽ không thể đuổi kịp Indonesia, qua đó về hạng 3 toàn đoàn. Tuyển cầu mây Việt Nam sẽ tranh tài ở hai nội dung regu nam và nữ. Ngoài cầu mây, ngày 20/12 sẽ diễn ra thi đấu ở môn bơi Marathon, chung kết nội dung tiếp sức hỗn hợp.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 sau ngày 19/12